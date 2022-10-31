УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10474 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 744 41

Не виправдовуйте російські обстріли, називаючи їх "відповіддю". РФ робить це, бо все ще має ракети та бажання вбивати українців, - Кулеба

путін

Росія воює з цивільним населенням України та обстрілю енергетичні об’єкти.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова партія російських ракет влучила в критичну інфраструктуру України. Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці напади, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї все ще є ракети та бажання вбивати українців", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через масований обстріл критичної інфраструктури запроваджують екстрені відключення електроенергії, - ОП

Автор: 

обстріл (28523) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Тут він правий. Стріляють бо можуть.

24.02 кацапам ніякі приводи були не потрібні.
показати весь коментар
31.10.2022 09:43
+19
"...бажання вбивати українців" - необхідно відбити їм це бажання раз і назавжди.
показати весь коментар
31.10.2022 09:43
+14
Якщо ми зробили дрони, які дістають москву, треба давати відповідь. Бо це ніколи не закінчиться. Кацап розуміє тільки, коли в писок отримує.
показати весь коментар
31.10.2022 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут він правий. Стріляють бо можуть.

24.02 кацапам ніякі приводи були не потрібні.
показати весь коментар
31.10.2022 09:43 Відповісти
Тут він був ну дюжеееееее не правий, -"хлопці пора копати окопи"- та ну нах, асвальт кладем і грошики крадем, американці гонять паніку,сказали "слуги".Давайте проголосуємо про звернення до США за надання статусу основного союзника поза НАТО-"та ну нах, це звернення ,буде заважати Україні вступити в НАТО ,"Говорун зелений"- кулєба.
показати весь коментар
31.10.2022 09:49 Відповісти
пока не будет ответок по их обеъктам ,они будут стрелять .....
показати весь коментар
31.10.2022 09:55 Відповісти
рашист стріляє саме тому, що є "домовленості" про котрі нікому не повідомляють-" рашист ,можеш спокійно стріляти по інфраструктурі України,знищуючи її-"ответок"пока не будет
показати весь коментар
31.10.2022 10:04 Відповісти
Им пох на своих.
Они будут стрелять пока будет чем и будет откуда.
показати весь коментар
31.10.2022 10:04 Відповісти
Може я не правий, але.... мені так здається, що нам "заборонили" стріляти по мАсквє......
показати весь коментар
31.10.2022 10:10 Відповісти
"...бажання вбивати українців" - необхідно відбити їм це бажання раз і назавжди.
показати весь коментар
31.10.2022 09:43 Відповісти
Якщо ми зробили дрони, які дістають москву, треба давати відповідь. Бо це ніколи не закінчиться. Кацап розуміє тільки, коли в писок отримує.
показати весь коментар
31.10.2022 09:45 Відповісти
Вам потрібна помста чи перемога? Як гіпотетичний удар беспілотниками по Москві наблизить нас до перемоги?
показати весь коментар
31.10.2022 09:48 Відповісти
Коли кацапи посидать без світла в москві, вони зненавидять бункерного і почнуть протестувати.
показати весь коментар
31.10.2022 09:50 Відповісти
Яка наївність. Русня буде сидіти у підвалах та проклинати Україну.
показати весь коментар
31.10.2022 09:54 Відповісти
Але це не значить, що не треба їх бити. Звичайно більш ефективними є удари по військових цілях. Тому, як тільки з'явиться можливість, бити треба по військових, як, наприклад по кораблях у Севастополі.
показати весь коментар
31.10.2022 11:28 Відповісти
А хіба я заперечував це?
показати весь коментар
31.10.2022 11:55 Відповісти
Звичайно ні. Я просто доповнив ваш коментар.
показати весь коментар
31.10.2022 12:02 Відповісти
те ж саме касапи кажуть про нас - мовляв, ми будемо виходити на Майдан проти Zе, якщо сидітимемо в темноті.
Ну й що?
показати весь коментар
31.10.2022 10:18 Відповісти
відібє бажання кровопивцям -рашистам обстрілювати українську інфраструктуру.
показати весь коментар
31.10.2022 09:51 Відповісти
Згоден, це безглуздо. Потрібно в першу чергу по військовим об'єктам.
А якщо вдарити саме по москві, військового зиску це не дасть, а русня може передчасно обісратися і ******* ядеркою.
показати весь коментар
31.10.2022 09:52 Відповісти
Десь так, але без ядерки.
показати весь коментар
31.10.2022 09:57 Відповісти
навряд .

