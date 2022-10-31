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Новини Війна
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Пошкоджено енергооб’єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони Київщини

електроенергія

31 жовтня через обстріл РФ були пошкоджені енергооб’єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Як зазначається, без світла поки близько 300 тисяч клієнтів у Київській області.

"Через ворожі удари в регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі на актуальні. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Підготуйтесь до тривалої відсутності електроенергії, - Київська ОВА

Автор: 

Київська область (4028) енергетика (2597) електроенергія (6198) ДТЕК (1982)


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русня, якщо в нас зникло світло, це не значить, щр ми перестаємо бачити що ви йо****і під***си!!!
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31.10.2022 11:58 Відповісти
Пора би вже трохи кацапів забомбити
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31.10.2022 11:59 Відповісти
они еще от вчерашних морских камикадзе не отошли - пуканы у них полыхают на всех зомбоящиках
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31.10.2022 12:42 Відповісти
Дуже хотілося б почути від наших можновладців адекватні заяви що до подальшого розвитку подій. Маячню про генератори, сонячні батареї та запаси води не пропонувати.
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31.10.2022 12:01 Відповісти
Ти тут таких питань не став,бо зараз тобі скажуть,що ти "хохоло-кацап" і "ТАМ" знають,що робити.
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31.10.2022 12:09 Відповісти
Складається відчуття, що наша "влада" взагалі ні морально, ні матеріально, ніяк не готова до цих викликів від слова зовсім, хоча війна йде 8 місяців. Від пріпіздєнта та ОП на кожен обстріл тільки пости в твіттері та відосіки, але ніяких практичних дій для запобігання, попередження, мінімізації наслідків. Єдине, що придумали - вимикати світло цивільним для перерозподілу напруги.
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31.10.2022 12:12 Відповісти
ты идиот - какой розвиток подiй во время войны? кто об этом может что-то знать наверняка??
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31.10.2022 12:43 Відповісти
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31.10.2022 12:12 Відповісти
 
 