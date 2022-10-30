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Російські загарбники замінували всі околиці Сєверодонецька, готуються до оборони, - мер Стрюк

сєверодонецьк

У тимчасово захопленому Сєверодонецьку на Луганщині значно збільшилась кількість російських військових, які готуються до наступу ЗСУ, найбільшою загрозою для українських військових може бути тотальне замінування околиць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі телеканалу "Київ" голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Приготування до оборони є і становитимуть, мабуть, досить серйозні проблеми для наших військових, оскільки мінується все навколо, ведеться будівництво ліній оборони, якихось споруд - важко сказати, на скільки професійно, але потуги робляться. Найбільша загроза - це мінування всіх околиць", - сказав Стрюк.

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Він зауважив, що загарбники, які прибувають у місто, розселяються в покинутих квартирах, тож почалася чергова хвиля мародерства.

"Зараз пішла нова хвиля зайняття більш-менш уцілілих квартир місцевих жителів. При чому робиться це під "добрим" приводом - розселити людей, хоча фактично йде грабунок населення", - сказав голова ВЦА.

За даними Стрюка, окупаційну "адміністрацію" покинули деякі співробітники, які раніше туди влаштувалися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізованих окупантів розселяють у покинутих квартирах Сєверодонецька, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17399) Сєверодонецьк (508) Луганська область (4879)


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Дебіли, мля, вони так і залишились в 1943 році
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30.10.2022 21:29 Відповісти
Точно , дебіли .. ! . Тупа кацапня і досі не зрозуміла що ЗСУ не витрачають сили на штурм міст , вони їх обходять і йдуть далі .
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30.10.2022 21:35 Відповісти
Странно да? А вы думали они асфальт будут класть?
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30.10.2022 21:35 Відповісти
між нашими окопами не кілометри, між нашими окопами прірва, яку не подолати у віках...
https://twitter.com/i/status/1523992205979013120
https://twitter.com/i/status/1585680888813191175
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30.10.2022 21:36 Відповісти
Надо на минное поле забросить кусок сала. Жрать захотят - сами разминируют.
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30.10.2022 21:54 Відповісти
Надо шмарклю и его банду послать на разминирование,чонгар обезопасил!?и здесь справятся!!!
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30.10.2022 22:27 Відповісти
Зайти з тилу і погнати свиней по ними ж насраному.
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30.10.2022 23:04 Відповісти
Дуже мутна ця війна, то відвід військ з власної території для оперативного зайняття їх ворогом, то наступ, то окопна оборона. Для чого давати рашистам можливість стягувати ресурси, укріплювати свої оборонні позиції, передислоковувати техніку з оточення, щоб покласти більше життів захисників?
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30.10.2022 23:28 Відповісти
 
 