Окупанти випустили понад 50 крилатих ракет по Україні. 44 - збито, - Повітряні сили
О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)", - йдеться у повідомленні.
"44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності Повітряного командування "Центр" - 18, Повітряного командування "Південь" - 12, Повітряного командування "Схід" - 9, Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України - 5!", - додали в Командуванні.
Топ коментарі
+36 Alfalcon #520870
показати весь коментар31.10.2022 10:12
+34 Чайка Київ
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+30 Палиця Василь
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Може пізніше викладуть загальну статистику по країні
Шкода що ці 6 долетіли сподіваюся все швидко відновлять
Понад 50 - це від 51 (7 долетіло, тобто 86% збили) до 59 (15 долетіло, тобто 74% збили).
Київ передає вітання всім російським ракетам...
Знаю, про що кажу: раніше з вікон неодноразово спостерігав, як з-за обрію стартували зенітні ракети. І що характерно, влітку кацапська ракетна атака на Придніпровську ТЕС провалилася на 100% (не рахуючи того, що уламки однієї ракети щось там пошкодили паркан).
Ані сьогодні, ані у попередні рази (у минулі кілька тижнів) ні я, ні колеги по роботі не спостерігали роботи ППО від слова зовсім.
Якого ***? Де ППО, Лебовські?
Знаю, про що кажу: раніше з вікон неодноразово спостерігав, як з-за обрію стартували зенітні ракети. ". Ти думаєш, що наші зенітні ракети після старту розмножуються десь у небі та повертаються назад ? Їх, нажаль, теж- не безкінечний ресурс. Але Захід обіцяє, що поставки ППО прискоряться, дуже на це сподіваємося.
Ну про один відомо , це крейсер мацьква , але ж вони говорять про кораблі у множинному числі . Значить - знищений не один великий корабель. !!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
В іриски а може вже і в насамси вже передали схоже дані про політ ракет і їх так багато збили.
І частину електромереж спецом вимкнули до атаки...
В середине октября 2022 года 14 европейских стран NATO и Финляндия договорились о создании совместного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны под названием "Небесный щит Европы".
Как сообщает https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hj57qzh4o "Калькалист" , одной из составляющих комплекса должны стать израильские системы ПРО "Хец-3". В связи с этим заказ правительства Германии на поставку этих систем увеличится с 2 до 3 миллиардов долларов США, что станет крупнейшей оборонной сделкой в истории концерна "Авиационная промышленность".
Напомним, что сделка ожидает на данный момент разрешения министерства обороны США, финансировавшего разработку "Хец-3" и имеющего право вето. Ранее Вашингтон заблокировал поставку этой системы Южной Корее, однако в Берлине и Иерусалиме рассчитывают на то, что в текущей ситуации, на фоне войны в Украине, сделке будет дан "зеленый свет".
По данным газеты, часть заказа будет выполняться в США и в Германии, однако учитывая сжатые сроки исполнения (Германия хочет развернуть системы уже в 2025 году), большая часть производства по крайней первой партии будет осуществляться в Израиле.
Фото залікове, респект - таке враження, ніби хмара в небі показує кацапам FUCK YOU
І ще щоб це їм повернулося у 200 кратному розмірі, як то кажуть що посіяв, те і пожнеш.