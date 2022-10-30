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Російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, поранено жінку, - ОВА

сумщина

Російські окупанти протягом дня обстріляли дві прикордонні громади, Краснопільську та Середино-Будську, загалом зафіксовано 28 "приходів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"По Краснопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів 82 мм калібру (12 вибухів). У результаті обстрілу поранено цивільну мешканку. У жінки мінно-вибухова травма і лікарі витягли з її голови уламок. Зараз життю та здоров'ю постраждалої нічого не загрожує", - написав він.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли також із мінометів 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 приходів.

"У результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок і автомобіль у одному із сіл громади", - додав глава ОВА.

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обстріл (28523) Сумська область (3681)


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Зі слів одного з військових експертів, в планах України, вийти на кордони 91-го року, а що нам потім робити з такою байдою як в статті, гратися з підарашкою в ізраїльський варіант, чи все-таки їбош ти, цих тварин по їх сортирах, поки незаспокояться.
Також цікаво, а що по питанню місії ООН, на кордоні з бульбашами ?
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31.10.2022 06:29 Відповісти
 
 