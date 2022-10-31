За 3-4 години водопостачання повернуть споживачам лівого берега Києва та частково - правого, - Кличко
"Київводоканал" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого. Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
За словами Кличка, фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
Топ коментарі
+7 Ksenia VB
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вона ж ЗА РОЗКЛАДОМ, ПО ПОНЕДІЛКАХ нападає на об'єкти мирної інфраструктури
путя-махохістка неддоколихана
понеділок - день нападу та привертання уваги до нього
вівторок - наші чухають потилицю, чого ж під цей напад попросити у країн ЄС та Великої Британії та США
А далі три дня на домовленості та доставку нових смаколиків для
ЗСУ
а якщо-боронь Боже- не встигли за тиждень - в наступний понеділок путя нагадує, що вона неадекватна лиса як коліно блондинка
якби при цих довбаних нападах ще й наші люди не гинули - за цим можна було б дивитися як за цирковою виставою