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ДБР повідомило про підозру експравоохоронцям з Вовчанська, які возили окупантам їжу та проводили обшуки

дбр

Працівники ДБР у взаємодії з ГУНП в Харківській області виявили чергових зрадників з-поміж колишніх правоохоронців у Вовчанську Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, один зі зрадників після окупації Вовчанська відповідав за матеріально-технічне забезпечення для загарбників. Він їздив до тимчасово окупованого Луганська та привозив звідти форму, їжу та інші речи, які йшли на потреби окупантів.

Інший чоловік відповідав за безпеку на так званій посаді оперуповноваженого "народної міліції" Вовчанська. Він патрулював вулиці, а також проводив обшуки у місцевого населення. В першу чергу його цікавили українські патріоти, а також зброя, яку зберігали люди.

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У відомстві інформують, що двом колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Автор: 

Харківщина (6054) державна зрада (1686) колабораціонізм (1158) ДБР (3494)


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А можна уточнити, в який момент вони стали "експравоохоронцями"?
23 лютого ц.р.?
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31.10.2022 13:02 Відповісти
ДБР - гівно....
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31.10.2022 13:02 Відповісти
Не здивуюсь, якщо при цій владі їм ще зарахують в стаж час служби окупантам. Всіх, так назвемо, правоохоронців, що були під окупантами позбавляти громадянства, звань, вислуги, пільг - бо якщо не служив окупантам, то тихим сапом підтримував, надаючи послуги ворогу.
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31.10.2022 13:58 Відповісти
 
 