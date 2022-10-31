З українських портів вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції, - Мінінфраструктури

ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "Зернової ініціативи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників Російської Федерації було поінформовано.

"Так, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН. Разом з тим, прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначалось, 29 жовтня Міноборони РФ повідомило, що Росія припиняє участь у "зерновій угоді. Тоді ж стало відомо, що ООН веде переговори з РФ щодо виходу РФ із "зернової угоди".

За словами речника глави держави Сергія Никифорова, Україна очікує на реакцію від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід із "зернової ініціативи". Президент США Джо Байден також розкритикував вихід Росії з "зернової угоди".

Сполучені Штати Америки відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.

Ввечері 30 жовтня ООН заявила, що погодила з Туреччиною та Україною план проходження наступних 14 вантажних суден у рамках угоди про чорноморський "зерновий коридор".