УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10346 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 725 78

Окупанти випустили понад 50 крилатих ракет по Україні. 44 - збито, - Повітряні сили

ппо

О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)", - йдеться у повідомленні.

"44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності Повітряного командування "Центр" - 18, Повітряного командування "Південь" - 12, Повітряного командування "Схід" - 9, Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України - 5!", - додали в Командуванні. 

Також читайте: Росія випустила по Україні понад 20 ракет, - Ігнат

Автор: 

крилаті ракети (1073) ППО (3193) ракети (4023) Повітряні сили (2645)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Добре. У світі нема жодного ППО , що збиває 100%

Шкода що ці 6 долетіли сподіваюся все швидко відновлять
показати весь коментар
31.10.2022 10:12
+34
https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw Курбанова LIVE

Київ передає вітання всім російським ракетам...
показати весь коментар
31.10.2022 10:28
+30
Слава Героям! Хєр на рило кацапам!
показати весь коментар
31.10.2022 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая-то не полная статистика. Даже по сводке новостей прилетов больше, чем 6
показати весь коментар
31.10.2022 10:12 Відповісти
падение обломков сбитой ракеты - это тоже прилет
показати весь коментар
31.10.2022 10:13 Відповісти
Усе вірно, цілилися в таки дуже критичну, не вийшло. ППО відпрацювало. Це по моєму регіоні
показати весь коментар
31.10.2022 10:28 Відповісти
44 з 50 - це лише по крилатим. Ще були прильоти С-300 (наприклад, у чугуївському районі)
Може пізніше викладуть загальну статистику по країні
показати весь коментар
31.10.2022 12:20 Відповісти
Добре. У світі нема жодного ППО , що збиває 100%

Шкода що ці 6 долетіли сподіваюся все швидко відновлять
показати весь коментар
31.10.2022 10:12 Відповісти
Чому 6? Понад 50 випустили!

Понад 50 - це від 51 (7 долетіло, тобто 86% збили) до 59 (15 долетіло, тобто 74% збили).
показати весь коментар
31.10.2022 11:19 Відповісти
Бо прильотів було на той час 6ть , а от 15 прильотів немає і на зараз
показати весь коментар
31.10.2022 11:35 Відповісти
Слава Героям! Хєр на рило кацапам!
показати весь коментар
31.10.2022 10:13 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw Курбанова LIVE

