Рашисти створюють на окупованій Херсонщині непридатні для життя умови, - ОК "Південь"

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає нанесенням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію. Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки", - зазначили в оперативному командуванні

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