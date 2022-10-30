Польща обіцяє Україні допомогу в експорті зерна після демаршу РФ: "Росія не дотримується жодних міжнародних договорів"

Польща та інші країни ЄС продовжуватимуть надавати Україні підтримку в експорті зерна до третіх країн на тлі відмови Росії продовжувати свої зобов’язання у контексті зернової ініціативи.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рішення Росії призупинити свою участь у зерновій ініціативі є ще одним доказом того, що вона не має наміру дотримуватися жодних міжнародних домовленостей. Польща разом із партнерами з ЄС готова й надалі працювати, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних товарів",- зазначили в МЗС.

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