Київ передає вітання всім російським ракетам...
показати весь коментар
31.10.2022 10:28 Відповісти
А 6 ракет півкраїни вимкнули?
показати весь коментар
31.10.2022 10:13 Відповісти
не скигли
показати весь коментар
31.10.2022 10:14 Відповісти
Не пи#ди.
показати весь коментар
31.10.2022 10:28 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2022 10:38 Відповісти
да прямо таки - у меня и и моих знакомых их соседнего района свет есть а выключают свет бывает для страховки от перегрузки или проведения профилактики
показати весь коментар
31.10.2022 10:20 Відповісти
Уверен даже в Киеве вечером свет уже будет...сбили почти все обтекай ботяра
показати весь коментар
31.10.2022 10:27 Відповісти
Прогуляйся в анус.
показати весь коментар
31.10.2022 10:29 Відповісти
в 90х кждый день вечером отключали зимой и ничего страшного - книги при свечах читали
показати весь коментар
31.10.2022 10:29 Відповісти
Это здесь при чём. Я что ли чесал про 350 тыс. обесточенных квартир в Киеве или всё таки Кличко? А половина Черкасской области без света?
показати весь коментар
31.10.2022 10:32 Відповісти
Не знаю, чи вимкнуло підлогу країни, але тут у Дніпрі 4 прильоти - і причому таке гидке враження, що в нас останнім часом тупо забрали ППО.
Знаю, про що кажу: раніше з вікон неодноразово спостерігав, як з-за обрію стартували зенітні ракети. І що характерно, влітку кацапська ракетна атака на Придніпровську ТЕС провалилася на 100% (не рахуючи того, що уламки однієї ракети щось там пошкодили паркан).
Ані сьогодні, ані у попередні рази (у минулі кілька тижнів) ні я, ні колеги по роботі не спостерігали роботи ППО від слова зовсім.
Якого ***? Де ППО, Лебовські?
показати весь коментар
31.10.2022 11:22 Відповісти
"таке гидке враження, що в нас останнім часом тупо забрали ППО.
Знаю, про що кажу: раніше з вікон неодноразово спостерігав, як з-за обрію стартували зенітні ракети. ". Ти думаєш, що наші зенітні ракети після старту розмножуються десь у небі та повертаються назад ? Їх, нажаль, теж- не безкінечний ресурс. Але Захід обіцяє, що поставки ППО прискоряться, дуже на це сподіваємося.
показати весь коментар
31.10.2022 11:28 Відповісти
Та розумію, що не безкінечний. Але сумніваюся, що... (скажу обережно, аби не бовкнути зайвого як місцевий мешканець🤫) ...що давно вже існуюча ключова база ППО раптом опинилася out of ammo. До того ж стріляли хоч і відносно частенько, але далеко не кожного дня...
показати весь коментар
31.10.2022 11:48 Відповісти
Да обстрілійте вже ту кацапію. Дістали уроди
показати весь коментар
31.10.2022 10:14 Відповісти
йа воль майн фюрер - смотри яхт-регату в Балаклаве
показати весь коментар
31.10.2022 10:21 Відповісти
Нічим, завдяки старим комуністам, злодіям і клоунам які в нас були і є при владі
показати весь коментар
31.10.2022 11:15 Відповісти
Хороший результат.
показати весь коментар
31.10.2022 10:14 Відповісти
"Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555" - а рыжий черт, передавший кацапам все это "добро", сейчас уважаемый человек, вопросы к которому отсутствуют?
показати весь коментар
31.10.2022 10:15 Відповісти
Да ещё рыжий чёрт при очень больших деньгах
показати весь коментар
31.10.2022 10:33 Відповісти
а вот теперь ******* Сегодня по Севастополю ,хватит терпеть ,нам надоело ссать---- пусть они ссать вяликие дедывоевали привыкают !!!
показати весь коментар
31.10.2022 10:15 Відповісти
А ось це вже справді хороша новина. Ще хай більше NASAMS-ів та IRIS-ів під'їде - то відсоток ще більший буде. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
31.10.2022 10:16 Відповісти
Может уже Штаты раздуплятся на дальнобойку? пора заканчивать с этим террором, плешивый упивается от безнаказанности.
показати весь коментар
31.10.2022 10:16 Відповісти
дальнобой это на сколько? на 2000 км? а может ты раздуплишься убрать зеленых коррупционеров мародеров и предателей от власти? а потом и от США что-то требовать..
показати весь коментар
31.10.2022 10:23 Відповісти
Угу, майдан влаштовувати під час війни, робити перехідний період у владі, щоб москалям тільки допомогти. Зелений звісно ше той президент, але він наш і зі всіма питаннями розберемось після війни. А поки йди на*уй з такими пропозиціями.
показати весь коментар
31.10.2022 10:31 Відповісти
лично ты трепло ни с кем не разберешься - пока ты соберешься менять власть он всю Украину сдаст - как богуслаев татаров ермак портнов и вся эта шобла зеленсого каломойского
показати весь коментар
31.10.2022 10:34 Відповісти
Та да, вже 9 місяць пішов вже як «здаст» і шось не клеїться. Методичку поміняй, ботяра орча. І вприницпі, йди на*уй.
показати весь коментар
31.10.2022 10:40 Відповісти
да у вас зеленых иуд ничего не клеится - гуманитраку вагонами воруете джипы американские пачками - каломойскомупрощаете миллиарды с бюджета украинцев - вы просто твари а не люди - будете все сидеть за державну зраду
показати весь коментар
31.10.2022 10:45 Відповісти
Я не голосував за зелених, я голосував за Пороха і вважаю його кращим президентом, але якщо до тебе недоходить, що будь-яка різка зміна влади під час війни - це хєрово і тільки москалям на руку, то я починаю сумніватись в твоїх розумових здібностях
показати весь коментар
31.10.2022 10:52 Відповісти
я не понял у тебя что два ника ? ты что бот? я же вроде не тебе писал? почему ты влез в разговор? дальше ни за какого пороха ты не голосовал иначе не писал бы ту херню в защиту зелеботов
показати весь коментар
31.10.2022 10:55 Відповісти
.а що змінилося б? Щезли б вечірні відосики ..та розповіді...як економити електроенергію? Чи то наградні укази нікому було б підписувати? Ви ж добре розумієте..що гундосе ніяке...!!?? Чи може сумніви є?
показати весь коментар
31.10.2022 13:21 Відповісти
Ну во первых , я их не ставил и за зеленый балаган не голосовал.А во вторых, нам в 94 году не зеленые гарантии давали, и не зеленые у нас забирали ядерку. Так что уважаемый ты здесь не прав. Поверь я знаю о чем говорю, так как в это время более15 лет служил в РВ и видел как торжественно взрывали наши ШПУ. С зеленых за их просчеты никто ответственности не снимает, дойдет время и до них.
показати весь коментар
31.10.2022 10:34 Відповісти
нам гарантий подписаных на бумаге никто не давал и даже ВР не ратифицировала тот меморандум -так что учи матчасть
показати весь коментар
31.10.2022 10:35 Відповісти
я так думаю що Адмірал Макаров таки втонув
показати весь коментар
31.10.2022 10:17 Відповісти
там ещё фрегат "капитан григорович" компанию *маскве* составил и тральщик *дмитрий голубец*
показати весь коментар
31.10.2022 10:32 Відповісти
Притоплений в бухті. Кацапи на севастопольському форумі писали...
показати весь коментар
31.10.2022 10:34 Відповісти
Можливо . Бо кацапські блогери в своїх ТГ , ниють про нездатність генералів захистити кораблі чф . Пишуть що Україна мовляв - знищує найбільші кораблі ЧФ один за одним . .
Ну про один відомо , це крейсер мацьква , але ж вони говорять про кораблі у множинному числі . Значить - знищений не один великий корабель. !!
показати весь коментар
31.10.2022 10:35 Відповісти
Слава ЗСУ і повітряним силам України!!!
показати весь коментар
31.10.2022 10:18 Відповісти
Понад 50- це все, що більше, ніж 50, аж до нескінченності
показати весь коментар
31.10.2022 10:19 Відповісти
Чтото както для 6 ракет прилётов многовато.
показати весь коментар
31.10.2022 10:19 Відповісти
а что у тебя есть данные всех прилетов? что за бред
показати весь коментар
31.10.2022 10:24 Відповісти
Всех нет, те, что есть явно сильно больше шести.
показати весь коментар
31.10.2022 10:28 Відповісти
чего больше шести? я слышал больше 10 -ти и что млять? работает ППО
показати весь коментар
31.10.2022 10:31 Відповісти
Що ж попри збитки завдані варварами ППО спрацювало добре .
показати весь коментар
31.10.2022 10:29 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
31.10.2022 10:29 Відповісти
Молодцы! Сбили большую часть и у орков горит дупа от просраных вникуда ракет!
показати весь коментар
31.10.2022 10:31 Відповісти
Наоборот, радосци полные штаны. Слежу за этим делом.
показати весь коментар
31.10.2022 10:35 Відповісти
Сватово возьмём с ременной так у них опять истерика с кровавым поносом начнётся.
показати весь коментар
31.10.2022 11:00 Відповісти
От що значить AWACS.

