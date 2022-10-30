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Новини Війна
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Питання блокування поставок іранської зброї РФ на особистому контролі у Зеленського, - Данілов

дрони,іранські

Президент України Володимир Зеленський тримає на особистому контролі питання щодо унеможливлення постачань Іраном озброєння Російській Федерації.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день питання Ірану ми ставимо на порядок денний. Сьогодні йдуть певні процеси, певні перемовини. Я не хотів би зараз про них оголошувати", — сказав секретар РНБО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В іранському дроні "Mohajer-6" знайшли український компонент, - ГУР. ВIДЕО

Водночас він зауважив, що завдання української влади полягає в тому, щоб унеможливити атаки українських міст та військових позицій іранськими боєприпасами або засобами ураження.

"Працюють усі, хто має займатися цим питанням. Це питання на контролі в Президента", – додав Данілов, зазначивши, що необхідно дочекатися позиції Ірану.

При цьому він наголосив, що в разі продовження постачання Росії озброєння, для Ірану ускладниться ситуація на міжнародній арені.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Іран (2032) зброя (7466)


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Топ коментарі
+28
ну тогда можно спать спокойно...
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30.10.2022 21:51
+24
Что ж мешало Зеленскому это сделать? Для сравнения: у Пороха не было большинства в Раде, у зеленского абсолютная власть. И шо? Каковы результаты
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30.10.2022 22:09
+22
Мільярд дерев…
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30.10.2022 22:11
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ну тогда можно спать спокойно...
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30.10.2022 21:51 Відповісти
З язика зняв
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30.10.2022 21:54 Відповісти
Личный контроль Зеленского, 100% гарантия, что делу капец.
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30.10.2022 22:52 Відповісти
Ну якщо зе тримає на контролі.....
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30.10.2022 21:56 Відповісти
Так тримає як поставки двигунів для гелікоптерів
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30.10.2022 22:31 Відповісти
Фото вище "слуги" коментують (дослівно):
«В эфире Володя Криворожский, и сегодня у нас рубрика "Распаковка", будем распаковывать иранскую *****»
Фото нижче:
Чотири млн. грн. на круте обладнання швидких. В когось піар і далекі 90-ті з поганялами. А в когось війна і постійна допомога.

