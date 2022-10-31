УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10560 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 446 1

Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Запоріжжі. У багатьох областях працює ППО

ппо

Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Запоріжжі під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Також повідомляється про звуки вибухів та роботу ППО на Київщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Кіровоградщині та Полтавщині.

 Офіційного підтвердження інформації наразі немає, втім повітряна тривога триває по всій території держави, окрім Криму. Також відомо про пуски російських ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні повітряна тривога. Повідомляється про ймовірність масованого пуску ракет

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28523) ППО (3193) ракети (4023)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Облако показывает фак ?
показати весь коментар
31.10.2022 08:05 Відповісти
 
 