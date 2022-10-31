Не виправдовуйте російські обстріли, називаючи їх "відповіддю". РФ робить це, бо все ще має ракети та бажання вбивати українців, - Кулеба
Росія воює з цивільним населенням України та обстрілю енергетичні об’єкти.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова партія російських ракет влучила в критичну інфраструктуру України. Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці напади, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї все ще є ракети та бажання вбивати українців", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Герхард
показати весь коментар31.10.2022 09:43
+19 Інженер Енергетик
показати весь коментар31.10.2022 09:43
+14 Виктор Ле
показати весь коментар31.10.2022 09:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
24.02 кацапам ніякі приводи були не потрібні.
Они будут стрелять пока будет чем и будет откуда.
Ну й що?
А якщо вдарити саме по москві, військового зиску це не дасть, а русня може передчасно обісратися і ******* ядеркою.
Але "нариватись " теж не варто.
Маючи таку підтримку західної суспільної думки.
ЗАКОННІ ВІЙСЬКОВІ ЦІЛІ.
речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує із посиланням на https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosiyska-aviatsiya-ataka/32108487.html Радіо Свобода :
"Вилетіли бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95, Ту-160 з району Волгодонська Ростовської області. випустили понад два десятки ракет.
-----------------------------------
Скоріше всього з бази Енгельс-2 Саратовської області.
Необхідні дрони 400+ км.Нічим іншим не дістати.
чому не сликаємо радбез О О Н?
Чи скликають лише тоді,як в Іран-Алжір не відправився черговий корабель із українським зерном?
А от відсутність відповіді це заслуга і товариша Кулєби в тому числі...
Навіть зараз підтримка України виключно тому, що Пуйло порушило "правила гри"...