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Новини Війна
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Росія продовжує варварські ракетні удари по Україні, намагаючись залишити її в холоді та темряві напередодні зими, - посол США Брінк

баканов,брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала масований ракетний обстріл, який здійснила сьогодні Росія.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Як і мільйони українців, наша команда посольства США знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - зазначила дипломат.

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Автор: 

обстріл (28523) посол (1101) посольство (944) США (22861) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+11
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А Захід говорить лише про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
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31.10.2022 10:02
+7
і шо? що зміниться від цих слів?
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31.10.2022 09:58
+7
ПРО та ПВО давайте й@б вашу....
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31.10.2022 09:59
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Вони з 2014 року планували холодомор
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31.10.2022 09:58 Відповісти
і шо? що зміниться від цих слів?
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31.10.2022 09:58 Відповісти
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А Захід говорить лише про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
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31.10.2022 10:02 Відповісти
я з самого початку вважаю, що без перенесення бойових дій на територію рашки не зупинити війну. Навпаки, зупинитись на кордонах - це авансом вбити дітей, які стануть жертвами нового наступу рашки через декілька років
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31.10.2022 10:22 Відповісти
Йде тактика на вимотування рашки. Не те, щоб я критикував американців, вони й так допомогають, але на те ще ми будемо без світла та тепла на Заході плювати. Тому треба брати волю в кулак, та готуватися терпіти це.
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31.10.2022 10:07 Відповісти
Та тепер шо, суіцід колективний робити? Від мене точно дочекаються.
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31.10.2022 10:19 Відповісти
*не дочекаються
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31.10.2022 10:24 Відповісти
Проти ракет, наприклад, мобілізація не врятує, тобто від нас мало, що залежить зараз. Тільки працювати на дипломатичному фронті.
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31.10.2022 10:23 Відповісти
Cлухай ну давай ставитися до цього з холодною головую

Якби їм було б плювати нащо нас насичують все більшою кількістю ППО

Окупанти випустили понад 50 крилатих ракет по Україні. 44 - збито, - Повітряні сили Джерело:
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31.10.2022 10:17 Відповісти
Я не тільки про сьогодняшній день. Сьогодні ППО взагалі чудово відпрацювала. Але ж це не перший і не останній день. Тому не треба розкисати вже зараз та паніку розганяти.
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31.10.2022 10:21 Відповісти
це так. Але ніякі пво не врятували би Велику Британію, якби союзники не висадились би на захоплені гітлером території і не дали йому кізди. Я не вважаю, що нас хтось щось винен, але факт, що нам із жалю дають ще трошки пожити - місяць, два, три, - але рашка таки закидає нас своїми трупами і бомбами
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31.10.2022 10:25 Відповісти
Слабо віриться в 44 збиті ракети...
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31.10.2022 13:11 Відповісти
От ви знаєте рашистам чомусь у це слабо віриться, зати віролася про Київ за 3 дні
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31.10.2022 15:29 Відповісти
Ця війна вже показала, що єдиний варіант вижити в цьому "цивілізованному" світі - бути як Ізраїль. Мати ЯЗ, озброїтися до зубів і класти на всі "стурбованності" та "занепокоєння" цивілізантів. І не обирати придурків, які бачать мир в очах сатани, та бажають "пєрєстать стрєлять".
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31.10.2022 10:32 Відповісти
А навіщо кроме? Для мене з усього політичного бомонду саме Порох найбільш прийнятний для президентства, як досвідчений політик і дипломат. Інші, як ригоанали, тимошенки, гриценки взагалі не розглядаються. Слуги урода - це просто були ляльки каломойші.
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31.10.2022 12:00 Відповісти
Нобеля їй! Вона це зрозуміла
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31.10.2022 09:58 Відповісти
Як 2Х 2 .
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31.10.2022 09:59 Відповісти
ПРО та ПВО давайте й@б вашу....
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31.10.2022 09:59 Відповісти
в ЗЄ спитай де своє?
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31.10.2022 10:07 Відповісти
Згоден.
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31.10.2022 10:11 Відповісти
То ворушіться швидше з постачанням нам зброї, а не власними виборами переймайтеся!
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31.10.2022 10:00 Відповісти
В України є замкнутий цикл виробництва р27. І багато чого іншого є. і де? коломойша зїла?
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31.10.2022 10:09 Відповісти
Смішно читати таке, після трьох років політичної клоунади і грабунку України плядями які позакривали всі ракетні програми, завели кримінальну справу на кандидата в президенти США і його сина по плівкам агента ісб, перед виборами зробили "розведення" з укріплених районів військ, саботували підготовку до нападу та здали південь ітд
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31.10.2022 10:36 Відповісти
Так шакалье по другому и не умеет. Только по мирному населению, как учил плешивый шакал.
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31.10.2022 10:00 Відповісти
то дайте ракети та дозвіл лупити по їх теріторії. вони і далі будуть бити по нам та сміятися з нас як з дурників поки не перетворять країну в руїни. ви висловите чергове занепокоєння та стурбованість . це українцям мало чим поможе . дайте ракети
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31.10.2022 10:02 Відповісти
При всій повазі до пані Брінк, нам від цих слов не легше.
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31.10.2022 10:02 Відповісти
дайте ракеты,***** тоже будут без света и тепла,хватит с варварами играть в демократию
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31.10.2022 10:02 Відповісти
Що робить русня ми бачимо. І реакцію гарантів БМ теж...
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31.10.2022 10:03 Відповісти
ATACMS вирішить це питання, причому кардинально і на довго.
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31.10.2022 10:03 Відповісти
Атакмс уже пізно треба Томогавк
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31.10.2022 10:09 Відповісти
Звичайний теракт з країни-терориста єдине у цьому нового , що все більше ракет знищується
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31.10.2022 10:09 Відповісти
Задовбали вже цими повідомленнями, коли ми вже прочитаємо, що Українська арма розбила УСІ енергоресурси хоча-б, прикордонних міст росії ??? Щоб рашистські ублюдки, також у "теплі", зустріли зиму....
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31.10.2022 10:12 Відповісти
"Як і мільйони українців, наша команда посольства США знову в укритті, але як буде холодно і без світла ,ми залишимо український народ і змотаємось в США
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31.10.2022 10:20 Відповісти
Все йде за планом з кожним новим обстрілом ми збиваємо більшу кількість ракет і нам постачають більше ЗРК. А удари у відповідь обов'язково будуть тільки потрібно почекати морозів
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31.10.2022 10:41 Відповісти
Хватит с ними няньчиться: аэродромы и корабли, с которых запускались ракеты, подлежат уничтожению. Где бы ни находились.
Точные и мощные прилёты сразу наводят порядок в московитских мозгах.
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31.10.2022 12:15 Відповісти
 
 