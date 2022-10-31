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Новини Війна
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Атаки на інфраструктуру Росія спланувала тижнями раніше, Кремль використовує зиму як зброю, - Буданов

буданов

Російське командування планувало атаки на українську інфраструктуру за кілька тижнів.

Про це повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські атаки на інфраструктуру були сплановані тижнями раніше. Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, незважаючи на всі жорстокості, заподіяні їм окупантами", - зазначив Буданов.

Також, очільник ГУР МО України заявив, що окупаційні війська можуть бути вибиті з Херсона вже наступного місяця і це стане сейсмічним ударом для російської громадської думки, зруйнувавши їхні наративи про власну непереможність і про Україну.

Також читайте: Росія завдала ударів по трьох українських ГЕС

Автор: 

Буданов Кирило (492) обстріл (28523) росія (65223) інфраструктура (491)


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Топ коментарі
+11
Арестович - 2.
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31.10.2022 14:22
+8
и с этим надо что-то делать!!!
просто констатировать сей факт - мало!
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31.10.2022 14:24
+8
Бліін...
Капітан Очевидність.
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31.10.2022 14:25
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Арестович - 2.
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31.10.2022 14:22 Відповісти
ЧУДО-ЮДО даже пятиклассникам ясно ‼️Ваше дело не языками чесать , а предотвращать теракты и на международной арене добиваться статуса РФ страны террористки
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31.10.2022 14:42 Відповісти
Со слов орков он керченский мост разрушил
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31.10.2022 15:05 Відповісти
и с этим надо что-то делать!!!
просто констатировать сей факт - мало!
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31.10.2022 14:24 Відповісти
Ну скажем так что-то по всей видимости и чинить успевают. У меня, не скажу где уже сегодня третий день как не отключают свет, хотя до этого каждый день веерные отключения
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31.10.2022 14:27 Відповісти
Роблять. 44 збити за сьогодні крилаті ракети орків не дадуть збрехати. Нажаль, до їх стратегічної авіації, яка сцикливо там десь від себе запускає ракети, ми поки дотягнутися не можемо, але процент збиття цих ракет, як і мопедів-зростає, що є обнадійливим. А як Залужний з хлопцями виб'є орків з нашої землі-там і сенсу пуляти по Україні ракетами не буде-тому що х#йла з його маріонетками прозріле зомбостадо само ж знесе нах#й.
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31.10.2022 15:00 Відповісти
Бліін...
Капітан Очевидність.
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31.10.2022 14:25 Відповісти
А что ему сказать? У него попросили дать коментарий зачем кацапы все это делают. Он и ответил как есть
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31.10.2022 14:28 Відповісти
Они с 1991 года планували.
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31.10.2022 14:34 Відповісти
Може шось знає -- вибєм ? .
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31.10.2022 14:26 Відповісти
пресс секретарь разведывательный ...
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31.10.2022 14:30 Відповісти
Щось у мене все більше і більше закрадається думка,що Буданов-пи₴дун.
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31.10.2022 14:34 Відповісти
Пока что из всей зешоблы он один найменьших пи₴дунов.
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31.10.2022 14:36 Відповісти
Наоборот , он , как балалайка ! Из всей шоблы у них Кулеба адекват
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31.10.2022 14:44 Відповісти
Еще перед войной службы США доклад опубликовали, что в планах России - оставить Украину без света и воды и тепла. Это было известно еще до 24 февраля.
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31.10.2022 14:34 Відповісти
А энергомост в Крым долго ещё будет действовать?,а в Белгороде,Воронеже,Курске и.т.д зимы,что не будет,нахера им свет?
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31.10.2022 14:36 Відповісти
Или их жалко?,а наши дети ,что не дети а собачата?
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31.10.2022 14:38 Відповісти
Нам діватись нікуди.
Вже почали, то мусимо терпіти і добити кацапню.
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31.10.2022 14:41 Відповісти
Так я не проти терпіти і добивати русню,але якось буде не правильно терпіти тільки нам,а вони ржуть ,треба щоб у і їх дупи підгорали...
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31.10.2022 14:52 Відповісти
Цивільним залишитися тимчасово без світла, води та тепла - це погано, особливо стосовно дітей та літніх людей. Але давайте завжди пам'ятати, що хлопцям в окопах ще складніше. Тому тил, незважаючи ні на що, має витримати
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31.10.2022 14:52 Відповісти
І знову штірліц добув заднім числом «безцінну» інформацію!
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31.10.2022 14:53 Відповісти
блогер фіговий
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31.10.2022 14:59 Відповісти
Как театр абсурда идёт с этими знатоками! Уже посчитали и в сеть выложили что РФ потратила сегодня 400-600 мил. Д на эти 50 ракет! Да в сутки РФ за углеводы в среднем имеет лярд евро! Ну как? Сбили с 50 ракет 44 наши ПВО! Отлично! Но 6 почти убили энерго-систему страны--- ну так получается., А если бы сбили 25? Пока не восстановим Яо, нас будет становиться все меньше. Дальше что? Дальше но скоро для начала зима.
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31.10.2022 15:09 Відповісти
І? Це не паніка і не страх. І в ніякому випадку не можна здаватись. Але я так розумію ми будемо воювати до того моменту поки ми не перетворимось на Зімбабве?! Без води і електрики. Такий план у нас і наших "союзників"?! Може прийшов час бахнути по критичній інфраструктурі рф. Нафтовим сховищам. По ТЕЦ. і тд. Хочуть "повторити" ми можемо їх мокнути в ті часи. Я вже чесно не бачу обмежень. Деякі міста наче після ядерного удару. Інфраструктура майже знищена. Тим паче після звільнення Херсона. Я більше впевнений що старий дебіл щось уткне. По типу газ чи використання тактичної ядерки. Може я чого не розумію?! Хтось поясне. Що нас стримує?!
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31.10.2022 15:18 Відповісти
 
 