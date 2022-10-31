Закликаю водіїв та пішоходів бути уважними у темну пору доби, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із проханням бути уважними на дорогах у темний час доби.
"Загалом у країні не було аварійних відключень, вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після російських ударів протягом тижня. Але дефіцит генерації все ще є", - сказав він у відеозверненні у неділю, передає Цензор.НЕТ
"У темний час доби будьте особливо уважними на дорогах. Було вже багато звернень, у тому числі від Нацполіції, для пішоходів мати на одязі світловідбиваючі елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих", – сказав він.
Але не менш важливо, зазначив Зеленський, "що уважне ставлення має бути й у водіїв. Зараз важливо не лише дотримуватись швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, особливо там, де є нерегульовані пішохідні переходи", - сказав президент.
На багатьох дорогах останніми тижнями відключається або мінімізується їх освітлення.
Будь ласка, зачекайте...
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мабуть лежав би поперед дороги в неотражаючему одязі...
Без його порад ми нікчемні!...
і як до 19го вижили?
але змилувався Господь і перекинув нам оце...
гуй куток знайдеш куди його поставити, мо викинути?
Попри те, що до закінчення року ще два місяці, і попереду в України вкрай важка та непередбачувана зима, ось так 🤔
іра се я даю - пора видвігатися в кловани...
Начало и конец занятий лучше перенести на светлое время. Нужны комплексные решения, катафоты, ограничения скорости, обязательное ношение вдоль дорог, светильники от солнечных батарей. Около 30 евро в Украине На проме посмотрел.