Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури у Харкові, Запоріжжі та на Черкащині (оновлено)
Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури на Черкащині, у Харкові та Запоріжжі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють", - йдеться у повідомленні.
Окрім, того, зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.
"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари", - зауважив пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
Окрім того, зафіксовані влучання у об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.
"Два "прильоти" по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов.
"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом", - повідомив очільник Харківщини Олег Синєгубов.
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З нагрузкою дальність в рази менше. Це друге.
І що ви рівняєте безпілотники з ракетами середньої дальності, котрі влада прої....ла? Це три.
- Ждём очередное "обнадёживающее" враньё от ж... -От наших мудрых "специалистов" - брехунов.
Ну, вот, роль такая!