"Росію поінформували": ООН, Туреччина та Україна у рамках "зернової угоди" погодили прохід 14 суден на 31 жовтня
ООН заявила, що погодила з Туреччиною та Україною план проходження наступних 14 вантажних суден у рамках угоди про чорноморський "зерновий коридор"
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Три учасники "зернової угоди" – Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна – погодили на 31 жовтня план проходу для 14 суден, що перебувають у турецьких водах.
Узгодження пройшло наступного дня після того, як Росія призупинила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі.
У заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі йдеться, що також досягнуто домовленості щодо проведення в рамках ініціативи інспекцій 40 судів.
У СКК заявили, що "російська делегація була проінформована про ці плани".
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Там еще сказали что Минобороны Турции гарантирует безопасность
Из Украины они выходят уже
А далее под гарантии Турции пойдут куда нужно
Из Украины также 6 судов вышло в сторону Турции
Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в Черном море в понедельник в рамках «зерновой сделки», участие в которой приостановила РФ. Об этом 30 октября сообщили в Совместном координационном центре, пишет https://ria.ru/20221030/suda-1827970779.html РИА Новости .
Уточняется, что из Украины должны выйти 12 судов, а еще два - прибыть. В СКЦ отметили, что Россию проинформировали об этом в соответствии с процедурой.
Кроме того, в СКЦ заявили, что делегации ООН и Турции https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16199239 договорились о создании 10 инспекционных команд для проверки в понедельник 40 выходящих судов. Этот план был принят Украиной. Москву уведомили.
https://www.youtube.com/watch?v=yM0wnDs4ziU
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