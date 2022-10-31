Рашисти створюють на окупованій Херсонщині непридатні для життя умови, - ОК "Південь"
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.
Про це йдеться у зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає нанесенням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію. Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки", - зазначили в оперативному командуванні
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все ж таки не у полі, а в стіральну машину ....
те що для мацкаля добре
-всім іншім то смерть..