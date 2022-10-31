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МЗС Молдови про обстріли України росіянами: "Ці напади є неприпустимим порушенням міжнародного гуманітарного права"

молдова

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови опублікувало заяву після обстрілу України вранці 31 жовтня російською армією та падіння російської ракети на території Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерство підтвердило своє рішуче засудження ракетних ударів по Києву та інших містах - включно з ракетою, що була збита українською ППО та впала на північну околицю Наславчі на півночі Молдови.

"Ці напади, які ще більше загострюють ситуацію в плані безпеки, є неприпустимим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє завдавати ударів по цивільних особах та їхній інфраструктурі", - сказано у заяві.

Зазначається, що у понеділок вранці представники МЗС зв'язалися з посольством Молдови у Києві, щоб отримати запевнення, що всі співробітники перебувають у безпеці.

Також читайте: На півночі Молдови впала збита російська ракета, - МВС республіки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство зазначає, що атаки на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних і соціальних збитків усьому Європейському континенту, зокрема, громадянам Молдови, які відчувають на собі наслідки війни по сусідству.

"МЗС найрішучішим чином засуджує використання Росією енергоресурсів як зброї", - додали у відомстві.

У МЗС України після падіння російської ракети на території Молдови нагадали про необхідність систем ПРО і ППО.

Читайте: Росія використовує повітряний простір Молдови для обстрілів України, - Повітряні Сили

Під час масованого обстрілу України 10 жовтня три російські ракети порушили повітряний простір Молдови.

Автор: 

Молдова (2071) обстріл (28523) ракети (4026) Україна (5894)


