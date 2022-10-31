Уламки збитих російських ракет впали в кількох місцях на Хмельниччині, постраждалих немає, - ОВА
Сили протиповітряної оборони знищили російські ракети в небі над Хмельниччиною.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалія, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні внаслідок масованої ракетної атаки країни-терориста маємо таку ситуацію в Хмельницькій області. В Кам'янець-Подільському районі локалізовано падіння ракети у 2-х локаціях. Вони впали в полі, тому постраждалих та руйнувань немає.
Уламки ще однієї ракети впали у Хмельницькому районі. В результаті падіння виникла пожежа, було пошкоджено дах та вікна в цивільній будівлі. Пожежу ліквідовано, на щастя, загиблих та поранених немає", - розповів голова обладміністрації.
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