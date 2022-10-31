Росія випустила по Україні понад 50 ракет під час візиту іноземного лідера, - Никифоров

Російські окупаційні війська випустили понад 50 ракет по Україні, в цей момент з офіційним візитом в країні перебував іноземний лідер.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія: Випускає понад 50 ракет по Україні під час візиту іноземного лідера. Традиційно б’є по цивільній інфраструктурі. Порушує повітряний простір іншої держави. Втрачає ракету на території іншої держави.

Також Росія: Досі є членом G20", - йдеться в повідомленні.

Він не уточнив, хто з іноземних лідерів наразі перебуває в Україні з візитом.

Однак раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала прибув із візитом до України.

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