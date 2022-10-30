"Росію поінформували": ООН, Туреччина та Україна у рамках "зернової угоди" погодили прохід 14 суден на 31 жовтня

ООН заявила, що погодила з Туреччиною та Україною план проходження наступних 14 вантажних суден у рамках угоди про чорноморський "зерновий коридор"

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Три учасники "зернової угоди" – Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна – погодили на 31 жовтня план проходу для 14 суден, що перебувають у турецьких водах.

Узгодження пройшло наступного дня після того, як Росія призупинила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

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У заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі йдеться, що також досягнуто домовленості щодо проведення в рамках ініціативи інспекцій 40 судів.

У СКК заявили, що "російська делегація була проінформована про ці плани".