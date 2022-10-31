Через війну кількість робочих місць в Україні скоротилася на 2,4 млн, - ООН
За оцінками Міжнародної організації праці, зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче за рівень 2021 року.
Про це йдеться у доповіді МОП (спеціалізованої установи системи ООН), інформує Цензор.НЕТ.
Даний прогноз є більш позитивний, ніж оцінка МОП у квітні 2022 року. Тоді прогнозувалася втрата 4,8 млн робочих місць. Позитивна зміна є наслідком зменшення кількості територій України, що перебувають під окупацією чи з активними бойовими діями. Однак це часткове відновлення ринку праці є скромним і дуже крихким, зазначають у МОП.
У доповіді попереджається, що велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які шукають роботу в Україні та інших країнах, ускладнює проблеми та може призвести до зниження заробітної плати.
За оцінками МОП, 10,4% усієї довоєнної робочої сили країни нині є біженцями в інших країнах. Ця група з 1,6 млн осіб складається переважно з жінок, багато з яких раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Нещодавнє опитування показало, що на сьогодні 28% опитаних українських біженців знайшли роботу за наймом або самозайняті в країнах, що їх приймають.
"Наслідки конфлікту відчуваються на ринках праці сусідніх країн, що може призвести до політичної дестабілізації та дестабілізації ринку праці в цих країнах. Ще далі, у Центральній Азії та в усьому світі, вони знаходять своє відображення у більш високих та нестійких цінах, зростанні відсутності продовольчої безпеки та бідності", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пох що всіх чоловіків не озброїти і не навчити, навіть якщо захотять, то потрібно років 300 на це! і ніяка економіка не витримає таку кількість військовослужбовців
тому все виглядає так, що потрібні заручники - сиди і не крякай
те що бізнес стоїть без можливостей їздити закордон і назад - всім плювати! по-дефолту, вважать що здриснеш і не повернешся
📉Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.
💸Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испаряющихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.
🙅🏻♂️В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.
⚔️При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?
😡Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожесть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.
🤷🏻♂️Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.
🤔Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.
🤦🏼Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сломать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма требуют как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ломать через колено закончатся массовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость оппозиции.
💁🏻♂️Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.
🤑А денег нет.