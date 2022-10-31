Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Запоріжжі. У багатьох областях працює ППО
Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Запоріжжі під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Також повідомляється про звуки вибухів та роботу ППО на Київщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Кіровоградщині та Полтавщині.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає, втім повітряна тривога триває по всій території держави, окрім Криму. Також відомо про пуски російських ракет.
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Colt
показати весь коментар31.10.2022 08:05 Відповісти Мені подобається 1
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