Закликаю водіїв та пішоходів бути уважними у темну пору доби, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із проханням бути уважними на дорогах у темний час доби.

"Загалом у країні не було аварійних відключень, вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після російських ударів протягом тижня. Але дефіцит генерації все ще є", - сказав він у відеозверненні у неділю, передає Цензор.НЕТ

"У темний час доби будьте особливо уважними на дорогах. Було вже багато звернень, у тому числі від Нацполіції, для пішоходів мати на одязі світловідбиваючі елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих", – сказав він.

Але не менш важливо, зазначив Зеленський, "що уважне ставлення має бути й у водіїв. Зараз важливо не лише дотримуватись швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, особливо там, де є нерегульовані пішохідні переходи", - сказав президент.

На багатьох дорогах останніми тижнями відключається або мінімізується їх освітлення.

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