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Новини Війна
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Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури у Харкові, Запоріжжі та на Черкащині (оновлено)

ракета

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури на Черкащині, у Харкові та Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють", - йдеться у повідомленні.

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Окрім, того, зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари", - зауважив пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Окрім того, зафіксовані влучання у об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.

"Два "прильоти" по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом", - повідомив очільник Харківщини Олег Синєгубов.

Автор: 

ракети (4023) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+20
Москалі просто так не зупиняться.Потрібно наносити удари по аеродромах і військових базах і навіть їхній критичній інфраструктурі,на самій території москальщини.Але далекобійних ракет не дають,а своїх на жаль немає.
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31.10.2022 08:38
+16
На шашлыки с айкосиками переходить?
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31.10.2022 08:43
+13
У них ракеты вот-вот все закончатся! Все! Им нечем будет обстреливать!
- Ждём очередное "обнадёживающее" враньё от ж... -От наших мудрых "специалистов" - брехунов.
Ну, вот, роль такая!
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31.10.2022 08:40
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Москалі просто так не зупиняться.Потрібно наносити удари по аеродромах і військових базах і навіть їхній критичній інфраструктурі,на самій території москальщини.Але далекобійних ракет не дають,а своїх на жаль немає.
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31.10.2022 08:38 Відповісти
свої ракети, ***** замінили на асфальт
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31.10.2022 08:40 Відповісти
Говорила з братом,так бахкає. Так що ви праві, асфальт не допоможе. Тримайтесь і бережіть себе
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31.10.2022 09:20 Відповісти
Неправда ваша. Дали беспилотники, которые в эконом полете одолевают рубеж в более 1000 км
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31.10.2022 08:41 Відповісти
Безпілотники не зрівняються з ракетами ATACMS.
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31.10.2022 08:54 Відповісти
На часi речь идет не об ттд беспилотников и аtacms. Речь идет о чем богаты, тем и рады.
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31.10.2022 09:44 Відповісти
Так тим що багаті.не знищити аеродроми москалів на їхній території.
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31.10.2022 09:48 Відповісти
Опять же речь идет об инфраструктуре, а хотя бы и аэродромовской, начиная с радаров...
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31.10.2022 09:55 Відповісти
К слову, альтернатива: тока шо по всеобщим новостям сообщили, что очередная ракета развернулась на 180* и уехала в точку пуска... Блин , прислушиваются к нашим претензиям... Кста, видел в 2011 году в небе Израиля такую же картину.
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31.10.2022 10:10 Відповісти
Добавлю: передали по новостям, шо сегодня эффективность нашей ППО составила 88% - из 50кацапоракет 44 сбили.
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31.10.2022 10:17 Відповісти
ИНТЕРЕСНО, до какой точки каазлабада долетит эта ракета.
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31.10.2022 10:57 Відповісти
Запасаемся попкорном, к новостям из лаптестана.
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31.10.2022 10:59 Відповісти
Економ політ це в пусту. Це перше.
З нагрузкою дальність в рази менше. Це друге.
І що ви рівняєте безпілотники з ракетами середньої дальності, котрі влада прої....ла? Це три.
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31.10.2022 08:55 Відповісти
Вони і в такому випадку не зупиняться.
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31.10.2022 08:47 Відповісти
Знищити з 30 аеродромів,стільки ж баз і складів.кілька електропідстанцій і тес.То вони зміняться і навіть зупиняться і будуть переговорів шукати.
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31.10.2022 08:56 Відповісти
Даешь ответку в место пуска.
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31.10.2022 08:39 Відповісти
Спробуй, якщо ракети запустила авіація з території оркостану.
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31.10.2022 08:50 Відповісти
На шо намек, аппарат инженера Гарина в космос еще не запустили?
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31.10.2022 08:52 Відповісти
Це такий гумор ? Не смішно. До речі, тільки що спікер Повітряних сил підтвердив, що ракети запустили зі стратегічної авіації.
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31.10.2022 09:02 Відповісти
Из района Каспия... И чем не возможность из космоса сразить. Вроде погода позволяет. Да и стэлсовские самолеты есть с лазерной установкой.
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31.10.2022 09:47 Відповісти
В кого є, в нас ? Це тобі до Штатів звертатися треба, а не до місцевих коментаторів чи Залужного. Але ж ти розумієш, що якщо Штати чи НАТО офіційно першими вхерачать по оркостану-то тоді кінця світу через ядерну війну не уникнути. Щурів у особі х#йла та його оркоприхвостнів вже загнано у кут, їм втрачати нічого. А його зомбостадо й так впевнено, що НАТО хоче на них напасти-тільки привід дай.
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31.10.2022 10:37 Відповісти
У них ракеты вот-вот все закончатся! Все! Им нечем будет обстреливать!
- Ждём очередное "обнадёживающее" враньё от ж... -От наших мудрых "специалистов" - брехунов.
Ну, вот, роль такая!
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31.10.2022 08:40 Відповісти
в кацапів налагоджене безперервне виробництво ракет.Темпи випуску низькі але стріляти є чим
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31.10.2022 10:24 Відповісти
Да, вот ещё: - тролли! Оскомину набили своим асфальтом. Смените пластинку.
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31.10.2022 08:42 Відповісти
На шашлыки с айкосиками переходить?
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31.10.2022 08:43 Відповісти
Новенький, що подоляк наказав писати,що асфальт хорошо, це ще після війни буде актуально для суду
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31.10.2022 09:22 Відповісти
У нас кстати начали ремонт дороги в Киеве. Притом дорога не такая-уж и убитая была. На ремонте дороги можно в 20 раз больше денег украсть чем на сборке украинского ударного дрона или ракеты средней дальности. И Если ракету собрать-никто не даст комплектующих,то собрать дешевый дрон типа Шахеда-нет проблем закупить невоенных комплектующих(двигательавионику) за границей. Но зачем если на асфальте можно украсть в 20 раз больше?
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31.10.2022 12:06 Відповісти
Наверное завтра будут визжать что давайте перегаворы
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31.10.2022 08:44 Відповісти
Зло берет, под ноль всю эту мразь! 120 км от наших границ под ноль!
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31.10.2022 08:51 Відповісти
Коли вже зникне це світове зло терористична нациська росія ? не місце в ********* світі цим варварам.
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31.10.2022 08:52 Відповісти
Чи є зброя яка може збивати Ту-95 та Ту-160 в районі Астрохані, над Каспійським морем?
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31.10.2022 11:41 Відповісти
 
 