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Новини Війна
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Рашисти створюють на окупованій Херсонщині непридатні для життя умови, - ОК "Південь"

війна,окупанти

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає нанесенням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію. Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки", - зазначили в оперативному командуванні

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Автор: 

окупація (6697) Херсонська область (5759)


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це в них "люкс" обзивається...
все ж таки не у полі, а в стіральну машину ....
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31.10.2022 06:37 Відповісти
так..
те що для мацкаля добре
-всім іншім то смерть..
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31.10.2022 07:36 Відповісти
 
 