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30.10.2022 22:02 Відповісти
Знаєш. Якби той що нижче побудував міцну економіку, посадив корупціонерів і опзжистів, також підняв ВВП країни до 1трлн долл, його "постійна допомога" не знадобилася б. Але про що ж я тут - для панамошоколадного було "неначасі".
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30.10.2022 22:07 Відповісти
Что ж мешало Зеленскому это сделать? Для сравнения: у Пороха не было большинства в Раде, у зеленского абсолютная власть. И шо? Каковы результаты
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30.10.2022 22:09 Відповісти
Мільярд дерев…
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30.10.2022 22:11 Відповісти
и даже несмотря на россиян деревья сожаются в херсонской области
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30.10.2022 22:13 Відповісти
Зеленський - коррупціонер і радівська маріонетка. Це і заважало. Порох - патріот і мав коаліцію. Але нажаль ця коаліція тільки ті реформи проводила, які економіку майже не підіймали.
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30.10.2022 22:23 Відповісти
Якщо зрівняти Порошенка і Боневтіка, то вибудовується така тенденція - Боневтік лідирує з сторони соціальних і освітніх реформ (дороги, шкільні автобуси, дитсадки, харчування, підручники, парки, "мільярд дерев" - з відмиванням грошей звичано) у економічному і військовому плані у нього мінус (трохи бронемашин, один нептун, корвет з Туреччини, трохи Байрактарів і партія шоломів з броніками в 2020 здається). У Порошенка плюс-мінус заслуга в піднятті армії (мінус тому, що були поширені випадки самозабезпечення серед військових - навіть тих хто проходив строчну службу)соціальні реформи (квота на мову, томос, безвіз і.т.п) і жирний мінус в економічному розвитку (зелений теж тут підкачав) і в деяких аспектах освітніх реформ (якість освіти і матеріальне забезпечення). В обох жирний мінус - не саджали корупціонерів і приймали реформи методом багаторазового переписування і залишення "лазівок".
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30.10.2022 23:07 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
Тут всі факти в цифрах
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31.10.2022 06:04 Відповісти
Цифр там дуже мало. Особливо в блоці про підйом армії.(відсутні дані про поставлену техніку в ЗСУ). З економікою - значно перебрехали. Після відмови держави контролювати ціни, почались спекуляції і такий ріст цін, що деякі види товарів підскочили в ціні (за весь термін Порошенка) більш ніж в двічі. Звичайно це були неофіційні спекуляції визвані діяльністю так званих "перекупів" але це нівелювало весь ріст економіки. Порівнювати ріст ввп України з кацапією і Польщею, як мінімум неадекватно по тій причині, що ці країни і так мали значно вищий ввп і розвиток економіки (в кацапії за рахунок енергоресурсів) і відповідно Україна мала продемонструвати значно вищі темпи росту економіки, як це відбувається в країнах, котрі розвиваються в ударному темпі. Також варт згадати, що Порошенко не звільнив Україну від статусу найбіднішої країни Європи. З усім іншим в тій чи іншій мірі згоден.
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02.11.2022 22:49 Відповісти
да нет зе все поднял куда там Пороху... зе это слуга....
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31.10.2022 16:29 Відповісти
Так чего Зелинський этого не сделал? Не хватало времени между сделками по закупке асфальта?
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30.10.2022 22:19 Відповісти
Цілком згоден, ще б знайшов лікі от рака і зробив так, щоб населення ніхера не робило, а гроші отримувало.
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30.10.2022 22:21 Відповісти
Я можливо б погодився з цими словами, але... Зеленський з 5 років президенства, 3 провів без війни (так знаю вона з 2014р., але...) з монобільшістю в парламенті (такої не було в жодного попередника) коли йому не потрібно було домовлятись віддаючи важливі посади, з величезною підтримкою громадян.... Тому питання - він побудував міцну економіку? посадив корупціонерів і опзжистів? підняв ВВП країни до 1трлн долл?
В Порошенка такої фори не було. Зате через нього зараз росіян зустріли не оборванці в радянських шапках-вушанках, як в 2014р., а достатньо ******* війська. Як мінімум за це його потрібно поважати.
P.S. Справедливості ради відмічу, багато де в районах та містах Європейську Солідарність представляють такі кадри.....що господи прости.
P.P.S. І будь-ласка не пишіть ні про Панаму, ні про шоколад, як виявилось за ці 3,5 роки Зеленський може вести мастер-класи для інших політиків і по офшорах і по веденню бізнеса в Росії, і по закордонній нерухомості.
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30.10.2022 22:24 Відповісти
Армію підіймав не тільки Порошенко. Волонтерів було багато. Я особисто знаю військових і атошників які купували форму і броники за свої гроші і при цьому робити це їм наказували у військоматах. Можна було зрозуміти це в 2014-15 - лігітьомний украв всі гроші. Але чому такий триндець творився в 2016-18 я особисто не розумію. І справа не тільки у військовому забезпеченні - харчування школярів і забезпечення підручниками теж було під питанням.
