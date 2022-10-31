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Новини
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Закликаю водіїв та пішоходів бути уважними у темну пору доби, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із проханням бути уважними на дорогах у темний час доби.

"Загалом у країні не було аварійних відключень, вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після російських ударів протягом тижня. Але дефіцит генерації все ще є", - сказав він у відеозверненні у неділю, передає Цензор.НЕТ

"У темний час доби будьте особливо уважними на дорогах. Було вже багато звернень, у тому числі від Нацполіції, для пішоходів мати на одязі світловідбиваючі елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих", – сказав він.

Але не менш важливо, зазначив Зеленський, "що уважне ставлення має бути й у водіїв. Зараз важливо не лише дотримуватись швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, особливо там, де є нерегульовані пішохідні переходи", - сказав президент.

На багатьох дорогах останніми тижнями відключається або мінімізується їх освітлення.

Також читайте: Раді пропонують запровадити штрафи для пішоходів, які не мають світловідбивачів на одязі в темний час доби

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) пішохід (117)


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Топ коментарі
+18
Щоб ми без нього робили би!!!! Справжній президент! скаже, де сісти, куди стати, як правильно ложку тримати та як правильно хліб їсти! А хочеш вийти на вулицю - то дивіться під ноги! і вдівайте шапку на холоді!....
Без його порад ми нікчемні!...
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31.10.2022 02:04
+15
вова, цей твій заклик явно нє в ту стєпь, надінь краще на скумбрію світловідбиваючий елемент.
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31.10.2022 01:54
+12
шо б я без твого закликунярства робив?
мабуть лежав би поперед дороги в неотражаючему одязі...
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31.10.2022 01:58
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вова, цей твій заклик явно нє в ту стєпь, надінь краще на скумбрію світловідбиваючий елемент.
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31.10.2022 01:54 Відповісти
так и хочется гундосу крикнуть в видосик - включи фонари и подсветки балабол зеленый - экономия пару киловатт не стоит безопасности тысячи людей
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31.10.2022 06:43 Відповісти
На моїй вуличці світло потрібне собакам і котам. Могли б і вимкнути.
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31.10.2022 09:25 Відповісти
на твоей улице не ездят машины - а вот в спальных районах когда народ идет в темноте с торговых маркетов им в глаза светит дальный свет и что творится в радиусе 1-го метра ни хрена не видно ..
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31.10.2022 10:27 Відповісти
шо б я без твого закликунярства робив?
мабуть лежав би поперед дороги в неотражаючему одязі...
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31.10.2022 01:58 Відповісти
Переживає, аж страшно стає. Ну, той став би керувальником на перехресті.
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31.10.2022 04:00 Відповісти
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31.10.2022 04:12 Відповісти
верховний, понеділок... - з коми?
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31.10.2022 02:00 Відповісти
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31.10.2022 03:09 Відповісти
Щоб ми без нього робили би!!!! Справжній президент! скаже, де сісти, куди стати, як правильно ложку тримати та як правильно хліб їсти! А хочеш вийти на вулицю - то дивіться під ноги! і вдівайте шапку на холоді!....
Без його порад ми нікчемні!...
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31.10.2022 02:04 Відповісти
батько нації, тільки-тільки зароджується. Років через п'ять може бути таке імаго, що всі *******.
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31.10.2022 03:09 Відповісти
Генерация дегенерации
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31.10.2022 04:00 Відповісти

і як до 19го вижили?
але змилувався Господь і перекинув нам оце...
гуй куток знайдеш куди його поставити, мо викинути?
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31.10.2022 04:23 Відповісти
наш - ну хоч би слово сказав, шо коли зелений тоді їдь, а як жовтий їдь бистріше... - забив на нарід...
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31.10.2022 04:32 Відповісти
наступна серія - як правильно одівати презерватив коли не вдома.. з відосом, .... але то більше для жінок...
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31.10.2022 05:05 Відповісти
У Нафтогазі, всім відомий , Вітренко виписав собі премії за 2022 рік на 3 мільярди гривень
Попри те, що до закінчення року ще два місяці, і попереду в України вкрай важка та непередбачувана зима, ось так 🤔
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31.10.2022 05:44 Відповісти
Мамкині гени нікуди не подінуться. Падло є падло.
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31.10.2022 05:53 Відповісти
закликаю - не одягати під піджак джинси, а під брюки кроссовки - це жлобство!
іра се я даю - пора видвігатися в кловани...
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31.10.2022 05:44 Відповісти
Скільки різноманітних тем для відосіків. Роботи непочатий край. Як розказала люська своїм шершавим язиком- "Єта уже нє тот валодя зєлєнскій. Єта суровій здаравєнний мужік,каторій тягаєт штангу каждій дєнь и твьордо і увєрєнно управляєт страной"
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31.10.2022 05:46 Відповісти
Если во время полицейского контроля выяснится, что у водителя в авто нет жилета, ему грозит административный штраф на сумму €15.
Начало и конец занятий лучше перенести на светлое время. Нужны комплексные решения, катафоты, ограничения скорости, обязательное ношение вдоль дорог, светильники от солнечных батарей. Около 30 евро в Украине На проме посмотрел.
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31.10.2022 07:05 Відповісти
"Не барська це робота закликати холопів до послуху"-так скоро корону зніме і піде простолюдином поміж люде! Аж сльозу пустив. Турботливий ти наш.. (сарказм).
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31.10.2022 07:20 Відповісти
може йому піти у гаїшники ?
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31.10.2022 07:40 Відповісти
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31.10.2022 08:14 Відповісти
оце ж.плять.рівень...
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31.10.2022 08:25 Відповісти
Отєц родной, папа всієї нації, пам'ятник йому нерукотворний
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31.10.2022 08:39 Відповісти
спасибо, отец родной =)
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31.10.2022 11:00 Відповісти
 
 