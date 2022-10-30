Питання блокування поставок іранської зброї РФ на особистому контролі у Зеленського, - Данілов
Президент України Володимир Зеленський тримає на особистому контролі питання щодо унеможливлення постачань Іраном озброєння Російській Федерації.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На сьогоднішній день питання Ірану ми ставимо на порядок денний. Сьогодні йдуть певні процеси, певні перемовини. Я не хотів би зараз про них оголошувати", — сказав секретар РНБО.
Водночас він зауважив, що завдання української влади полягає в тому, щоб унеможливити атаки українських міст та військових позицій іранськими боєприпасами або засобами ураження.
"Працюють усі, хто має займатися цим питанням. Це питання на контролі в Президента", – додав Данілов, зазначивши, що необхідно дочекатися позиції Ірану.
При цьому він наголосив, що в разі продовження постачання Росії озброєння, для Ірану ускладниться ситуація на міжнародній арені.
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«В эфире Володя Криворожский, и сегодня у нас рубрика "Распаковка", будем распаковывать иранскую *****»
Фото нижче:
Чотири млн. грн. на круте обладнання швидких. В когось піар і далекі 90-ті з поганялами. А в когось війна і постійна допомога.
Тут всі факти в цифрах
В Порошенка такої фори не було. Зате через нього зараз росіян зустріли не оборванці в радянських шапках-вушанках, як в 2014р., а достатньо ******* війська. Як мінімум за це його потрібно поважати.
P.S. Справедливості ради відмічу, багато де в районах та містах Європейську Солідарність представляють такі кадри.....що господи прости.
P.P.S. І будь-ласка не пишіть ні про Панаму, ні про шоколад, як виявилось за ці 3,5 роки Зеленський може вести мастер-класи для інших політиків і по офшорах і по веденню бізнеса в Росії, і по закордонній нерухомості.
Вони не готові обговорювати ані програмні установки кандидатів, ані їх реальні дії. Навряд чи хто з них скаже, як той чи інший кандидат або партія голосували за той чи інший закон. І як вони виконали свої передвиборчі декларації. Для них політик - не інструмент, а персона. А вибори - щось на кшталт конкурсу краси і аукціону щедрот. Замість того, аби обговорювати роботу політичного авто, вони самовіддано обговорюють особисті якості, багатства, витівки і проколи водія. Їхній ідеал - чорнявий стрункий бомж-невдаха з політичним досвідом Черчілля, благородством де Голля і щедрістю Мадуро. Який має зконати з голоду до кінця своєї каденції. Їх не хвилює становлення держави, їх хвилює фабрика в Липецьку. Їх не тішать мільярди, відсуджені у Газпрому, їх обурюють преміальні адвокатам, який виграли цей процес. Їх не турбує підйом економіки, їх турбують евробляхі та чорний контрабас. Їх не цікавить наповнення бюджету, їх цікавлять високі пенсії в збанкрутілій державі, що знаходиться в стані війни. І обіцяні зарплати по 4000$....
Тому я не маю особливих ілюзій щодо майбутніх виборів, які я можу застати. А можу і не застати...
Все інше - парламент.
вже хочу бачити - дайте йому трехлінейку, де штик длінніше за йоґо 🤣
ЯК ЩО ДИВИТИСЬ НА РЕАЛЬНУ КАРТИНУ ТО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЯК БУВ ЛЯЛЬКОЮ - ШИРМОЮ, ТАК НЕЮ І ЗАЛИШИВСЯ. Вирішує він; звісно, мріяти ніхто не забороняє
піндець, діла не буде...
США і НАТО повинні взяти на себе зобов'язання щодо вдосконалення своїх можливостей боротьби з дронами і уповільнення іранської програми дронів. Початкові кроки Міністерства оборони США щодо розробки стратегії та технологій її підтримки є позитивними, але залишаються недостатніми, оскільки ******* війна рухається швидше, ніж цикли оборонних закупівель.
Необхідно орієнтуватись на іранську мережу закупівель дронів і тих, хто експлуатує дрони. Санкції проти суб'єктів цієї мережі ускладнять для Ірану отримання необхідних компонентів. Таким чином, також було б забезпечено наявність належних повноважень для атаки на виробничий цикл за допомогою кібер- або інших засобів.
Загроза безпілотників в Ірані зростає, і це лише питання часу, поки американським-iзраїльським військовим, а не українцям, доведеться захищатися від неї.
Но это если бы зеленский не был бы дураком... если бы...
Ровно в полночь
Зеля хмурит брови
И громко спрашивает вопрос о невозможности поставок Ираном вооружения Российской Федерации ???
И кулаком по столу!