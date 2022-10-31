Користуватися трасою Сватове - Кремінна поки не можемо, але зберігаємо над нею вогневий контроль, - Гайдай

В окупантів на Луганщині майже повністю порушено логістику підвезення техніки та боєкомплекту.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На Луганському фронті без змін, проривів немає, всі атаки відбито. ЗСУ повільно просуваються вперед



На окупованих територіях люди потерпають від відсутності комунікацій, ліків, подекуди, навіть їжі. Бачимо таку тенденцію, що росіяни обстрілюють населені пункти і коли заходять, і коли відступають - тож невідомо в якому стані будуть "новоокуповані" (з 24.02) населені пункти після звільнення



Ми поки не можемо користуватися трасою "Сватове-Кремінна"; зберігаємо над нею вогневий контроль. У рашистів майже повністю порушено логістику підвезення техніки та боєкомплекту", - зазначив голова обладміністрації.

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