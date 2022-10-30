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Польща обіцяє Україні допомогу в експорті зерна після демаршу РФ: "Росія не дотримується жодних міжнародних договорів"

мзс,польща

Польща та інші країни ЄС продовжуватимуть надавати Україні підтримку в експорті зерна до третіх країн на тлі відмови Росії продовжувати свої зобов’язання у контексті зернової ініціативи.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рішення Росії призупинити свою участь у зерновій ініціативі є ще одним доказом того, що вона не має наміру дотримуватися жодних міжнародних домовленостей. Польща разом із партнерами з ЄС готова й надалі працювати, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних товарів",- зазначили в МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гутерріш веде переговори щодо відновлення участі Росії у "зерновій угоді"

Автор: 

зерно (3120) Польща (8504) МЗС Польщі (216)


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Топ коментарі
+21
Насправді існує як мінімум два варіанта вирішення цієї проблеми: або військовий супровід (як запропонував МЗС Литви, або потопити нах#й весь ЧФ. Ніякий із варінтів ескалації не спричинить
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30.10.2022 20:30
+10
Эрдоган, президент натовской страны со второй армией в блоке,
будет униженно смотреть как зерно пошло через Польшу.
С-400 оказались гов ном, а российские атомные реакторы обернутся
для Турции дополнительным шантажом и экологической опасностью.
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30.10.2022 20:54
+8
Що, потопити цілих чотири кораБЛЯ? Танунах. А вдруг путєнг нападе? Ви шо!
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30.10.2022 20:32
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Насправді існує як мінімум два варіанта вирішення цієї проблеми: або військовий супровід (як запропонував МЗС Литви, або потопити нах#й весь ЧФ. Ніякий із варінтів ескалації не спричинить
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30.10.2022 20:30 Відповісти
Що, потопити цілих чотири кораБЛЯ? Танунах. А вдруг путєнг нападе? Ви шо!
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30.10.2022 20:32 Відповісти
Там самое важное - подлодки выловить
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30.10.2022 20:34 Відповісти
Достаточно эскадры ВМС США и вопрос закрыт. Было бы желание.
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30.10.2022 20:36 Відповісти
Не... ну пакт рибентропа-молотова они очень любили..
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30.10.2022 20:33 Відповісти
Всі європейські країни, що були під п'ятою СРСР (Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словакія і багато інших) розуміють що є московія і чого від неї чекати. Але є ще меркелі-орбани-саркозі (а простіше - старі совкодрочери на зарплатні кремлядів), як і наше найвеличніше, бачать "мир в очах" та ладні "стати на коліна" і домовитись "десь по середині".
Добре, що останнім часом це "наше все" не випускають у живе спілкування - тільки відосики із заздалегідь написаним текстом. А то б взагалі нашим дипломатам роботи б було дуже багато! Але, курва, все ж десь та насере цей малорос. Останній приклад - Ізраїль. З Німеччиною "розісратись" не дали, то взялися за євреїв. Джонсонюка в Київ, ТЕРМІНОВО!
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30.10.2022 20:37 Відповісти
Ну, з Німеччиною зараз якраз усе гаразд, а фашист орбан ніколи не проявляв любові до європейських цінностей - тому не слід ці дві країни змішувати в одне. Судячи з опитувань, французи нас значно більше підтримують, а ніж кацапів, тому не все так однозначно.
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30.10.2022 20:45 Відповісти
Так я змішував не країни, а прізвища. Саркозі теж не є представником своєї держави. Можна ще додати італійського Бєрлусконі до цього переліку... Але деякий вплив ці "прізвища" в своїх країнах все ж мають.
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30.10.2022 20:53 Відповісти
Вся діяльність росії - запідлянки, фінансування тероризму, створення несприятливих умов, війн, нестабільності в регіонах - де кацапня сідає за стіл переговорів і на своїх умовах починає вирішувати, а точніше дурити, дурити і ще раз дурити!
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30.10.2022 20:49 Відповісти
Ті гігантські об'єми зерна, які експортує Україна, просто фізично неможливо вивезти залізницею чи фурами через Польщу. Якщо врахувати, що Туреччина має 25% з нашого експорту, то я більше вірю у переговорний талант Ердогана, оскільки поки це єдиний вмотивований і дуже сильний гравець на нашому боці.
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30.10.2022 20:50 Відповісти
Але і ткт поляки підставляють своє плече, а наші можновладці весь час тягнули Україну і народ в бік росії.
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30.10.2022 21:01 Відповісти
Кусок хлеба отняли перехватили---только хотел тоже самое. Там даже не в вагонах дело. Перевалка как минимум два раза всю прибыль заберёт---и так по бросовым почти ценам идёт. Та и класс зерна не высокий у нас в целом. Только в третьи страны. И обратный порожняк плюс. Только морем. Скорее всего в этом году мы уже врядли что продадим. Кацапы своё предлагают. Это было причиной первой.
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30.10.2022 22:12 Відповісти
А что на это скажет начальник транспортного цеху товарисч Эрдоган?
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30.10.2022 20:51 Відповісти
Эрдоган, президент натовской страны со второй армией в блоке,
будет униженно смотреть как зерно пошло через Польшу.
С-400 оказались гов ном, а российские атомные реакторы обернутся
для Турции дополнительным шантажом и экологической опасностью.
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30.10.2022 20:54 Відповісти
какраз турция из своих и ради своих 25% и должна конвоировать сухогрузы.
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30.10.2022 21:17 Відповісти
коли б "зе влада" від самого початку послала "накуй" рашистську тріаду(турки оон і *********) із "зерновою угодою, то до сьогоднішнього дня можна було б вже організувати безперебійне транспортування українського зерна через Західні держави ЄС.
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30.10.2022 21:33 Відповісти
Нам краще експортувати своє збіжжя в Європу і по ціні і по попиту. А зріст комбікормів в державі скине ціну на мясо.
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30.10.2022 21:34 Відповісти
Э не ребятки. С нашим зерном в ЕС делать нечего. Не сильно знаю, но кушают там стеклянистую. Что на макароны идет. С высокой клейковиной, твердые сорта, высокий класс. У нас Египет очень много берёт и брал, больше всех остальных. Арабы вообще много муки употребляют. Хотя и своя там есть хорошая пшеница. Бедные разбирают на массовую продажу выпечку.
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30.10.2022 22:18 Відповісти
Представляю картину если раша затопит корабль с зерном. В качестве помощников на борт можно взять пленных подполковников и старше. Для обмена в Турции например
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31.10.2022 08:37 Відповісти
 
 