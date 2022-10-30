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Новини Війна
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На нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає: там перебуває близько 4300 військовослужбовців РФ, - Буданов

рф,білорусь,мобілізація

Ситуація на білоруському напрямку може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон.

У інтерв’ю американському виданню "The War Zone" начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів про можливість широкомасштабного вторгнення росіян з території білорусі для перекриття шляхів постачання допомоги, яка надходить Україні від партнерів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ГУР.

"Відрізати лінії постачання із заходу є стратегічною метою ворога. І, можна сказати, це заповітна мрія рф. Якщо говорити про російську військову діяльність у білорусі, то зараз присутність російських військових у білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. І вони дуже обмежені. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з білорусі немає.

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Але ситуація може дуже швидко змінитися, коли росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може переміститися до білорусі та створювати там загрозу", – зазначив керівник воєнної розвідки України.

Автор: 

армія рф (17399) Білорусь (7931) Буданов Кирило (492) розвідка (3862)


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Топ коментарі
+8
От коли ви так кажете, це означає, що треба бігти до магазину і запасатися сірниками та сіллю...
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30.10.2022 23:26
+4
А данні супутників кажуть, що є
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30.10.2022 23:48
+4
і в 02.24.2022 не було - ок, на шашликі?
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30.10.2022 23:58
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От коли ви так кажете, це означає, що треба бігти до магазину і запасатися сірниками та сіллю...
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30.10.2022 23:26 Відповісти
Петро перший в черзі...
бо не базікає муйню в інеті, а діло робить!
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31.10.2022 00:15 Відповісти
А данні супутників кажуть, що є
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30.10.2022 23:48 Відповісти
Буданов то наша баба Ванга
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30.10.2022 23:54 Відповісти
і в 02.24.2022 не було - ок, на шашликі?
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30.10.2022 23:58 Відповісти
«більшість - близько 80% угруповання - це мобілізований персонал» - російські військові у Білорусії використовують місцеві полігони для мобілізованих, так як в Росії недостатньо полігонів для всіх мобілізованих.
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31.10.2022 00:01 Відповісти
Не важно сколько орков, важно, что орки командуют!
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31.10.2022 00:03 Відповісти
***** із самозванцем ЩИРО віддячив УКРАЇНЦЯМ, що їх хєрант зателефонував та здав убивць УКРАЇНЦІВ !!!
Опу переповнена агентами ***** та їх сраколизам ригоАналами!!
Оманські договорняки виконуються!!
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31.10.2022 00:12 Відповісти
Стратегия кацов ясна. Ударить по Волыне и постараться пройти в глубь, чтобы перекрыть поставки западного оружия это раз или хотя бы взять под огневой контроль одну из дорог, два сделать коллапс для Украины в виде того, что у нас не будет относительно безопасного тыла, три возможная цель Ровенская и Хмельницкая АЭС, тут думаю все понятно. По этому они стягивают чмобиков и ******** под Брест. Там как раз находиться один из полигонов, для подготовки этих чмобов и это самый близкий полигон у наших границ, два других в Витебской области, а это далеко до нашей границы. По этому самое быстрое развертывание войск к нашей границы будет с Брестского полигона. Ну и таракан отводит свои войска от нашей границы для обеспечение тыла чмобов, но при этом отвел он свои войска ото всюду, кроме Зябровки на Гомельщине, туда он перебросил своих орлов десантно-штурмовую бригаду с Витебска для создания мнимой угрозы Киева, типа чтобы мы там держали войска и не перебрасывали на Запад. Но и дураку понятно, что там где бульба войска будут тусоваться там попытки вторжения не будет, будет там где тусуются чмобы и ослоебы для загран отрядов.
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31.10.2022 00:43 Відповісти
За бурштин там порвуть і китайську армію. Ото дурні кацапи
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31.10.2022 00:56 Відповісти
 
 