Не виправдовуйте російські обстріли, називаючи їх "відповіддю". РФ робить це, бо все ще має ракети та бажання вбивати українців, - Кулеба

Росія воює з цивільним населенням України та обстрілю енергетичні об’єкти.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова партія російських ракет влучила в критичну інфраструктуру України. Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці напади, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї все ще є ракети та бажання вбивати українців", - йдеться в повідомленні.

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