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Топ коментарі
+24
Ой, плять... Прям московитские нотки. "Плиточники, гастеры, штукатурщики". Да, плиточники. Да, работящие. Да, не воры и не убийцы. Плохо? Во всем мире это хорошо, и только для наследников золотой орды это повод для принижения. Охренеть
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31.10.2022 14:06
+17
Как минимум 60 процентов за. А то и больше. Но независимость же - это ж кормушка. Вся наша шушера властная что будет делать в случае об'единения? В тюрьму пойдет? Они зубами вцепились в независимость. Мол что вы, что вы! А как же ватное население, которое страдать будет под властью румынских фашиздов
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31.10.2022 14:09
+10
У русни всегда есть повод для принижения.
Нет ни одной более-менее успешной нации на планете, для которой у русни бы не была назначена презрительная кличка.
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31.10.2022 14:16
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Шкода що не в Польщі десь упало...країна НАТО, п'ята стаття..
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31.10.2022 14:01 Відповісти
щоб ніхто і ніщо не постраждало, окрім кацапського стрілюна
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31.10.2022 14:02 Відповісти
Ещё не вечер...
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31.10.2022 14:03 Відповісти
У этих, кацапских подонков при одной лишь мысли о реальном противостоянии с НАТО, начинается диарея.
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31.10.2022 14:07 Відповісти
В Польшу не треба а от на мадярщину, прямо на голову орбана могло би прилетіти
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31.10.2022 14:24 Відповісти
Это нам за 30 лет независимости долбаной. Придумали, блд, независимое государство без конституционных признаков, необходимых для существования государства. Ни территории, ни населения, ни энергетической независимости, ни ресурсов. Я понимаю, что на поддержание идеи существования Бессарабии как государства бешеные деньги тратит рэфия, лишь бы не допустить об'единения с Румынией.
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31.10.2022 14:02 Відповісти
Може так було би краще. Бо Молдавія занадто мала країна, щоб чогось досягти.
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31.10.2022 14:04 Відповісти
они у себя порядок навести не могут, а ты хочешь чтобы и румынию опустили ?
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31.10.2022 14:12 Відповісти
Было уже об'единения. И оно исторически справедливо, так же как и об'единениеФРГ и ГДР.
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31.10.2022 14:18 Відповісти
після чого гдр зжерла фрг.
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31.10.2022 16:33 Відповісти
И? Это как-то оправдывает насильственное разделение одной страны советским монстром? Ситуация идентичная, за исключением то, что при первом разделении монстр был имперский
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31.10.2022 16:38 Відповісти
А як народ у вас,хотіли б об'єднатися з Румунією,чи більшість проти?
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31.10.2022 14:06 Відповісти
Как минимум 60 процентов за. А то и больше. Но независимость же - это ж кормушка. Вся наша шушера властная что будет делать в случае об'единения? В тюрьму пойдет? Они зубами вцепились в независимость. Мол что вы, что вы! А как же ватное население, которое страдать будет под властью румынских фашиздов
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31.10.2022 14:09 Відповісти
Post AV
в Тьюринга пойдут или при объединении или без неё все воры проросийские Лучинский, Воронин , Додон , Шор и все остальные их пособники
никак не вижу варианта за что должны сесть в Тьюринга в случае объединения с Румынией наша Санду или премьер Гаврилицэ и все остальные из ее Правительство или большенство в парламенте??????
кто их людей Санду проворовались или передал страну????
зочу услышать!!!???
обьединение обязательно будет!!!
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31.10.2022 18:36 Відповісти
не смотри паРаша тв , мозг будет светлый , поумнеешь , или на кнопки нажимать начал только когда прилетело ? ............там у вас все еще впереди , у вас будет хуже Бучи .
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31.10.2022 14:08 Відповісти
Что за бред ты сейчас написал? Я, унионист, смотрю параша ТВ?)))
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31.10.2022 14:10 Відповісти
Не звертай увагу на наших "експертів".
По суті питання: я 6 років пропрацював в Кишиневі, знаю всі ваші розклади. Зараз є шанс: РМ звертається до України з проханням допомогти відновити тертиоріальну цілісність. До цього ви приймаєте закон про обмеження на 10 років права виборів для жителів Придурков'я.
Слухай мене. Колишнього світоустрою в регіоні вже не буде. Зараз вас шанс...
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31.10.2022 15:26 Відповісти
Вот честно... Как на духу говорю. Левобережье Днестра - не наша земля. Это советский долепок, с которым Молдове не справиться. Сами знаете, с какой целью проводилась советами резка земель. Вам кусок Молдовы, нам кусок Украины. Чтобы создать очаги нестабильности из людей, оторванных от родины. Поэтому у нас пемеер, у вас южная Бессарабия с очень ватным, как я слышал, населением
