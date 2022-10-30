Польща обіцяє Україні допомогу в експорті зерна після демаршу РФ: "Росія не дотримується жодних міжнародних договорів"
Польща та інші країни ЄС продовжуватимуть надавати Україні підтримку в експорті зерна до третіх країн на тлі відмови Росії продовжувати свої зобов’язання у контексті зернової ініціативи.
Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Рішення Росії призупинити свою участь у зерновій ініціативі є ще одним доказом того, що вона не має наміру дотримуватися жодних міжнародних домовленостей. Польща разом із партнерами з ЄС готова й надалі працювати, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних товарів",- зазначили в МЗС.
Топ коментарі
+21 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар30.10.2022 20:30
+10 Colt
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+8 Stanislav Bryzhyk
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Добре, що останнім часом це "наше все" не випускають у живе спілкування - тільки відосики із заздалегідь написаним текстом. А то б взагалі нашим дипломатам роботи б було дуже багато! Але, курва, все ж десь та насере цей малорос. Останній приклад - Ізраїль. З Німеччиною "розісратись" не дали, то взялися за євреїв. Джонсонюка в Київ, ТЕРМІНОВО!
будет униженно смотреть как зерно пошло через Польшу.
С-400 оказались гов ном, а российские атомные реакторы обернутся
для Турции дополнительным шантажом и экологической опасностью.