В іриски а може вже і в насамси вже передали схоже дані про політ ракет і їх так багато збили.
показати весь коментар
31.10.2022 10:35 Відповісти
Менше треба оцих істеричних "новин" типу - Ааа, в Хмельницькому вибухи.
І частину електромереж спецом вимкнули до атаки...
показати весь коментар
31.10.2022 10:37 Відповісти
"Пощастило", що летіли не Калібри, бо статистика збиття могла б бути в іншу сторону. Бо 22 жовтня зі 15 Калібрів лише 4 збили
показати весь коментар
31.10.2022 10:46 Відповісти
укусите себя за *** , паРашники !!!!! вам по любому ***** , ...................))))) 50 запустили 6 долетело , результат чисто паРашный , за 2 дня ваших свиней 1500 в пакеты положили, без ракет по 5 000 000 долларов, дебилы математику в школе не учили , такими темпами к новому году на паРаше исчезнет областной центр , по человеческому и финансовому ресурсу , дебилы истребляют свое население и жгут экономику с невиданной скоростью .
показати весь коментар
31.10.2022 10:48 Відповісти
А 1500 їм нічого не варті. Кацапи більше за залізяччям жалкують. І не тільки тому, що воно грошей коштує, а ще й тому, що воно може закінчитись, а нове не встигають клепати.
показати весь коментар
31.10.2022 11:21 Відповісти
ППО України робить неймовірне. % збитиїх вражає. Слідуючий етап вже для дронів - знищення авіабази в енгільсі /саратівська область/, де літаки. які пускають по нам ракети. Це на випередження і так набагато дешевше.
показати весь коментар
31.10.2022 11:09 Відповісти
"Небесный щит Европы": Израиль и Германия ждут разрешения США на сделку стоимостью $3 млрд