Але "нариватись " теж не варто.

Маючи таку підтримку західної суспільної думки.
показати весь коментар
31.10.2022 10:03 Відповісти
Наблизить, ще й як наблизиь, якщо будемо трощити ворога на його території, повірте, це так.
показати весь коментар
31.10.2022 09:52 Відповісти
Перенос военных действий на территорию врага - это не месть, это стратегия
показати весь коментар
31.10.2022 09:54 Відповісти
По білгордщині та курьску - да. По москві - безглуздо та небезпечно. Поки що.
показати весь коментар
31.10.2022 09:55 Відповісти
Дестабилизация тоже не плоха. Но вы правы, есть цели поближе и поважнее. Те, с которых ведётся обстрел.
показати весь коментар
31.10.2022 09:58 Відповісти
Які військові об'єкти ви зниите в Москві безпілотниками?
показати весь коментар
31.10.2022 09:56 Відповісти
*****
показати весь коментар
31.10.2022 10:00 Відповісти
Тут дело не в войсковых об'ектах, а в дестабилизации, панических настроениях. Жаль, что возможностей нет. Москва далеко и есть цели ближе и полезней.
показати весь коментар
31.10.2022 10:00 Відповісти
І не мрійте про панічні настрої-в рабів їх бути не може.
показати весь коментар
31.10.2022 10:02 Відповісти
Я не знаю ваш опыт взаимодействия с этническими русскими. Но они очень трусливы, когда чувствуют силу. В массе своей. Это и причина того, что они на протяжении всей своей истории и были холопами и остались ими. Да, они бьют себя в грудь и кричат о славе царя и отечества. И даже идут в бой. И дерутся. И стенка на стенку. Но в основе их сознания - страх и подчинение силе
показати весь коментар
31.10.2022 10:11 Відповісти
такі ж приблизно .як куйло знищує в Києві
показати весь коментар
31.10.2022 10:15 Відповісти
Для початку варто бомбити аеродроми.

ЗАКОННІ ВІЙСЬКОВІ ЦІЛІ.

речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує із посиланням на https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosiyska-aviatsiya-ataka/32108487.html Радіо Свобода :

"Вилетіли бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95, Ту-160 з району Волгодонська Ростовської області. випустили понад два десятки ракет.

-----------------------------------
Скоріше всього з бази Енгельс-2 Саратовської області.

Необхідні дрони 400+ км.Нічим іншим не дістати.
показати весь коментар
31.10.2022 10:00 Відповісти
Балістичні ракети потрібні на 1000 км, а не беспілотнки.
показати весь коментар
31.10.2022 10:03 Відповісти
Смерть москалям!
показати весь коментар
31.10.2022 09:46 Відповісти
У мене питання до пана Кулеби:
чому не сликаємо радбез О О Н?
Чи скликають лише тоді,як в Іран-Алжір не відправився черговий корабель із українським зерном?
показати весь коментар
31.10.2022 09:57 Відповісти
Коли чеченці принесли війну в москву, кацапи бистро здалися і підписали мирні угоди.
показати весь коментар
31.10.2022 09:58 Відповісти
Стріляють бо знають що відповіді не буде.
А от відсутність відповіді це заслуга і товариша Кулєби в тому числі...
показати весь коментар
31.10.2022 09:58 Відповісти
отже світ дивиться на цей жах , центр Европи ....Змінити сценарій можна ,але чому вони вагаються?
показати весь коментар
31.10.2022 10:00 Відповісти
Будь-якій країні взагалі-то нецікава Незалежність іншої..

Навіть зараз підтримка України виключно тому, що Пуйло порушило "правила гри"...
показати весь коментар
31.10.2022 10:02 Відповісти
Про радбез ООН слушне запитання до Кулеби. Все боїмся бункерного розгнівати? Повність провалили дипломатичну роботу, їздим по африці і виправдовуємся...
показати весь коментар
31.10.2022 10:02 Відповісти
Це він для кого сказав? Для відморозків, які підтримують рашистів?
показати весь коментар
31.10.2022 10:37 Відповісти
І Кулеба і Зелі підганяли наш дипломатичний корпус під Путлера. Так що МЗС ще не скоро відображатиме інтереси України.
показати весь коментар
31.10.2022 13:35 Відповісти
 
 