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30.10.2022 22:34 Відповісти
зато зараз з харчуванням школярів і підручниками просто *******.
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30.10.2022 22:56 Відповісти
Зараз - війна. Підчас війни навіть такий д*біл як Боневтік урізав забезпечення освіти. Рік назад - претензій не було.
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30.10.2022 23:09 Відповісти
от *****, дійсно - війна. Мабуть треба було спробувати іншого совєцького інфантіла взяти на пять років для патріотичного виховання.
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30.10.2022 23:22 Відповісти
В Ізраїлі теж війна - але ,ти не повіриш, з дорогами, економікою і підручниками все гаразд. І нема совкового інфантіла при владі.
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30.10.2022 23:24 Відповісти
ми не в Ізраілі, і це для мене не аргумент. Мені похєр, кого вони там вибирають. Хто хоче займатися вихованням президентів з якіхось совєцьких манкуртів - хай шукає для цього інші полігони, бо життя у людини не таке довге, як у черепахи.
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30.10.2022 23:32 Відповісти
Нам не потрібні перевихувані президенти - Порох непоганий варіант. Але поки він не запропонує реальні кроки у розвитку країни - шанси на монобільшість у нього невеликі. Чому дійсний президент отримав монобільшість - відповідь: серіал. Серіал у якому звичайний вчитель саджає корупціонерів і піднімає країну. Нажаль народ не врахував, що зелений не вчитель, а продажний єврей.Але що заважає Порошенку стати тим самим вчителем?
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30.10.2022 23:46 Відповісти
Порошенко - це був спорадичний випадковий більшості виборців у той історичний момент. З того часу в головах виборців мало що змінолося, хіба що до більшості прийшло розуміння того, що росіяни - наші споконвічні вороги. В усьому іншому наш середньостатистичний виборець не змінився. Політика цікавить їх не як боротьба класів і соціальних груп, а як вистава. Вони дивляться не вганяючі у сон пленарні засідання парламенту, а скандальні ток-шоу з фальшивими "експертами", змаганням в риториці, товкопицями і скандалами. Їх займає не статистика та звіти, а те, що вони здатні здужати - "Вечірній квартал". Вони не можуть відокремити актора від його ролі, відрізнити персону від його пародії, і перетворюють своє життя в балаган. І мою, на жаль, теж.
Вони не готові обговорювати ані програмні установки кандидатів, ані їх реальні дії. Навряд чи хто з них скаже, як той чи інший кандидат або партія голосували за той чи інший закон. І як вони виконали свої передвиборчі декларації. Для них політик - не інструмент, а персона. А вибори - щось на кшталт конкурсу краси і аукціону щедрот. Замість того, аби обговорювати роботу політичного авто, вони самовіддано обговорюють особисті якості, багатства, витівки і проколи водія. Їхній ідеал - чорнявий стрункий бомж-невдаха з політичним досвідом Черчілля, благородством де Голля і щедрістю Мадуро. Який має зконати з голоду до кінця своєї каденції. Їх не хвилює становлення держави, їх хвилює фабрика в Липецьку. Їх не тішать мільярди, відсуджені у Газпрому, їх обурюють преміальні адвокатам, який виграли цей процес. Їх не турбує підйом економіки, їх турбують евробляхі та чорний контрабас. Їх не цікавить наповнення бюджету, їх цікавлять високі пенсії в збанкрутілій державі, що знаходиться в стані війни. І обіцяні зарплати по 4000$....
Тому я не маю особливих ілюзій щодо майбутніх виборів, які я можу застати. А можу і не застати...
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31.10.2022 00:24 Відповісти
Навіщо інфантіла. Потрібно Порошенку змінити підхід - саджати корупціонерів, розвивати економіку, а там і статус наймогутнішої армії не за горами - збудувати тисячі громів, сапсанів, оплотів, нептунів, верб і вільх легше якщо є гроші в бюджеті. Почати можна уже зараз - навіть ті що пройшли в раду зараз можуть заробити бонусні бали - писати правильні законопроекти в притидію законопроектам зелених.
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30.10.2022 23:31 Відповісти
Президент - це МО і МЗС.
Все інше - парламент.
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30.10.2022 23:34 Відповісти
На коментар нижче я розписав як Порошенку і його ПАРТІЇ захопити владу в свої руки - потрібно стати не слугами народу а його рабами. Але ви тактично ігноруєте пропозиції котрі не дозволять владі красти і без альтернативі свяжуть руки в корупційних схемах. Ні один президен ще не використав такий підхід - надіти народну петлю на свою голову і голови парламенту. І тут питання - Чому?
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30.10.2022 23:41 Відповісти
у порошенка була більшість в парламенті і декілька партій?
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30.10.2022 23:45 Відповісти
Це пропозиція на майбутні вибори - після війни. І так у нього була коаліція.
