У містах Харківської області виникли перебої з водою після ракетного удару Росії
У містах Харківської області виникли перебої з водозабезпеченням унаслідок знеструмлення, спричиненого ракетними ударами Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як повідомили в Балаклійській міській раді, через зниження напруги в електромережі до 170-180 кВ відключилися насоси на водозаборі.
"У Лозовій виникли проблеми з водозабезпеченням. Через перепади напруги тимчасово не працює обладнання", - зазначила у Фейсбуці радниця Лозівського міського голови Анна Скрипник.
Про відсутність води повідомляють і мешканці Чугуєва та Харкова.
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