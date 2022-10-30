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"Росію поінформували": ООН, Туреччина та Україна у рамках "зернової угоди" погодили прохід 14 суден на 31 жовтня

зерно,стамбул,гутерріш

ООН заявила, що погодила з Туреччиною та Україною план проходження наступних 14 вантажних суден у рамках угоди про чорноморський "зерновий коридор"

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Три учасники "зернової угоди" – Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна – погодили на 31 жовтня план проходу для 14 суден, що перебувають у турецьких водах.

Узгодження пройшло наступного дня після того, як Росія призупинила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

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У заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі йдеться, що також досягнуто домовленості щодо проведення в рамках ініціативи інспекцій 40 судів.

У СКК заявили, що "російська делегація була проінформована про ці плани".

Автор: 

зерно (3119) ООН (3347) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+20
Ну тоді кацапні поводили по губах х@ром. Так як і завжди повинно бути.👍
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31.10.2022 00:22
+17
"Привет" от Эрдогана

Там еще сказали что Минобороны Турции гарантирует безопасность
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31.10.2022 00:00
+10
то Ердоган з )(уйлом домовлявся от нехай і розхльобує..а про ООН ми всі чудово знаєм.контора -рога і копита
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30.10.2022 23:58
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то Ердоган з )(уйлом домовлявся от нехай і розхльобує..а про ООН ми всі чудово знаєм.контора -рога і копита
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30.10.2022 23:58 Відповісти
Дай Боже!
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30.10.2022 23:58 Відповісти
"Привет" от Эрдогана

Там еще сказали что Минобороны Турции гарантирует безопасность
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31.10.2022 00:00 Відповісти
14 судов, находящихся в турецких водах могут плыть дальше? Это достижение сродни тому, что зерновоз в Красном море может войти в порт Джибути.
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31.10.2022 00:02 Відповісти
Не в Турецких )
Из Украины они выходят уже

А далее под гарантии Турции пойдут куда нужно
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31.10.2022 00:04 Відповісти
Три учасники "зернової угоди" - Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна - погодили на 31 жовтня план проходу для 14 суден, що перебувають у турецьких водах. Джерело:
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31.10.2022 00:06 Відповісти
А проход то куда?
Из Украины также 6 судов вышло в сторону Турции
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31.10.2022 00:10 Відповісти
Возможно их не остановят, было бы здорово. Но следующие не выйдут без гарантий безопасности, это очевидно.
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31.10.2022 00:13 Відповісти
Турция гарантирует
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31.10.2022 00:22 Відповісти
До Турции надо ещё доплыть.
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31.10.2022 00:23 Відповісти
Если раша тронет хоть одно из суден , Турция может закрыть для раши Босфор ВООБЩЕ .
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31.10.2022 00:29 Відповісти
не тронет, она есть в СКЦ. видимо договорились. о чём никто не узнает.
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31.10.2022 00:54 Відповісти
Так це для суден, що перебувають у турецьких водах...
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31.10.2022 00:04 Відповісти
Це порожняк йде в Україну за зерном,чи це вже із України з зерном? Якщо з зерном і вже в турецьких водах, то це пустий струс повітря.
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31.10.2022 00:11 Відповісти
Вот рашка что пишет (уже заныли)

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в Черном море в понедельник в рамках «зерновой сделки», участие в которой приостановила РФ. Об этом 30 октября сообщили в Совместном координационном центре, пишет https://ria.ru/20221030/suda-1827970779.html РИА Новости .

Уточняется, что из Украины должны выйти 12 судов, а еще два - прибыть. В СКЦ отметили, что Россию проинформировали об этом в соответствии с процедурой.
Кроме того, в СКЦ заявили, что делегации ООН и Турции https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16199239 договорились о создании 10 инспекционных команд для проверки в понедельник 40 выходящих судов. Этот план был принят Украиной. Москву уведомили.
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31.10.2022 00:20 Відповісти
Ну тоді кацапні поводили по губах х@ром. Так як і завжди повинно бути.👍
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31.10.2022 00:22 Відповісти
І якір ***** в гумову жопу
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31.10.2022 02:34 Відповісти
Объединенный координационный центр (JCC/СКЦ) в Стамбуле, где работают сотрудники России, Украины и Турции, а также ООН
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31.10.2022 00:53 Відповісти
Гнилая ответка за второй сбитый флагман ЧМ РФ! Надеюсь таки у них уже ракет почти нет
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31.10.2022 00:58 Відповісти
В них ще повно ракет повітряного базування. Вже почали лупашити. В нас під Києвом ППО працює, як на початку березня.
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31.10.2022 08:22 Відповісти
Рискнет русня ударить по гражданским судам?
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31.10.2022 02:03 Відповісти
По гражданским объектам она ********* бить.. если ответки не следует
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31.10.2022 02:46 Відповісти
Рашисти помітили наші дрони тільки тоді коли в Севастопольській бухті стали горіти кораблі.
https://www.youtube.com/watch?v=yM0wnDs4ziU
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31.10.2022 03:00 Відповісти
ООН підтвердило що вони виродки і п@дараси ! Якщо можна було це зробито спочатку під воєнним конвоєм.А замість цього гралися в дурачка півроку.Це також стосується і інших речей.ООН П"ДАРАСИ !!!
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31.10.2022 02:42 Відповісти
Україна з парашою нічого не підписувала. У нас угода з Туреччиною і з ООН. А Туреччина і ООН підписали угоду з ******. Ердоган нам гарантував, то нехай сам розбирається з окурком.

Си Цзиньпин дал кличку Путину "щенок", а теперь к этой кличке еще добавляют "без зубов", - пишет телеграмм-канал https://t.me/generallsvr/210 Generall SVR .
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31.10.2022 02:56 Відповісти
То це тому йдуть сьогодні одні ракетні обстріли по всій Україні
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31.10.2022 09:25 Відповісти
 
 