Росіяни розміщують військову техніку в с. Таврійське. Людей примусово виселяють з домівок, - Хлань
Російські окупанти виганяють людей із села Таврійське Херсонської області, щоб розмістити там військову частину та техніку.
Про це повідомив під час брифінгу в Media Centr Ukrinform депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомляють із села Таврійське, яке знаходиться в Голопристанському районі біля села Чулаківка, що окупанти зайшли в це село і сказали, що людям потрібно забратися звідти, тому що там буде розташовуватися військова частина й незабаром прийде багато тяжкої техніки, і якщо вони зараз не поїдуть, то їх примусово виселять з цього села", - розповів Хлань.
Окупанти облаштовують фортифікаційні споруди, риють бліндажі та вкопують техніку на лівобережній частині Херсонщини, від Голої Пристані до Кінбурнської коси й в іншу сторону аж до Нової Каховки. Практично по усьому узбережжі.
"Такі сигнали йдуть і по інших селах лівобережної Херсонщини. Тобто окупанти вже примусово починають висиляти людей з їхніх домівок, розташовуючи свою техніку і розміщаючи військових у приватних будинках", - сказав Хлань.
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А у наших бійців є задачі і цілі,до яких вони впевнено йдуть.
Плюс від закопування в лівий берег для нас в тому, Що це робить троха меньш ймовірною якусь "подлянку" на Каховській ГЕС, бо затопляти в основному стало би оці самі закопи.