Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури у Харкові, Запоріжжі та на Черкащині (оновлено)

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури на Черкащині, у Харкові та Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють", - йдеться у повідомленні.

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Окрім, того, зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари", - зауважив пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Окрім того, зафіксовані влучання у об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.

"Два "прильоти" по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом", - повідомив очільник Харківщини Олег Синєгубов.