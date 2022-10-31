Атаки на інфраструктуру Росія спланувала тижнями раніше, Кремль використовує зиму як зброю, - Буданов
Російське командування планувало атаки на українську інфраструктуру за кілька тижнів.
Про це повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські атаки на інфраструктуру були сплановані тижнями раніше. Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, незважаючи на всі жорстокості, заподіяні їм окупантами", - зазначив Буданов.
Також, очільник ГУР МО України заявив, що окупаційні війська можуть бути вибиті з Херсона вже наступного місяця і це стане сейсмічним ударом для російської громадської думки, зруйнувавши їхні наративи про власну непереможність і про Україну.
Топ коментарі
+11 sasha lendel
показати весь коментар31.10.2022 14:22
+8 Вася Шевченко #371210
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+8 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар31.10.2022 14:25
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Капітан Очевидність.
Вже почали, то мусимо терпіти і добити кацапню.