В середине октября 2022 года 14 европейских стран NATO и Финляндия договорились о создании совместного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны под названием "Небесный щит Европы".

Как сообщает https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hj57qzh4o "Калькалист" , одной из составляющих комплекса должны стать израильские системы ПРО "Хец-3". В связи с этим заказ правительства Германии на поставку этих систем увеличится с 2 до 3 миллиардов долларов США, что станет крупнейшей оборонной сделкой в истории концерна "Авиационная промышленность".

Напомним, что сделка ожидает на данный момент разрешения министерства обороны США, финансировавшего разработку "Хец-3" и имеющего право вето. Ранее Вашингтон заблокировал поставку этой системы Южной Корее, однако в Берлине и Иерусалиме рассчитывают на то, что в текущей ситуации, на фоне войны в Украине, сделке будет дан "зеленый свет".

По данным газеты, часть заказа будет выполняться в США и в Германии, однако учитывая сжатые сроки исполнения (Германия хочет развернуть системы уже в 2025 году), большая часть производства по крайней первой партии будет осуществляться в Израиле.
показати весь коментар
31.10.2022 11:11 Відповісти
Понад 50 це скільки, 59? Я не придираюсь і радий що збили аж стільки, але чому точне число збитих є, а випущених ні?
показати весь коментар
31.10.2022 11:24 Відповісти
Деякі могли і не злетіти або на старті завалитись, або не в Україну полетіти
показати весь коментар
31.10.2022 11:32 Відповісти
стратегічна авіація - ось мета № раз, у русні не повинно бути стратегічної авіації, вона їй не потрібна, вона зайва і становить загрозу для людства...
показати весь коментар
31.10.2022 11:29 Відповісти
Файний результат. Але є неприємні запитання локального характеру (див. комент трохи вище).
Фото залікове, респект - таке враження, ніби хмара в небі показує кацапам FUCK YOU

показати весь коментар
31.10.2022 11:39 Відповісти
Бажаю попадати на землю всім кацапським літакам Ту.
І ще щоб це їм повернулося у 200 кратному розмірі, як то кажуть що посіяв, те і пожнеш.
показати весь коментар
31.10.2022 12:53 Відповісти
Тут доречніше ''посіяв вітер, пожнеш бурю'', вибачте за п'ять копійок
показати весь коментар
31.10.2022 13:42 Відповісти
 
 