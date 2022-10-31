Внаслідок ранкових обстрілів Черкащини 2/3 області залишилися без електропостачання, 4 особи поранено, - ОВА

Близько 2/3 території Черкаської області залишилися без електропостачання внаслідок ранкових обстрілів регіону російськими окупантами.

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маємо 2 прильоти по одному з об'єктів критичної інфраструктури енергетичної сфери, що, на жаль, знеструмило дві третини нашої області", - сказав очільник обладміністрації.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілу 4 особи дістали поранення.

За словами голови ОВА, наразі пожежі на об'єкті повністю ліквідовані, енергетики розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілів та відновлення електропостачання у регіоні.

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