УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 677 5

Внаслідок ранкових обстрілів Черкащини 2/3 області залишилися без електропостачання, 4 особи поранено, - ОВА

обстріл

Близько 2/3 території Черкаської області залишилися без електропостачання внаслідок ранкових обстрілів регіону російськими окупантами.

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маємо 2 прильоти по одному з об'єктів критичної інфраструктури енергетичної сфери, що, на жаль, знеструмило дві третини нашої області", - сказав очільник обладміністрації.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілу 4 особи дістали поранення.

За словами голови ОВА, наразі пожежі на об'єкті повністю ліквідовані, енергетики розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілів та відновлення електропостачання у регіоні.

Також читайте: Відключення електроенергії застосували у 6 областях України, - Галущенко

Автор: 

обстріл (28523) Чернігівська область (909)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мда брат каже,що сидимо з жінкою та дивимося один на одного. Світла не має. Тримайтесь, і бережіть себе. Тільки це можу написати сьогодні. Залишайтесь живими!
показати весь коментар
31.10.2022 13:35 Відповісти
Наших енергетиків треба визначати нагородами, а не довбодятлів з 95-го кварталу. Скільки вже енергетиків загинуло. Царство їм небесне.
показати весь коментар
31.10.2022 14:31 Відповісти
 
 