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За 3-4 години водопостачання повернуть споживачам лівого берега Києва та частково - правого, - Кличко

київ

"Київводоканал" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого. Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 80% Києва залишається без водопостачання, частина міста - без електроенергії, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19490) Кличко Віталій (3512) електроенергія (6198) водопостачання (833)


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Топ коментарі
+7
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31.10.2022 12:23
+6
Переживаю за Вову, чи він з водою.
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31.10.2022 12:21
+5
-2 ,

Два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

«Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации - они находились на ремонте», - говорится в сообщении.

Причины взрыва неизвестны. Но от взрыва обломки фюзеляжа раскидало на 200 м вокруг.
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31.10.2022 12:26
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Переживаю за Вову, чи він з водою.
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31.10.2022 12:21 Відповісти
Я теж переживав, а потім в інтернеті знайшов - там https://g.co/kgs/qpmh11 майже поруч бювет є.
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31.10.2022 12:43 Відповісти
Какаяразніца, там Всьо зато завсфальтірован
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31.10.2022 12:48 Відповісти
хто би ще ОПе заасфальтірував
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31.10.2022 13:15 Відповісти
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31.10.2022 12:23 Відповісти
аграхимия себе уже на пятнашечку выпросил. Главное, чтобы не успел добежать до белорусской границы...
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31.10.2022 12:42 Відповісти
Діджей "качаєт зал"))
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31.10.2022 12:43 Відповісти
-2 ,

Два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

«Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации - они находились на ремонте», - говорится в сообщении.

Причины взрыва неизвестны. Но от взрыва обломки фюзеляжа раскидало на 200 м вокруг.
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31.10.2022 12:26 Відповісти
Надеюсь, все боевые комары благополучно вернулись на базу.
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31.10.2022 12:38 Відповісти
путя така тупа...
вона ж ЗА РОЗКЛАДОМ, ПО ПОНЕДІЛКАХ нападає на об'єкти мирної інфраструктури
путя-махохістка неддоколихана

понеділок - день нападу та привертання уваги до нього
вівторок - наші чухають потилицю, чого ж під цей напад попросити у країн ЄС та Великої Британії та США
А далі три дня на домовленості та доставку нових смаколиків для
ЗСУ

а якщо-боронь Боже- не встигли за тиждень - в наступний понеділок путя нагадує, що вона неадекватна лиса як коліно блондинка

якби при цих довбаних нападах ще й наші люди не гинули - за цим можна було б дивитися як за цирковою виставою
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31.10.2022 12:39 Відповісти
Це графік не ***** , а лисої ****** Сцикувікіна, по якій плаче нещасний летальний випадок. В Ізраїлі ця потвора б своє вже отримала, але де ми, а де Ізраїль.
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31.10.2022 12:54 Відповісти
це не требо було говорити. Де же мозок?
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31.10.2022 12:42 Відповісти
А що,без цього повідомлення кацапи подумають що воду в Києві не повернуть?
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31.10.2022 12:45 Відповісти
Повтори продовжуються, народ терпить, що далі.
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31.10.2022 12:47 Відповісти
Підкажу-бавовна у Криму, гордість х#йла-керченський міст, кацапофлот у Севастополі, Харківщина, Херсонський напрямок, згодом-і Донбас. Звичайно, дуже погано, що х#йло огризається та страждають мирні громадяни, але ж напрямок України-вірний. А обстріли інфраструктури ще більше посилюють ненависть та лють українців до х#йла та взагалі-до усього кацапстану. Тож-треба потерпіти, заради великої цілі.
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31.10.2022 13:09 Відповісти
Підказки потрібні не мені, а іншим ...
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31.10.2022 13:23 Відповісти
Кому саме ? Питання ж від Вас було, хоч і без знаку запитання ?
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31.10.2022 14:16 Відповісти
Весело, у нас за півдня мають повернути в умовах війни, а у кацапському волгоградє після прорива каналізації 4 дні зробити не можуть - фекальні річки на вулицях...
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31.10.2022 12:50 Відповісти
 
 