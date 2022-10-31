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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 71 820 осіб (+620 за добу), 2686 танків, 1728 артсистем, 5485 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 31 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 71 820 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 71820 (+620) осіб ліквідовано,

танків -  2686 (+14) од,

бойових броньованих машин - 5485 (+32) од,

артилерійських систем - 1728 (+4) од,

РСЗВ - 383 (+0) од,

засоби ППО - 197 (+0) од,

літаків - 275 (+1) од,

гелікоптерів - 253 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1413 (+1),

крилаті ракети - 352 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4128 (+8) од,

спеціальна техніка  - 154 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 71 820 осіб (+620 за добу), 2686 танків, 1728 артсистем, 5485 броньованих машин 01

"Дані уточнюються. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17399) Генштаб ЗС (6582) знищення (7251) техніка (1826) втрати (4399)


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Топ коментарі
+14
Єдина приємна ранкова новина ,як наші захисники нищать "вторую армию мира" . Слава ЗСУ !
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31.10.2022 09:48
+10
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31.10.2022 09:46
+10
1500 парашников за 2 дня в минус ........))))) на земле становится чище , дышится легче , мир становится светлее ,................СЛАВА ЗСУ !!!!!
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31.10.2022 10:30
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31.10.2022 09:46 Відповісти
Єдина приємна ранкова новина ,як наші захисники нищать "вторую армию мира" . Слава ЗСУ !
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31.10.2022 09:48 Відповісти
це чмобіки кудись наступали?
вже котрий день такі втрати...
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31.10.2022 09:50 Відповісти
Наприклад: ""
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31.10.2022 09:53 Відповісти
З гаубиць 155мм хлопці теж вчаться і вчаться стріляти, аеророзвідка теж опановує нові дрони та вчиться правильно коригувати. От і виходить - з кожним тижнем все ефективніше та ефективніше застосовують наявні сили та засоби!
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31.10.2022 23:48 Відповісти
арти мало піймали на мушку
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31.10.2022 09:51 Відповісти
- Куме! Ви чули новину?
- Яку?
- Наші стали менше бить по кацапських складах *********** і пального!
- А чого так? Снарядів не вистачає?
- Та ні! Складів і запасів снарядів та пального на них за останній місяць у кацапів різко поменшало!
Те ж саме зараз і з артилерією
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31.10.2022 09:55 Відповісти
а где фрегаты с тральщиком?
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31.10.2022 10:08 Відповісти
Очистка України від навали кривавих дегенератів іде успішно !
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31.10.2022 10:20 Відповісти
1500 парашников за 2 дня в минус ........))))) на земле становится чище , дышится легче , мир становится светлее ,................СЛАВА ЗСУ !!!!!
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31.10.2022 10:30 Відповісти
Говорят что они посылают зеков среди которых насильники и убийцы . Запомните не расии все кто пошел воевать и поддерживает войну , все насильники и убийцы Точно так же и за рубежом , если руский не осуждает войну , значит это плохой руский
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31.10.2022 10:32 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/9595 Тарас Чорновіл :
"Дані по бронетехніці ворога йдуть скачкоподібно (ви теж на це звернули увагу). Це просто проблеми обліку. її випалюють більше й доволі рівномірно щодня, але, щоб потрапити в зведення, кожен ліквідований танк чи бронемашина мають бути підтверджені за відповідною методологією. Схоже, що сумнівні випадки розглядають за типами техніки.
Хіба що літаки й гелікоптери йдуть чітко одразу після збиття.

До речі, справу Богуслаєва ще не забули? То в половині збитих рашистських гвинтокрилів двигуни - подарунок від Зеленського. За 2019-20 роки ще за згодою Зеленського їх постачав Богуслаєв, а в 2021 році завод перейшов під повне управління держави, тому вбивчу начинку, без якої рашистські стервятники не змогли б злетіти, постачав виключно Зеленський і його кліка вже без участі зрадника Богуслаєва. Це все є в документах, які використовує захист Богуслаєва, тому так завертілися на Банковій, щоб швидше ззрадника (не Зеленського, а Богуслаєва) передати ерефії в обмін на полонених. Там пуйло нашого Вовочку ще не просив продати сотню-другу двигунів, бо його птічки вже не мають на чому літати й убивати українців?"
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31.10.2022 11:02 Відповісти
Могилізація мобілізованих в частковому вигляді.
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31.10.2022 14:57 Відповісти
щодня батальон-полк потєряних для орди кацапів - це щось..
слава ЗСУ! ЗСУ, ви - найкращі........... поки що мене до вас не запрошують (мабуть за віком), просто повідомте..(
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31.10.2022 15:01 Відповісти
Просто охреневаю від втрат...яка спецоперація? Це війна!!! Чому захід жує соплі? Чому населення мордора мовчить? Світ спасе тільки наближающийся метеорит! Смерть москалям!!!
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31.10.2022 15:22 Відповісти
Друзі! Хто, ще не підписав петицію, до Президента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут

Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
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31.10.2022 15:50 Відповісти
Потери путинской армии в Украине превысили 70.000 человек убитыми.

Раненых, соответственно, ещё больше. Это значит, что группировка вторжения в 180.000 человек, которая была стянута к границам Украины 24 февраля 2022 года, полностью разгромлена. https://t.me/************
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01.11.2022 07:51 Відповісти
 
 