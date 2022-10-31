Два російські вертольоти Ка-52 знищено, ще два пошкоджено на аеродромі в Псковській області

На аеродромі в Псковській області знищено два Ка-52, ще два суттєво пошкоджено.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

"На військово-повітряній базі ЗС РФ "Веретьє" (Псковська область, Острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 "алігатор" повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються.

З метою ліквідації наслідків вибухів, а також "пошуку диверсійних груп" особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.

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