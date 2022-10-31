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Судитимуть кілера, який за дорученням російських спецслужб планував вбивства Резнікова та Буданова, - Офіс генпрокурора

кілер

Агента російських спецслужб судитимуть за організацію замовних вбивств в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що мешканець Луганщини з 2014 року підтримував збройну агресію РФ проти України та особисто брав участь у бойових діях на боці країни-агресора у лавах так званої "народної міліції "ЛНР". Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він перебував на території Росії. Там його завербували представники Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

Приблизно у травні 2022 року чоловік отримав від російських кураторів завдання здійснити підготовку до вчинення замовного вбивства громадянина Україна - керівника одного з підрозділів, який воює з агресором. Для цього він залучив виконавця - киянина, який мав погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об’єктом та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї.

Вбивство керівника бойового підрозділу мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб нашої держави - міністра оборони України, керівника ГУР МО України, одного із керівників "Національного корпусу" - в минулому командира розвідроти полку українського військового підрозділу "Азов", радника одного з міністрів та інших.

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тис доларів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації організатор був затриманий на території Волинської області. Наразі він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт за фактами державної зради, готування до вчинення умисного вбивства на замовлення, участі у непередбачених законом збройних формуваннях та терористичній організації скеровано до Печерського районного суду м. Києва (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Автор: 

Буданов Кирило (492) замовне вбивство (151) Резніков Олексій (1446) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+32
Там великий список повинен бути : ахренія, дєрьмак,татаров і само зе. Можна і нагороду дати.
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31.10.2022 14:16
+24
пошла жара! ) а дерьмак, дерьмак то какой скромник, себя в список не внёс ))
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31.10.2022 14:19
+18
ну, я ще розумію - Резнікова... а Буданова навіщо касапам мочити?
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31.10.2022 14:14
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ну, я ще розумію - Резнікова... а Буданова навіщо касапам мочити?
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31.10.2022 14:14 Відповісти
для маскировки можно было и гогилашвили или бакланова целью объявить.
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31.10.2022 14:43 Відповісти
тут без Арестовича гранатомета и лопнувшего на ермаке броника не обойтись
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31.10.2022 15:10 Відповісти
Нічого собі замахнувся .
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31.10.2022 14:14 Відповісти
Там великий список повинен бути : ахренія, дєрьмак,татаров і само зе. Можна і нагороду дати.
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31.10.2022 14:16 Відповісти
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31.10.2022 14:18 Відповісти
Невже і само Зе?
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31.10.2022 14:30 Відповісти
Ну мож й не само,а зi скумбрiЭю...
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31.10.2022 22:00 Відповісти
Це новый серiал пiд назвою "Замах" вiд зеленоi банди для 73% !
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31.10.2022 15:38 Відповісти
пошла жара! ) а дерьмак, дерьмак то какой скромник, себя в список не внёс ))
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31.10.2022 14:19 Відповісти
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31.10.2022 14:40 Відповісти
Та він навіть бронежилет не вдягає, після 500 замахів на нього з зельою. Сміливих куля не бере. Чергова казка від 95 кварталу.
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31.10.2022 14:49 Відповісти
Бо не лізе...
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31.10.2022 14:59 Відповісти
лол. з Азова, це нікому не потрібний бувший білецький? він сам рашннацистів біля себе тримає
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31.10.2022 14:23 Відповісти
кремелвская консерва билецкий уже "навоевался"? тыловая крыса диванный патриот
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31.10.2022 15:12 Відповісти
Цей кілер випадково не вагнерівець якого Зе здав лукашенко ?
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31.10.2022 14:23 Відповісти
Це не ті двоє, що нещодавно заарештували під Кївом і одному з них десь за 70 років.
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31.10.2022 14:24 Відповісти
Наверное, деменция плюс компасс заглючил, не смог с первого раза в Киев попасть, начал военных расспрашивать как к Министру незаметно подобраться.
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31.10.2022 14:30 Відповісти
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31.10.2022 19:07 Відповісти
Якась дурня - ефесбешники впіймали на вулиці якогось даунбаського чмошніка й відправили його самого знищити не когось, а міністра оборони та керівника військової розвідки України. Це якийсь сюжет для серіалу про Голобородька?
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31.10.2022 14:25 Відповісти
Точно, и это все он должен был проделать не вставая с велика.
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31.10.2022 14:28 Відповісти
ближе к концу каденции нам расскажут еще более *********** истории.
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31.10.2022 14:46 Відповісти
нарешті

СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області

За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у рф антиукраїнських матеріалів. У їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених двома статями ККУ.

Ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору.

Автор однієї з книг - Андрій Новіков, екссекретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році виїхав до рф.
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31.10.2022 14:26 Відповісти
надо в Лавре всех фсб-шных попов трусить и опись украденых православных святынь делать
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31.10.2022 15:13 Відповісти
Можно Я тихонько в лес уйду, читаю и смеюсь со слезами на глазах, Вбивство керівника бойового підрозділу мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб нашої держави - міністра оборони України, керівника ГУР МО України, одного із керівників "Національного корпусу" - в минулому командира розвідроти полку українського військового підрозділу "Азов", радника одного з міністрів та інших еще человек 200, может перевербуйте такого киллера и он всех орков один завалит.
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31.10.2022 14:26 Відповісти
На самого Великого Манагера потім хотіли скоїти замах!!!!
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31.10.2022 14:37 Відповісти
Why didn't they blur out the ikonka's face? Just in case.
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31.10.2022 14:27 Відповісти
невже під заставу не випустять??
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31.10.2022 14:29 Відповісти
Це буданов вам сказав?
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31.10.2022 14:34 Відповісти
В країні війна, а цим чмошникам все цирк... гірші за москалів гниди-піарщіки
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31.10.2022 14:35 Відповісти
Аде відмітка "на правах реклами"?
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31.10.2022 14:45 Відповісти
А буданова кілер повинен був вбити за те, що не зумів виконати завдання рашистських спецслужб?
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31.10.2022 14:50 Відповісти
А на депутатов не планували? Там в раде есть такие чмошники….
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31.10.2022 14:58 Відповісти
Ахахаха!! Я ж кажу, скоро про цих ZEгнид героїчне кінцо зкліпають. Дивіться на всіх екранах страни! Боже, який сором
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31.10.2022 15:07 Відповісти
Перше голосують по-приколу, потім дивуються цирковим фокусам.
Смійтеся, прикольно же ж, чё...
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31.10.2022 15:09 Відповісти
А Резніков що кацапам зробив? Не провів мобілізацію перед війною?
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31.10.2022 15:10 Відповісти
Ага.
Він же десантувався на Банковій, щоб захопити Бубочку.

Арестович свідком буде.
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31.10.2022 15:15 Відповісти
Во тётку по фамилии Каплан в гробу подкинуло!
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31.10.2022 15:24 Відповісти
А по святому вдарити, викрасти "кварталістів" в повному складі? Хоча складновато... Вони по європам такі харі повід'їдали, що на кожного по фурі виділяти потрібно.
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31.10.2022 15:41 Відповісти
А чего не Елдака???))) А ну да, фсбэшный завхоз еще нужен...
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31.10.2022 16:04 Відповісти
Враг коварен.
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31.10.2022 16:31 Відповісти
ЗЕцирк на дроті. Вся конспірологія просто відпочиває, такого провала дерьмак не уявляв інавіть в страшному сні.
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31.10.2022 18:35 Відповісти
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31.10.2022 19:09 Відповісти
 
 