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Новини Агресія Росії проти України
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У містах Харківської області виникли перебої з водою після ракетного удару Росії

вода

У містах Харківської області виникли перебої з водозабезпеченням унаслідок знеструмлення, спричиненого ракетними ударами Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Як повідомили в Балаклійській міській раді, через зниження напруги в електромережі до 170-180 кВ відключилися насоси на водозаборі.

"У Лозовій виникли проблеми з водозабезпеченням. Через перепади напруги тимчасово не працює обладнання", - зазначила у Фейсбуці радниця Лозівського міського голови Анна Скрипник.

Про відсутність води повідомляють і мешканці Чугуєва та Харкова.

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обстріл (28523) Харківщина (6054) вода (1178)


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