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31.10.2022 16:43 Відповісти
Читал что на левом берегу Днестры почти вся энергетическая инфраструктура Молдовы. Если левый беред отойдёт Украине, как собираетесь решить вопрос электричества в вашей стране?
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31.10.2022 17:48 Відповісти
Post -AV
Возможно левобережье Днестра не наша територия
как возможно и сев Буковина и Буджак котрые ныне украинская - не является территорией Укоаины
возможно также что и Калининградская область или Курили или часть Карелии не является российской территорией а немецкой, японской, финской итд
давай тогда разбираться чья и кого територия и возвращать хозяевам
или оставлять как есть
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31.10.2022 18:31 Відповісти
Независимость от долбаного и дремучего и убогого совка получили не только молдаване но и все остальные 15 республик бывшего совка
что и есть правильно
Молдова после независимости должна была стать мгновенно частью Румынии - где она всегда и была до пакта Рибентроп Молотов до окупации большевиками и там где ей и место!!
и небыло бы проблем с газом , электроэнергией, нефтью И так далее ибо у Румынии есть всего этого достаточно!!
и не было бы сегодняшних проблем у нас
и мы были готовы к обьединеию
но нам фсбшная братия Кремля устроила войнушку в Приднестроьве в 1992 тем самым помешала нашим планам обьединения
плюс того!!!!!
в Румынии с помощью Москвы ещё после падения Чаушеску был поставлен во главе этот конченый президент и предатель Ильеску котрый учиться некогда в партийной школе при совке и далее у нас аналогично та же Москва или не без ее помощи помогала выигрывать на президентских выборах пророссийских президентов - Лучинский , Воронин, ДоДон- которые ничего абсолютно не зделали что бы создать инфраструктуру по обеспечении Молдовы в вопросе энергобезопасности и по газу и по электроэнергии и нефтепродуктом и тл
таким образом вопрос о восоединения родственных земель Молдовы с Румынией был отложен из за описаный выше причин
и еще
еще в начале 2000-х наш бизнесмен Стати котрый добывал газ в Казахстане предлагал тогда проросйикому президенту того времени Воронину поставлять газ не более 50$ за тыс куб и могли созидаться все условия для этого!!
это кончилось тем что Воронин написал письмо Назарбаеву что якобы наш бизнесмен Стати не оплачивает налоги в Молдове и его надо наказать!
на что Назарбаев положил арест на его газодобывающие скважины то есть по сути пр рейдерски отобрал !!!
и далее Ворони договорилься с Москвой поставлять газ но уже по около 160$ за тыс куб !!!!!!!
( вместо 50$ как предлагалось с Казахстана)
то есть
все последние десятки лет до Санду нами управляли проросийские президенты и кураторы кремля
не потому что так хотели молдаване на выборах
а потому что так хотела Москва
я думаю более не надо нбьяснять
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31.10.2022 18:27 Відповісти
Чому не збивали, плиточники. Де ваша ппо? 'Чі фачі вей?
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31.10.2022 14:03 Відповісти
Ой, плять... Прям московитские нотки. "Плиточники, гастеры, штукатурщики". Да, плиточники. Да, работящие. Да, не воры и не убийцы. Плохо? Во всем мире это хорошо, и только для наследников золотой орды это повод для принижения. Охренеть
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31.10.2022 14:06 Відповісти
У русни всегда есть повод для принижения.
Нет ни одной более-менее успешной нации на планете, для которой у русни бы не была назначена презрительная кличка.
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31.10.2022 14:16 Відповісти
Соглашусь, что форма вопроса оскорбительна и отдает мацковсьм шовинизмом. Но суть вопроса верна. Уже не в первій раз через воздушное пространство Молдові на нас летят ракеті. Как украинцам понимать подобное - Молдова поддерживает государство-террориста или есть какие-то другие причині?
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31.10.2022 14:16 Відповісти
Назовите хоть одну страну, которая вступила в ОТКРЫТЫЙ конфликт с россией на нашей стороне.
Если не знаете, поражение крылатой ракеты системой ПВО есть боестолкновением.
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31.10.2022 14:20 Відповісти
Назвіть хоч одну країну (крім білоруської республіки звичайно) через повітряний простір якої неодноразово пролітають кацапські ракети для терору мирного українського населення.
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31.10.2022 14:22 Відповісти
Розвідувальні дрони залітали транзитом через територію ЄС.
Русня ссикує через ЄС стріляти.
А через Молдову можна. Вона ж не може відповісти, немає чим. Отже і вимагати від них - аморально.
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31.10.2022 14:28 Відповісти
Це коли? Знаю коли залітали дрони через нейтральний і Молдовський простір до ЄС, а от щоб через країни ЄС до нас не знаю. Киньте пруф на будь-яке джерело.
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31.10.2022 14:32 Відповісти
https://focus.ua/world/509308-v-rumynii-upal-rossiyskiy-bespilotnik-smi В Румынии упал российский беспилотник
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31.10.2022 14:35 Відповісти
Розвідувальні дрони залітали транзитом через територію ЄС.

