IRIS-T сьогодні спрацювала з 100% результатом. Але для захисту України потрібно більше, - Повітряні сили

Протиповітряна система IRIS-T, надана Німеччиною раніше цього місяця, сьогодні спрацювала зі 100% результатом, але подібних систем треба більше.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.



"Ми бачимо, що противник немає успіху в наземній операції. Тому небо зараз він використовує для своїх терористичних атак. Ми просимо і продовжуємо надалі закликати світ надати Україні зброю. Потрібні засоби протиповітряної оборони. Ті засоби, які ми вже озвучили, IRIS-T, (їх) треба більше. Працює і сьогодні працювала ця система, і працювала зі 100% результатом. І ми хочемо ще таких систем, щоб німці наростили виробництво. NASAMS вже от-от має бути в Україні... але треба більше. Україна дуже велика, треба захищатися", – заявив він.

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