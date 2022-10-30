Питання блокування поставок іранської зброї РФ на особистому контролі у Зеленського, - Данілов

Президент України Володимир Зеленський тримає на особистому контролі питання щодо унеможливлення постачань Іраном озброєння Російській Федерації.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день питання Ірану ми ставимо на порядок денний. Сьогодні йдуть певні процеси, певні перемовини. Я не хотів би зараз про них оголошувати", — сказав секретар РНБО.

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Водночас він зауважив, що завдання української влади полягає в тому, щоб унеможливити атаки українських міст та військових позицій іранськими боєприпасами або засобами ураження.

"Працюють усі, хто має займатися цим питанням. Це питання на контролі в Президента", – додав Данілов, зазначивши, що необхідно дочекатися позиції Ірану.

При цьому він наголосив, що в разі продовження постачання Росії озброєння, для Ірану ускладниться ситуація на міжнародній арені.