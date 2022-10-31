За 3-4 години водопостачання повернуть споживачам лівого берега Києва та частково - правого, - Кличко

"Київводоканал" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого. Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

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