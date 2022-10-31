Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 71 820 осіб (+620 за добу), 2686 танків, 1728 артсистем, 5485 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 31 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 71 820 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 71820 (+620) осіб ліквідовано,
танків - 2686 (+14) од,
бойових броньованих машин - 5485 (+32) од,
артилерійських систем - 1728 (+4) од,
РСЗВ - 383 (+0) од,
засоби ППО - 197 (+0) од,
літаків - 275 (+1) од,
гелікоптерів - 253 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1413 (+1),
крилаті ракети - 352 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4128 (+8) од,
спеціальна техніка - 154 (+0).
"Дані уточнюються. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вже котрий день такі втрати...
- Яку?
- Наші стали менше бить по кацапських складах *********** і пального!
- А чого так? Снарядів не вистачає?
- Та ні! Складів і запасів снарядів та пального на них за останній місяць у кацапів різко поменшало!
Те ж саме зараз і з артилерією
"Дані по бронетехніці ворога йдуть скачкоподібно (ви теж на це звернули увагу). Це просто проблеми обліку. її випалюють більше й доволі рівномірно щодня, але, щоб потрапити в зведення, кожен ліквідований танк чи бронемашина мають бути підтверджені за відповідною методологією. Схоже, що сумнівні випадки розглядають за типами техніки.
Хіба що літаки й гелікоптери йдуть чітко одразу після збиття.
До речі, справу Богуслаєва ще не забули? То в половині збитих рашистських гвинтокрилів двигуни - подарунок від Зеленського. За 2019-20 роки ще за згодою Зеленського їх постачав Богуслаєв, а в 2021 році завод перейшов під повне управління держави, тому вбивчу начинку, без якої рашистські стервятники не змогли б злетіти, постачав виключно Зеленський і його кліка вже без участі зрадника Богуслаєва. Це все є в документах, які використовує захист Богуслаєва, тому так завертілися на Банковій, щоб швидше ззрадника (не Зеленського, а Богуслаєва) передати ерефії в обмін на полонених. Там пуйло нашого Вовочку ще не просив продати сотню-другу двигунів, бо його птічки вже не мають на чому літати й убивати українців?"
слава ЗСУ! ЗСУ, ви - найкращі........... поки що мене до вас не запрошують (мабуть за віком), просто повідомте..(
Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
Раненых, соответственно, ещё больше. Это значит, что группировка вторжения в 180.000 человек, которая была стянута к границам Украины 24 февраля 2022 года, полностью разгромлена. https://t.me/************