На ось це повідомлення пруфи. Про ППО і ПРО Молдови здогадуюсь, що там справи зовсім кепські.
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31.10.2022 14:37 Відповісти
казав, що у них зовсім немає ППО. Може, якісь ЗУшки є чи "Ігли", не більше того.
Якщо цікаво, дивіться Military Balance.
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31.10.2022 14:38 Відповісти
Тобто через повітряний простір жодної іншої країни в Україну ні ракети ні дрони не залітали. Добре, з цим розібралися.

Те, що ППО в Молдові взагалі нема все-таки перебільшення. Його може бути мало, воно може бути в дуже поганому стані, але якщо взагалі нема, то виникає питання "а куди ж воно зникло?"
До речі, у Молдови таки нема спільного кордону з кацапією і з цим їм деже пощастило.
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31.10.2022 14:47 Відповісти
Станом на 2021 рік
Short-range 3 S-125 Neva (SA-3 Goa)
23mm 28 ZU-23
57mm 11 S-60
Тобто максимум 3 "Печори" і трохи стволки.
Винищувачів взагалі немає.
Зовсім не густо.
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31.10.2022 14:57 Відповісти
Це станом на 2021 рік. Який був стан на 1991 рік? Якщо такий самий - то питання знімаються автоматично, але тут потрібна хоча б приблизна доказова база.
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31.10.2022 15:02 Відповісти
ППО є, ПРО нема! Різниця зрозуміла?
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31.10.2022 16:00 Відповісти
Абсолютно.
Тобто ви стверджуєте, що в Молдові нема винищувачів, а громадяни цієї держави генетично не здатні курувати літаком і збивати кацапські ракети?
Ні?
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31.10.2022 16:10 Відповісти
У вас класно виходить міняти посилання в своїх повідомленнях.
Але відповім і на це. Через територію Румунії до України не залітали ні ракети, ні безпілотники. Конкретно цей впарв на території Румунії і це питання Румунії як вони відреагують.
Якби ракети і безпілотники падали на території Молдови, це було б також питання Молдови. Але вони летять до нас, тому це автоматично стає питанням українців.
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31.10.2022 14:53 Відповісти
Румунія ніяк не відреагувала.
Не можу зрозуміти, чого ви від Молдови хочете?
Там армія трохи більше 5 тис. солдатів.
Броні і арти майже немає.
Величезна залежність від росії за енергоресурсами.
Вони і так притулок нашим біженцям дали.
Не вимагайте більшого, ніж вам можуть дати, або втратите і те мале, що вже дають.
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31.10.2022 15:00 Відповісти
Ще раз повторюю. Безпілотник залетів на територію Румунії. Суверенної держави Румунія члена ЄС і НАТО. Цей безпіотник не пролетів через територію Румунії на територію суверенної держави Україна,тому відповідь на такі дії кацапні є справою Румунії ЄС і НАТО. І виключно їх, Україна не є Румунією, не є членом ЄС і не є членом НАТО (на жель, але це факт) тому ми не маємо права в цьому питанні чогось вимагати від Румунії.
Але з Молдовою ситуація зовсім інша. Через територію суверенної держави Молдова Не члена ЄС і НАТО, але і не члена ОДКБ) на територію суверенної держави Україна летять ракети і безпілотники. І це уже не може бути питанням виключно Молдови, тому що ці ракети вбивають ураїнців на території суверенної держави Україна.

Так зрозуміло?
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31.10.2022 15:10 Відповісти
Зрозуміло, що декому потрібно, щоб зараз спалахнуло у придністровському регіоні.
Інакше не можу пояснити, чому дві людини тут мені доводять, що Молдова має розпочати якість активні дії проти росії на нашу користь.
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31.10.2022 15:34 Відповісти
Ви кацап? Просто це тільки вони так віртуозно перескакують з теми на тему і приписують іншим свої фантазії.
