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Блінкен провів розмову із главою МЗС Китаю: Обговорили війну в Україні

ван,блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Зазначається, що співрозмовники обговорили необхідність підтримки відкритих ліній зв'язку та "відповідального управління" відносинами США та Китаю.

Блінкен порушив питання про війну Росії проти України та загрози, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності.

Також він наголосив на погіршенні гуманітарної ситуації та ситуації в галузі безпеки на Гаїті.

Інших деталей розмови поки що не розкривають. МЗС Китаю свого релізу поки що також не опублікувало.

Також читайте: CША закликали Росію повернутися до "зернової угоди"

Автор: 

Держдепартамент США (1629) Китай (4600) США (22861) Блінкен Ентоні (1157) Ван Ї (76)


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31.10.2022 09:05 Відповісти
 
 