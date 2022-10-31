У Києві з 1 листопада збільшать інтервали між поїздами для економії електроенергії
У київському метрополітені збільшать інтервали руху поїздів з 1 листопада для економії електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.
Зазначається, що фахівці постійно моніторять пасажиропотоки на станціях метро. Відповідно до цих показників було відрегульовано графіки руху і збільшено інтервали між поїздами.
"Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію", - повідомляють у КМДА.
Водночас усі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.
Нагадаємо, що для Києва ще розробляється новий графік відключення світла, але і він не буде точним, оскільки залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.
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Всі піприємства, установи і організації, не пов'язані із забезпеченням оборони та життєдіяльності, зобов'язати працювати лише до 16-ї.
Далі, магазини, мафи кафе тощо, можно зобов'язати працювати лише до 20-ї (в часи СРСР так працювали абсолютно всі магазини, та й в країнах Європи така практика існує). При цьому, якщо заклад не працює, то в ньому не має бути жодного внутрішнього і зовнішнього освітлення (включно з рекламою).
До речі, все це можна ДИРЕКТИВНО запровадити для всіх суб'єктів державної, комунальної і приватної власності -- військовий стан це дозволяє.