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31.10.2022 15:40 Відповісти
Так, ваш колега, за пару столів від вас сиджу.
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31.10.2022 15:43 Відповісти
Поряд зі мною тебе точно нема. Хоча б тому, що у нас нема столів "колєг".
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31.10.2022 15:54 Відповісти
что конкретно вы хотите от молдовы?
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31.10.2022 21:56 Відповісти
Не тільки від Молдови, але й від України. Визнати що відбувається і почати діяти, тому що це абсолютно не питання Придністров'я. Це питання дозволу використання державою своєї території, а повітряний простір є територією держави, одній державі для нападу на іншу державу.
Ви розумієте, що якщо Молдова не реагує, хоча б в дипломатичному плані, ну наприклад не зберає засідання ООН з цього питання, то вона стає учасником війни на стороні кацапії?
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31.10.2022 22:38 Відповісти
они выслали посла сегодня
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31.10.2022 23:08 Відповісти
То добре. Значить нарешті визначилися.
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31.10.2022 23:15 Відповісти
кого спасло хоть 1 заседание ООН?
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31.10.2022 23:10 Відповісти
В даному випадку воно б врятувало репутацію Молдови. Це була б гучна заява на увсесь світ про те, що держава-терорист намагається втягнути їхню суверенну державу у війну, а вони проти такого.
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31.10.2022 23:17 Відповісти
Думаю, что следует понимать так, что собственного эффективного ПВО у Молдовы, попросту, нету. Даже такого, как, хотя бы, у нас.
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31.10.2022 14:23 Відповісти
У Молдовы нет ПВО. Совсем. Максимум, что может наше правительство - это заявлять ноты протеста. О чем речь вообще? Не с территории Молдовы летят ракеты. А пролетают через. И представляют риск и для нас тоже
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31.10.2022 14:23 Відповісти
вы можете румынию попросить помочь с вооружением?
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31.10.2022 21:57 Відповісти
Причина: у Молдовы нет ПРО.
Так понятно?
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31.10.2022 15:58 Відповісти
А дипломати у Молдови є? Війна триває уже не день і навіть не місяць. Всі попередні прольоти кацапських ракет через територію Молдови коментувалися лише одним чином - ця ракета не прилетіла з придністров'я. А те, що вони взагалі пролітають крізь повітряний простір суверенної держави хоч якось почало коментуватись десь з тиждень тому.
І що, ми навіть спитати не маємо права "ЯКОГО ДІДЬКА ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ?"
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31.10.2022 16:05 Відповісти
Вовчик Руслан
что то мне подсказывает что ты казачок засланый
то ты цепляешься что Молдова позволяет летать ракетам по-нашему воздушном пространству - хотя тебе здесь все написали и доказали что у Молдовы нет возможности сбивать и нет ПВО против ракет
То обвиняешь дипломатию - хотя президент Санду немного ранее выступала в ООН и на весь мир осудила как и войну в Украине и агресии Росии а так же и нарушении нашего воздушного пространства когда 10 октября пролётное по нашей територии 3 ракеты
Ещё раз тебе напомню без всякой дипломатии
что с первых дней войны все молдаване встречали беженцев на границе , забирали к себе домой , кормили , обогревали
и не сеголня более 500 тыс беженцев находиться в молдавских семьях
чтотьы ты уже успокоиться и не дёргался по вопросу что якобы молдаване приветствую что над ними летят руские ракет
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31.10.2022 18:52 Відповісти
Добре, продублюю і для вас.

