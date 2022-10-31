Росія випустила по Україні понад 50 ракет під час візиту іноземного лідера, - Никифоров
Російські окупаційні війська випустили понад 50 ракет по Україні, в цей момент з офіційним візитом в країні перебував іноземний лідер.
Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія: Випускає понад 50 ракет по Україні під час візиту іноземного лідера. Традиційно б’є по цивільній інфраструктурі. Порушує повітряний простір іншої держави. Втрачає ракету на території іншої держави.
Також Росія: Досі є членом G20", - йдеться в повідомленні.
Він не уточнив, хто з іноземних лідерів наразі перебуває в Україні з візитом.
Однак раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала прибув із візитом до України.
Топ коментарі
+21 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар31.10.2022 12:59
+19 Прощай немытая раССея
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+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар31.10.2022 13:01
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Казалось бы, ВСУ могли бы бомбить российские инфраструктуру и жилые кварталы городов, но они атакуют Черноморский флот РФ.
Казалось бы, армия РФ могла бы атаковать военные объекты ВСУ, но она бомбит украинские инфраструктуру и жилые кварталы городов
https://www.youtube.com/watch?v=_qegaWC-Pl8