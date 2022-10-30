На нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає: там перебуває близько 4300 військовослужбовців РФ, - Буданов

Ситуація на білоруському напрямку може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон.

У інтерв’ю американському виданню "The War Zone" начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів про можливість широкомасштабного вторгнення росіян з території білорусі для перекриття шляхів постачання допомоги, яка надходить Україні від партнерів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ГУР.

"Відрізати лінії постачання із заходу є стратегічною метою ворога. І, можна сказати, це заповітна мрія рф. Якщо говорити про російську військову діяльність у білорусі, то зараз присутність російських військових у білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. І вони дуже обмежені. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з білорусі немає.

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Але ситуація може дуже швидко змінитися, коли росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може переміститися до білорусі та створювати там загрозу", – зазначив керівник воєнної розвідки України.