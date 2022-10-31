Росія продовжує варварські ракетні удари по Україні, намагаючись залишити її в холоді та темряві напередодні зими, - посол США Брінк
Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала масований ракетний обстріл, який здійснила сьогодні Росія.
Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Як і мільйони українців, наша команда посольства США знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - зазначила дипломат.
Топ коментарі
+11 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар31.10.2022 10:02
+7 ола жмуд
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+7 Garry Grant
показати весь коментар31.10.2022 09:59
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А Захід говорить лише про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
Якби їм було б плювати нащо нас насичують все більшою кількістю ППО
Окупанти випустили понад 50 крилатих ракет по Україні. 44 - збито, - Повітряні сили Джерело:
Точные и мощные прилёты сразу наводят порядок в московитских мозгах.