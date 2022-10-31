Окупанти випустили понад 50 крилатих ракет по Україні. 44 - збито, - Повітряні сили

О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)", - йдеться у повідомленні.

"44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності Повітряного командування "Центр" - 18, Повітряного командування "Південь" - 12, Повітряного командування "Схід" - 9, Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України - 5!", - додали в Командуванні.

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