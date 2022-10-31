У Києві з 1 листопада збільшать інтервали між поїздами для економії електроенергії

У київському метрополітені збільшать інтервали руху поїздів з 1 листопада для економії електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

Зазначається, що фахівці постійно моніторять пасажиропотоки на станціях метро. Відповідно до цих показників було відрегульовано графіки руху і збільшено інтервали між поїздами.

"Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію", - повідомляють у КМДА.

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Водночас усі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.

Нагадаємо, що для Києва ще розробляється новий графік відключення світла, але і він не буде точним, оскільки залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.