Не тільки від Молдови, але й від України. Визнати що відбувається і почати діяти, тому що це абсолютно не питання Придністров'я. Це питання дозволу використання державою своєї території, а повітряний простір є територією держави, одній державі для нападу на іншу державу.
Ви розумієте, що якщо Молдова не реагує, хоча б в дипломатичному плані, ну наприклад не зберає засідання ООН з цього питання, то вона стає учасником війни на стороні кацапії?

До чого тут біженці, відсутність ППО, ПРО і ваші припущення стосовно того, що молдавани вітають кацапські ракети?
Ракети крізь повітряний простір Молдови летіли і до 10 жовтня. Ракція наступила пізно, але добре, що хоч трошки почали діяти.
Я чудово розумію, що Молдова нейтральна держава і не бажає приймати будь-який бік у цій війні. Це її законне право. Але в цьому випадку нейтральність, тобто надання або ненадання своєї території для дій конфліктуючих сторін має працювати в обидва боки.
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31.10.2022 22:49 Відповісти
Вовчик Руслан
у Молдовы нет современных средств ПВО от НАТО как у Украины сегодня
что бы сбивать современные ракеты
то что они летают над Молдовой - этотникак по води молдаван !!
или будешь мне доказывать что молдаване котрые на сеголня приняли более 500 тыс украинских беженцев в свои дома и делятся куском хлеба - они приветствуют что бы над ихними головами летали руские ракеты?????
с головой дружим???
два варианта для Молдовы
либо ракеты сбивает Украина - до тогда как они входят в молдавское пространство !!( и тут вопрос ?? Как ракета которую якобы выпустили с Каспия пролёттело Одеские места и не сбили а сбили только на сервере Молдовы под Черновцами???????)
и другой вариант - просить помощь Румынии что бы закрыли наше небо!!
или последний
получать от НАТО такое же ПВО как в Украине и защищать наше небо!!!
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31.10.2022 18:44 Відповісти
Це не про професію, а менталітет)) Один ваш радив, що треба "даґаваріватса")) січеш?))
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31.10.2022 15:36 Відповісти
Один ваш? Да, да. что то припоминаю про договариваться посредине и про мир в очах пуйла
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31.10.2022 15:51 Відповісти
Как тут пишут, сбило украинское ПВО. упало на территорию Молдовы.
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31.10.2022 14:07 Відповісти
Краще скажіть, де наша? Десь під асфальтом?
Ціна питання була десь 40 мільйонів доларів і два роки.
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31.10.2022 14:17 Відповісти
На жаль, це все, що вони можуть зробити у даному випадку.
У них немає такого ППО, яке є у нас зараз.
Навіть якщо була б, збивати російські ракети - це фактично об`явити війну росії.
Для Модови це - самогубство.
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31.10.2022 14:14 Відповісти
А звернутися за допомогою це втрата обличчя?
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31.10.2022 14:20 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3595749-moldova-planue-pridbati-sistemi-ppo.html Влада Молдови має намір придбати системи протиповітряної оборони
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31.10.2022 14:23 Відповісти
Думаю, що вже не самогубство. Кацапи поверещали б трішки та заспокоїлися. Як у випадку з Арменією. Вже все. Їх потяг пішов. Вони саме це й розуміють, що то є капут. Після війни Придністров'я можна голими руками буде брати. І що москалі зроблять? Геть нічого не зможуть. Без сухопутного коридору - фініш
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31.10.2022 14:27 Відповісти
За Азербайджаном Турція стоїть. Не порівнюйте.
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31.10.2022 14:31 Відповісти
А що нам заважає постояти трішки за Молдову? Чи знову та сама «хата з краю»? Я ж не кажу, шо то має бути прямо зараз. Заради стабільності в регіоні можна після війни й трішки допомогти сусідам.
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31.10.2022 14:42 Відповісти
Ми експортували електроенергію до Молдови, коли мали можливість.
Коли був шантаж від Газпрому, теж щось там допомогли з газом, за рахунок чого згоди таки вдалось досягти.
Ще ми поки що стоїмо буфером між т.з. "ПМР" і руснею.
Як ще їм допомогти? Системи ППО ми і так від Заходу отримуємо. Десь вже була розмова про те, що Захід і Молдові щось на оборону підкине. Це вже йому вирішувати, не нам.
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31.10.2022 14:48 Відповісти
Молдова, питання вирішується просто: ви звертаєтесь до України з проханням ввести війська для відновлення територіальної цілісності РМ. Ну і все.
Я добре знаю всі ваші проблеми.
Завтра прийміть закон про обмеження жителів Придністров'я у праві брати участь у виборах.
І післязавтра ви в Тирасполі...
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31.10.2022 15:14 Відповісти
Та то таке, а не допомога. Равлик з патроном. Наша країна буде здатна надати щось більш суттєве. Військовіу допомогу, наприклад. Повірте, бажаючі накидати козломордим у писок ще й у Молдові, знайдуться. Іноземна місія. Добра справа ж. Враховуючи чисельність, технічний та моральний стан тамтешнього «контингенту», значного спротиву з їхнього боку не передбачається. Доставити підмогу вже ніхто не зможе.
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31.10.2022 15:44 Відповісти
Нам не потрібна ще одна "гаряча точка" під боком, якою доброю справою це не називай.
Ми не русня, не любимо "маленьких и победоносньіх справедливьіх войн".
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31.10.2022 15:51 Відповісти
Все зрозуміло.
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31.10.2022 16:18 Відповісти
Треба офіційне прохання від влади РМ!
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31.10.2022 15:16 Відповісти
До речі, Молдова має право запитати і в України, чого через територію України, залітають ракети до РМ і де наше ППО. Але нинішні молдовани дійсно в більшості наші друзі і все розуміють правильно.
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31.10.2022 15:36 Відповісти
Ракеты полетели как бы понятно с Каспия и соответственно через Чёрное море в сторону одещины и далее на молдову
только так по траектории они могут к нам залететь
Теперь вопрос ????
почему не одна из трёх или сколько там ракет котрые прошли територию Украины и по морю и по суши не сбила украинская ПВО котрые имеют самые современные средства ПВО от НАТО
у Молдовы к сожалению нет такого современного ПВО как в Украине
и если даже было время реагирования очень маленькое
от границы с одещины куда вошли ракеты до выхода на севере к Черновцам всего около 250 км
учитывая большую скорость современных ракет - они пролетают этот промежуток за очень короткое время
и время реагирования ПВО очень маленькое !!
и последнее
в связи с инцидентом был выслан из Молдовы и объявлен персона нонграта один сотрудник росийского посольства в Молдове
это для тех кто писал что Молдова никак не реагирует!!
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01.11.2022 12:33 Відповісти
Я думаю що лавров теж законна ціль.Він теж допомагає вбивати українців
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01.12.2022 14:50 Відповісти
 
 