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30.10.2022 23:47 Відповісти
яка коаліція? отой сброд з усіляких мутних лєщенків і наємів?
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30.10.2022 23:55 Відповісти
Давай так - на наступних виборах підчас предвиборної кампанії Порошенко підгутує детальний план на свій пятирічний термін в якому він розпише (детально з датами прийняття і реалізації) реформи котрі він планує впровадити (особливо цікавить антикорупційна реформа). Першою повинна бути - рефома про депутатську і президентську відповідальність перед народом, згідно якої - президент або і уряд повинні скласти повноваження якщо відстануть в впровадженні обіцяних реформ більше ніж на рік. Відповідно після того як він виграє вибори ( а з таким підходом монобільшість йому гарантована) він повинен опублікувати список реформ на сайті президента і верховної ради і створити механізм з допомогою якого буде вимірюватись рівень народного невдоволення - щось наприклад е-петицій, тільки питання одне - влаштовують вас дії влади. Звичано при цьому варт врахувати особливі обставини при яких перша умова припиняє свою дію(війна, епідемія, чи криза).
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30.10.2022 23:22 Відповісти
Тільки корита депутатів госчиновників не зменшив, а збільшив
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31.10.2022 06:22 Відповісти
Зелеський скатився уже через місяць (а можливо і раніше) - єдині його заслуги зняття недоторканності (з ньюансом і теж є питання до Порошенка - чому не при ньому?) і зрізав кількість депутатів наполовину (дожити б до цього свята). Далі його взяли за яйця і трапчана лялька закопошилась в слизьких коломойських руках.
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30.10.2022 22:53 Відповісти
Пам'ятаю як воно піарилось на Гросіних швидких.
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30.10.2022 22:12 Відповісти
Порошнко-👍😻
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31.10.2022 11:55 Відповісти
Особистий контроль ЗЕ? Вже проходили.
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30.10.2022 22:06 Відповісти
це нагадує про сержанта Журавля
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31.10.2022 07:31 Відповісти
Не можу забути за нього-серце болить, як згадую його... 😢
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31.10.2022 11:56 Відповісти
додав Данілов, зазначивши, що необхідно дочекатися позиції Ірану, але лапшу вішає про "зелений контроль"
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30.10.2022 22:09 Відповісти
Похоже таки будем всех бомбить, по-другому не выйдет
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30.10.2022 22:10 Відповісти
буба-безпілотнік-камікадзе - крила начепить і такі розпишеться за всі повесткі?
вже хочу бачити - дайте йому трехлінейку, де штик длінніше за йоґо 🤣
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30.10.2022 22:52 Відповісти
Особистий контроль Зеленського закінчується великим про@бом.
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30.10.2022 22:13 Відповісти
Це ж було вже, только с вагнеровцами, не!?
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30.10.2022 22:14 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський тримає на особистому контролі Джерело:
ЯК ЩО ДИВИТИСЬ НА РЕАЛЬНУ КАРТИНУ ТО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЯК БУВ ЛЯЛЬКОЮ - ШИРМОЮ, ТАК НЕЮ І ЗАЛИШИВСЯ. Вирішує він; звісно, мріяти ніхто не забороняє
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30.10.2022 22:16 Відповісти
Значить дрони з Ірану поїдуть до паРаші ще швидше...
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30.10.2022 22:21 Відповісти
Данилов дурака играет? Какой "контроль за недопущенням продажу іранської зброї"? Шо, Зеленский китайского генсека уже контролирует, который только один еще может как-то давить на Иран?
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30.10.2022 22:22 Відповісти
Ну взагалі то може використати проти Ірану нашу стратегічну зброю - відправити їм Тищенка, Єрмака, Гетманцева - і через один -два місяця Іран не те що Шахіди будувати не зможе, буде нафту за кордоном купляти.
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30.10.2022 22:29 Відповісти
Хоть би не позороились... знову...
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30.10.2022 22:23 Відповісти
Наркоман-уклонист.фу!быть таким как ты!
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30.10.2022 22:23 Відповісти
А от це вже напрягає
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30.10.2022 22:29 Відповісти
на особистому?
піндець, діла не буде...
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30.10.2022 22:41 Відповісти
У той час як США і НАТО пожинатимуть плоди досвіду українських військових, так само буде і Іран. Іранці, які експлуатують безпілотники з Криму можуть повідомити, які атаки дронів проникли в яку оборону, і де можуть існувати прогалини в будь-яких оборонних системах. Наступне покоління дронів Ірану буде набагато складніше зупинити.

