Наступний рік стане визначальним у притягненні воєнних злочинців РФ до відповідальності, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що 2023 рік стане визначальним у питанні притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, у тому числі вищого військово-політичного керівництва Росії.

Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не тільки Путін, а всі. Всі, хто піднімав руку, хто тиснув кнопки у їхній думі, хто відправляв росіян на смерть в Україну - будуть нести відповідальність. Це питання тільки часу. І наскільки я вже усвідомив, короткого часу. Я більш ніж упевнений, що 2023 рік буде визначальним для всіх цих речей", – сказав Данілов.

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Він запевнив, що всі російські воєнні злочинці відповідатимуть за законом, зокрема і на території України відповідно до українського законодавства.