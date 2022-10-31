Блінкен провів розмову із главою МЗС Китаю: Обговорили війну в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Зазначається, що співрозмовники обговорили необхідність підтримки відкритих ліній зв'язку та "відповідального управління" відносинами США та Китаю.
Блінкен порушив питання про війну Росії проти України та загрози, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності.
Також він наголосив на погіршенні гуманітарної ситуації та ситуації в галузі безпеки на Гаїті.
Інших деталей розмови поки що не розкривають. МЗС Китаю свого релізу поки що також не опублікувало.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Блінкен: "Хер вам Тайвань, забирайте Сибірь"
Ван Ї: "Сибиря уже и так наша" (уходить за консультацією)