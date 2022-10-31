Росія продовжує варварські ракетні удари по Україні, намагаючись залишити її в холоді та темряві напередодні зими, - посол США Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала масований ракетний обстріл, який здійснила сьогодні Росія.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Як і мільйони українців, наша команда посольства США знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - зазначила дипломат.

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