ДБР повідомило про підозру експравоохоронцям з Вовчанська, які возили окупантам їжу та проводили обшуки

Працівники ДБР у взаємодії з ГУНП в Харківській області виявили чергових зрадників з-поміж колишніх правоохоронців у Вовчанську Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, один зі зрадників після окупації Вовчанська відповідав за матеріально-технічне забезпечення для загарбників. Він їздив до тимчасово окупованого Луганська та привозив звідти форму, їжу та інші речи, які йшли на потреби окупантів.

Інший чоловік відповідав за безпеку на так званій посаді оперуповноваженого "народної міліції" Вовчанська. Він патрулював вулиці, а також проводив обшуки у місцевого населення. В першу чергу його цікавили українські патріоти, а також зброя, яку зберігали люди.

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У відомстві інформують, що двом колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.