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Новини
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Ми розуміємо, що відбувається на території окупованої Росією Білорусі, - Данілов

данілов

Україна робить все для того, щоб убезпечити кордон від можливого вторгнення з території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в ефірі інформаційного телемарафону.

Він розповів, що сьогодні відбулося 27-е засідання Ставки верховного головнокомандувача, де розглядалися нагальні питання, у тому числі, й питання щодо ймовірності наступу на Україну з території Білорусі. За його словами, щодо цього питання доповідав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Ми розуміємо, що відбувається і на Херсонському напрямку, і що відбувається на території окупованої Росією Білорусі. Ми розуміємо замисли ворога. Відповідні рішення будуть ухвалюватися для того, щоб убезпечити нашу ситуацію від тих загроз, які можуть бути з боку РФ", – сказав Данілов.

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Автор: 

Білорусь (7931) Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+12
Да прямо скажите, что если дернутся в сторону границы, ******* всем чем есть по мозырю и по минску.
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30.10.2022 21:59
+11
******* зеленые, вы уже показали себя при вторжении сдав все что можно...
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30.10.2022 22:32
+9
та ну вас на хер! ви все розумієте...як собаки...тільки сказати не можете...
а тоді трапляется щось таке...що више вашого розуміння...
щоби не було як в лютому... коли прє*** , хоча вас попереджали...
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30.10.2022 22:06
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Да прямо скажите, что если дернутся в сторону границы, ******* всем чем есть по мозырю и по минску.
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30.10.2022 21:59 Відповісти
Понимают Боевые Генералы и партнеры , а ваша шобла понимает , как мародерить у военных и раненых , ВЕРНИТЕ ВНЕДОРОЖНИКИ НА ФРОНТ‼️
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31.10.2022 01:37 Відповісти
И по всем трубопроводам.
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30.10.2022 22:00 Відповісти
правильно говорити --білорусії...до Білорусі ще далеко
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30.10.2022 22:03 Відповісти
Окупаційна марка, а не дойчмарка.
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30.10.2022 22:17 Відповісти
Усе розуміє, сказати не може, сіромаха.
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30.10.2022 22:03 Відповісти
в смысле оккупированная **********!? эти репарации платить не будут!? нехерово устроились чмошники
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30.10.2022 22:04 Відповісти
У наших владних кондонів, нова мулька,
окупована Білорусь, мені одному цікаво, на кого працюють ці гниди, особливо після голосування по Ізраїлю?
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30.10.2022 23:16 Відповісти
100%, білорасєя була і є територією расєї а воно каже окупована, і це голова рнбо,ганьба сміх...
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31.10.2022 12:09 Відповісти
та ну вас на хер! ви все розумієте...як собаки...тільки сказати не можете...
а тоді трапляется щось таке...що више вашого розуміння...
щоби не було як в лютому... коли прє*** , хоча вас попереджали...
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30.10.2022 22:06 Відповісти
Він з Будавим через день інтерв'ю дає? Чи якийсь інших графік?
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30.10.2022 22:07 Відповісти
щось він все більш на на коняку скидається .. скоро близнюками з лавровим будуть
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30.10.2022 22:09 Відповісти
ну так ветеринар,чи зоотехнік,як то кажуть профдеформація))))
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31.10.2022 03:45 Відповісти
Дивись, данілов, як би не вийшло як у Херсонській області. Кацапи постягали туди все що у них було, а ЗСУ вдарили у Харківській області. Може бути так само й тут. Будемо готуватися до удару тут, а вони вдарять, наприклад, з Придністров'я.
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30.10.2022 22:10 Відповісти
Некем там ударять 1,5к алконавтов винных с 5 бтрами непонятной свежести или русня кацапотелепорт придумала? тем более после змеиного думаю этот вопрос закрыт на ближайшее время так точно.
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30.10.2022 22:14 Відповісти
На мой взгляд они ударят на юге в сторону Одессы и с Беларуси на Житомир-Винницу.
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30.10.2022 22:16 Відповісти
Уже винница ???))))а я думаю на ламанш сразу камазами с деревяной обшивкой,нато просто умрет..со смеху ведь на таких убогих юродивых даже жалко высокоточные снаряды
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30.10.2022 22:20 Відповісти
Посмотрим кто прав, ждать не долго. Наступление (надеюсь попытка наступления) случится ещё в этом году. Конец ноября - начало декабря.
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30.10.2022 22:36 Відповісти
🤔
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30.10.2022 22:49 Відповісти
вы фанерный рейхстаг берите...\нам не жалко...\
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30.10.2022 22:31 Відповісти
а це чим вони "вдаряти" будуть ? силами 14ї "армії"? а вони там є? що ще одні дефективні вирушать однією дивізією штурмувати місто-міліонник?)))
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31.10.2022 03:48 Відповісти
А рашки з часів СРСР відсутній казарменний фонд, вони в себе з нуля будували містечка. Після втечі з під Києва таракан підрядився на ремонт бувших військових містечок. Учбові центри не можуть вмістити частини. А на ДС далеко їхати,ось і розвернули переформування частин в Білорусі. А таракан замилюючи очі ось верзе про Литву,Польщу,Україну. Все від безвиході. А ОПа і далі буде балакати про формування ударних угрупованнь.
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30.10.2022 22:27 Відповісти
******* зеленые, вы уже показали себя при вторжении сдав все что можно...
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30.10.2022 22:32 Відповісти
Короче кажучи - "надіємся на краще, а готуємося до гіршого... Але вийде як завжди..."
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30.10.2022 22:44 Відповісти
с первых заморозков возможно быдло попрет...
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30.10.2022 22:55 Відповісти
все розуміють а результат-про...бали
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31.10.2022 08:27 Відповісти
Чергове бла-бла бла. Потім говоритимуть, що не чекали такої підступності.
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31.10.2022 09:01 Відповісти
 
 