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Новини Війна
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Наступний рік стане визначальним у притягненні воєнних злочинців РФ до відповідальності, - Данілов

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що 2023 рік стане визначальним у питанні притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, у тому числі вищого військово-політичного керівництва Росії.

Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не тільки Путін, а всі. Всі, хто піднімав руку, хто тиснув кнопки у їхній думі, хто відправляв росіян на смерть в Україну - будуть нести відповідальність. Це питання тільки часу. І наскільки я вже усвідомив, короткого часу. Я більш ніж упевнений, що 2023 рік буде визначальним для всіх цих речей", – сказав Данілов.

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Він запевнив, що всі російські воєнні злочинці відповідатимуть за законом, зокрема і на території України відповідно до українського законодавства.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) путін володимир (23827) воєнні злочини (1861)


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Топ коментарі
+9
Призыв очистить власть от предателей во время войны.
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30.10.2022 21:26
+8
А ті, хто з криками "можем павтаріть", "на Бєрлін", "унічтожим украінскій фашизм" аплодував кремлівському недопалку, підримував його дії, як "отрядьі путіна", батьки, що віддали свого сина цьому людожеру за барана чи овочевий набір, ЗК, яким "не в западло" підкорятись державі, "віряни", що підтримують гундяєвський сатанат та вірять в телевізор? З ними що?
Що робити з тими мільйонами, які заселилися в домівки українців в Криму, на Донбасі, Херсонський та Запоріжський областях?

"Панять, прастіть і атпустіть"?

Тоді через 3, 5, 10 років ми отримаємо ще більш криваву агресію з московії.
Висновок один: для існування України є єдина умова - відсутність на карті світу московії у будь-якому стані.
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30.10.2022 21:28
+7
почніть з себе..
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30.10.2022 21:20
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почніть з себе..
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30.10.2022 21:20 Відповісти
Призыв очистить власть от предателей во время войны.
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30.10.2022 21:26 Відповісти
хто повинен вирішувати, що він зрадник? Те, що він кацап, так у нас півкраїни такі.
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30.10.2022 21:42 Відповісти
є різниця між кацапами й тіми, хто народився просто на парасії
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30.10.2022 21:51 Відповісти
Факты , 🐏🤢🦠зебуин ‼️Зуб давали , что операция с "вагнеровцами" "ВЫДУМАНА ОТ НАЧАЛА, до конца", " CNN хуже сеабеевой","наша разведка лучшая в мире ,путлер не нападет" "готовьтесь к ДНЮ ПОБЕДАБЕСИЯ ,ШАШЛЫКАМ"‼️НА Х#Й За неделю до войны разминировали Чонгар и назначили всех агентов ***** командовать на юге ⁉️
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31.10.2022 03:59 Відповісти
Користных идиотов таких как Дерьмак, Татаров? Так они не идиоты, а самая настоящая русня. И ты аж из портков с онучами выскакиваешь, защищая эту мразь. Т.е., ты - натуральный коллаборант.
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30.10.2022 22:22 Відповісти
Они ГНИДЫ завербованные гебней ‼️А гниды гораздо хуже явного РАШИСТА‼️А корысти идиоты - 73% 🤢🤡🦠🦠🦠🦠🦠🦠🤮🤮🤮
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31.10.2022 04:02 Відповісти
Ты, дерьмо зеленое, будешь последним существом на планете, у которого я бы спросил шо мне делать.
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31.10.2022 14:15 Відповісти
Які гарні хрестики на свободі слова стоять...
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31.10.2022 17:05 Відповісти
Ну так сходи к своим братухам на срусь.сру., там тебе больше понравится.
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31.10.2022 17:29 Відповісти
А вони там рашистською щебечуть, як і ти? То вони твої брати, не мої
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31.10.2022 18:47 Відповісти
Ну так беги катай донос на зелемарафон. Ваше зеленое дерьмо там все рашистською щебечуть.
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31.10.2022 19:28 Відповісти
н, але у Вас цікавий хід думок
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30.10.2022 21:54 Відповісти
А у нас хоча б законодавство підготовлено для таких справ? Впевнений, що ні.
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30.10.2022 21:20 Відповісти
Зрадник на зрадникові сидить та розмірковують як вони судитимуть військові злочини своїх босів.
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30.10.2022 21:23 Відповісти
А ті, хто з криками "можем павтаріть", "на Бєрлін", "унічтожим украінскій фашизм" аплодував кремлівському недопалку, підримував його дії, як "отрядьі путіна", батьки, що віддали свого сина цьому людожеру за барана чи овочевий набір, ЗК, яким "не в западло" підкорятись державі, "віряни", що підтримують гундяєвський сатанат та вірять в телевізор? З ними що?
Що робити з тими мільйонами, які заселилися в домівки українців в Криму, на Донбасі, Херсонський та Запоріжський областях?

"Панять, прастіть і атпустіть"?

Тоді через 3, 5, 10 років ми отримаємо ще більш криваву агресію з московії.
Висновок один: для існування України є єдина умова - відсутність на карті світу московії у будь-якому стані.
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30.10.2022 21:28 Відповісти
Денацифікація, як з німцями.
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30.10.2022 22:02 Відповісти
гадаю що після цієї війни на расії почнеться дуже важкий і кривавий період розпаду, громадянських війн, руйнації та втрати усіх територій і державності як такої. І мирно це не пройде. Дуже багато народів, дуже багато протиріч, дуже багато дебілів і зброї. Будуть ще і миротворці там, і денукліїзація і багато чого іншого
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31.10.2022 03:39 Відповісти
И суд над всеми зелёными крысами
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30.10.2022 21:38 Відповісти
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30.10.2022 21:41 Відповісти
ФІАЛА в корифанах у Козиря. Саме тоді агрохамка та корнієнко вивчали цитатник товариша Сі. Ну як мимо проскочити. Львіная доля світила. однако.Але як завжди у зелених, вони пужанулись. У трампа шикнули і все пішло шкреберть.
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30.10.2022 22:56 Відповісти
"Украинская правда "превратилась в позорную проститутку Ни словом про Мародеров на крови из Запорожье Старуха и прочих ЗЕУБЛЮДКОВ , про СПИЗЖЕННЫЕ БРОНЕВИКИ КИРИЛКИ ТИМОШЕНКО И ВЫСЕР МРАЗИ СЕРЛЕЩА🤮‼️ Гонгадзе в гробу переворачивается от коллег журнашлюх
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31.10.2022 04:10 Відповісти
не вірю в балачки
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30.10.2022 21:52 Відповісти
Со своих бы начать. И уже сегодня. Каждый третий мэр, предатель, каждый второй мент, депутат райсовета тоже самое. До ген-директоров и депутатов парламента! Где, у кого, когда такое массовое предательство было? А сколько смылись с лярдами за кордон?
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30.10.2022 22:24 Відповісти
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30.10.2022 22:47 Відповісти
Яким чином? знову плаьчиком помаханють "но-но.. ми вас найдемо"?
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31.10.2022 02:09 Відповісти
 
 