США і НАТО повинні взяти на себе зобов'язання щодо вдосконалення своїх можливостей боротьби з дронами і уповільнення іранської програми дронів. Початкові кроки Міністерства оборони США щодо розробки стратегії та технологій її підтримки є позитивними, але залишаються недостатніми, оскільки ******* війна рухається швидше, ніж цикли оборонних закупівель.

Необхідно орієнтуватись на іранську мережу закупівель дронів і тих, хто експлуатує дрони. Санкції проти суб'єктів цієї мережі ускладнять для Ірану отримання необхідних компонентів. Таким чином, також було б забезпечено наявність належних повноважень для атаки на виробничий цикл за допомогою кібер- або інших засобів.

Загроза безпілотників в Ірані зростає, і це лише питання часу, поки американським-iзраїльським військовим, а не українцям, доведеться захищатися від неї.
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30.10.2022 22:44 Відповісти
много вопросов Лерос и Плинский поднял по богуслаеву касаемо снбо. пока нет ответов как, к снбо есть большие подозрения к измене
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30.10.2022 22:59 Відповісти
Ну если на личном контроле у Гнусявого,то туши свечи
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30.10.2022 23:04 Відповісти
Зараз Арахамія поїде до Ірану домовлятися про відкати за зняття санкцій.
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30.10.2022 23:15 Відповісти
Как и жизнь сержанта Журавля
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30.10.2022 23:27 Відповісти
Если бы зеленский был умным - после полной аннигиляции своего авторитета в эпизоде с сержантом Журавлём - он бы вообще убрал из лексикона словосочетание "личный контроль" .

Но это если бы зеленский не был бы дураком... если бы...
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31.10.2022 00:00 Відповісти
Найвелічнийший особисто розтрощіть путі постачання до расии?
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31.10.2022 00:29 Відповісти
Люся арестович знову промурличе, що проїбали...
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31.10.2022 01:11 Відповісти
Вешание лапши, только раздражает, неужели Данилов это не понимает??
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31.10.2022 04:09 Відповісти
От тільки не потрібно -"на особистому контролі" Під особистий контроль може взяти свій інструмент для гри на роялі і тільки...
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31.10.2022 05:43 Відповісти
В то не після пива
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31.10.2022 06:25 Відповісти
Порятунок сержанта Журавля це чмо також тримало на контролі. Результати відомі. Готуємость до нових атак іранськими "шахідами" та балістичними ракетами
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31.10.2022 06:45 Відповісти
Ну все ЗЕБилы могут спать спокойно))) уже было на контроле, сержант Журавель, вагнеровцы, цены на газ и т.д
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31.10.2022 06:57 Відповісти
Щось мені нагадує наступ в арденах
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31.10.2022 07:33 Відповісти
вже більше 3 років на контролі у Зеленського все і от результат,країна у вогні, в крові і в сльозах
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31.10.2022 07:37 Відповісти
И каждой бабке айфон.
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31.10.2022 08:16 Відповісти
Клоуны ,хоть бы не озвучивали.Или мы идиоты,или 73 процента
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31.10.2022 08:19 Відповісти
Вова что ты делал во время войны? Подписывал решение о продаже двигателей для русских вертолётов. И что тебе говорили. Зеар гуд Вальдемар, зеар гуд
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31.10.2022 08:29 Відповісти
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31.10.2022 09:47 Відповісти
Каждый день
Ровно в полночь
Зеля хмурит брови
И громко спрашивает вопрос о невозможности поставок Ираном вооружения Российской Федерации ???
И кулаком по столу!
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31.10.2022 09:49 Відповісти
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31.10.2022 10:53 Відповісти
... и это повод для беспокойства.
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31.10.2022 10:56 Відповісти
 
 