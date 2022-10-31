Пошкоджено енергооб’єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони Київщини
31 жовтня через обстріл РФ були пошкоджені енергооб’єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.
Як зазначається, без світла поки близько 300 тисяч клієнтів у Київській області.
"Через ворожі удари в регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі на актуальні. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.
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русня, якщо в нас зникло світло, це не значить, щр ми перестаємо бачити що ви йо****і під***си!!!