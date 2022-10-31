Росіяни розміщують військову техніку в с. Таврійське. Людей примусово виселяють з домівок, - Хлань

Російські окупанти виганяють людей із села Таврійське Херсонської області, щоб розмістити там військову частину та техніку.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Centr Ukrinform депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляють із села Таврійське, яке знаходиться в Голопристанському районі біля села Чулаківка, що окупанти зайшли в це село і сказали, що людям потрібно забратися звідти, тому що там буде розташовуватися військова частина й незабаром прийде багато тяжкої техніки, і якщо вони зараз не поїдуть, то їх примусово виселять з цього села", - розповів Хлань.

Окупанти облаштовують фортифікаційні споруди, риють бліндажі та вкопують техніку на лівобережній частині Херсонщини, від Голої Пристані до Кінбурнської коси й в іншу сторону аж до Нової Каховки. Практично по усьому узбережжі.

"Такі сигнали йдуть і по інших селах лівобережної Херсонщини. Тобто окупанти вже примусово починають висиляти людей з їхніх домівок, розташовуючи свою техніку і розміщаючи військових у приватних будинках", - сказав Хлань.

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