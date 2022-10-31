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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни розміщують військову техніку в с. Таврійське. Людей примусово виселяють з домівок, - Хлань

оос,техніка

Російські окупанти виганяють людей із села Таврійське Херсонської області, щоб розмістити там військову частину та техніку.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Centr Ukrinform депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляють із села Таврійське, яке знаходиться в Голопристанському районі біля села Чулаківка, що окупанти зайшли в це село і сказали, що людям потрібно забратися звідти, тому що там буде розташовуватися військова частина й незабаром прийде багато тяжкої техніки, і якщо вони зараз не поїдуть, то їх примусово виселять з цього села", - розповів Хлань.

Окупанти облаштовують фортифікаційні споруди, риють бліндажі та вкопують техніку на лівобережній частині Херсонщини, від Голої Пристані до Кінбурнської коси й в іншу сторону аж до Нової Каховки. Практично по усьому узбережжі. 

"Такі сигнали йдуть і по інших селах лівобережної Херсонщини. Тобто окупанти вже примусово починають висиляти людей з їхніх домівок, розташовуючи свою техніку і розміщаючи військових у приватних будинках", - сказав Хлань.

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окупація (6697) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5759)


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Готуються до оборони...попереду холодна та голодна зима...
А у наших бійців є задачі і цілі,до яких вони впевнено йдуть.
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31.10.2022 15:20 Відповісти
То що, Херсонщина і Херсон зимують в окупації? Ніхто з окупантів нікуди не тікає? А скільки пафосу від "речників" і "радників" було....А на аійні в реальності все троки інакше...
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31.10.2022 15:42 Відповісти
Вкопуються в лівий берег... Що буде в Херсоні х/з, самі вони звідти точно не злиняють, але й те що втримають під ударом- теж не факт. Тому й готуються до оборони за Дніпром, аби наші не форсували по гарячим слідам.

Плюс від закопування в лівий берег для нас в тому, Що це робить троха меньш ймовірною якусь "подлянку" на Каховській ГЕС, бо затопляти в основному стало би оці самі закопи.
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31.10.2022 17:40 Відповісти
рузкеме швайне
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31.10.2022 16:02 Відповісти
 
 