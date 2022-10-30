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Данілов про вихід РФ із "зернової угоди": Звичайний шантаж напередодні саміту G20

данілов

Заяви Росії про припинення "зернової ініціативи" є шантажом Російської Федерації перед самітом G20, який відбудеться в листопаді 2022 року в Індонезії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це звичайний шантаж РФ. Ви знаєте, що 15 листопада має відбутися зустріч "великої двадцятки". Чи буде там присутня Росія як країна і президент РФ – це під великим питання, тому що не зрозуміло, хто їх там буде вітати, і хто з ним там буде спілкуватися. І для того, щоб шантажувати не тільки нашу країну, а й шантажувати світ, вони на сьогоднішній день вигадали собі таку річ, що вони виходять з цього так званого гуманітарного коридору", – наголосив він.

Данілов наголосив, що поставками продовольства Україна допомагає світу запобігти голоду. При цьому він додав, що нинішні дії Росії є прогнозованими і "нічого тут дивного для нас, принаймні, немає".

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За словами Данілова, заяви РФ про нібито обстріл Севастополя з Одеси є маячнею і це якась "параноїдальна річ у преставників РФ".

"Це просто неможливо. Ті кораблі, які виходили із зерном, вони не мають відношення до процесів, які відбуваються в нашій країні. Це вигадки верхівки РФ. У росіян дуже складна ситуація, і вони вигадують то якусь ядерну бомбу, яку ми нібито маємо. У них кожного дня якась нова новела для того, щоб звернути увагу світу, для того, щоб з ними в решті решт почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами я не знаю", – додав секретар РНБО.

Говорячи про продовження "зернової ініціативи", Данілов зазначив, що "це непроста ситуація". Він нагадав, що домовленності були досягнуті за участю ООН, Туреччини. За його словами, попередники нинішньої керівної верхівки в Росії робили Голодомор в Україні, щоб знищувати нас як націю.

"В них є вчителі, в яких вони вчаться", – сказав Данілов про нинішнє керівництво Росії.

Автор: 

G20 (323) Данілов Олексій (1259) зерно (3120) росія (65223)


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Топ коментарі
+3
Їй це дозволяють робити ось і все.Якби країни G20 перекрили їй реально кислород по всім направленням такого не було.А так граються з цими фашистами і не розуміють що рашистам насрати на всіх і на все.Вони терористи ! Світ це ніяк не розуміє.
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30.10.2022 21:05
+3
Все вирішилось ніби-то без нашої участі:

https://t.me/zsuwar/23800 Київ, Анкара й ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі в понеділок у межах "чорноморської ініціативи", рф також про це повідомили , - Координаційний центр.

З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
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30.10.2022 23:39
+2
Україні ця угода не потрібна. А з Московії санкції таким чином отже зняли.
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30.10.2022 20:58
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Україні ця угода не потрібна. А з Московії санкції таким чином отже зняли.
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30.10.2022 20:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XC3CxfjTAgA Подарок украинцев туркам к Дню Республики
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30.10.2022 21:05 Відповісти
Їй це дозволяють робити ось і все.Якби країни G20 перекрили їй реально кислород по всім направленням такого не було.А так граються з цими фашистами і не розуміють що рашистам насрати на всіх і на все.Вони терористи ! Світ це ніяк не розуміє.
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30.10.2022 21:05 Відповісти
на заході взагалі знають хто такий данилов? він який сь відірваний від дійсності...
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30.10.2022 21:06 Відповісти
це кацап, який продався за бандерівську юшку
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30.10.2022 21:14 Відповісти
Звичайно, щоб запросили головного терориста світу, посадили за один стіл і поговорили.
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30.10.2022 21:06 Відповісти
А краще військовим судам США чи НАТО супроводжувати сухогрузи із зерном до місця призначення і ні один кацапський кораблик не смикнеться в бік сухогруза.
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30.10.2022 21:07 Відповісти
ага, баржу зерном супроводжуватимуть і гелікоптери та підводні човни Нато.
І авіаносець один.
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30.10.2022 21:22 Відповісти
Почитайте, скільки сьогодні тисяч тон зерна було загружено в Україні на один корабль, а потім будете жартувати.
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30.10.2022 21:28 Відповісти
я взагалі рахую щоби все зерно залишилося у нас. І вжее вистачить вивозити, на нас чекає важка зима.
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30.10.2022 21:32 Відповісти
Все вирішилось ніби-то без нашої участі:

https://t.me/zsuwar/23800 Київ, Анкара й ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі в понеділок у межах "чорноморської ініціативи", рф також про це повідомили , - Координаційний центр.

З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
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30.10.2022 23:39 Відповісти
 
 