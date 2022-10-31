IRIS-T сьогодні спрацювала з 100% результатом. Але для захисту України потрібно більше, - Повітряні сили
Протиповітряна система IRIS-T, надана Німеччиною раніше цього місяця, сьогодні спрацювала зі 100% результатом, але подібних систем треба більше.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми бачимо, що противник немає успіху в наземній операції. Тому небо зараз він використовує для своїх терористичних атак. Ми просимо і продовжуємо надалі закликати світ надати Україні зброю. Потрібні засоби протиповітряної оборони. Ті засоби, які ми вже озвучили, IRIS-T, (їх) треба більше. Працює і сьогодні працювала ця система, і працювала зі 100% результатом. І ми хочемо ще таких систем, щоб німці наростили виробництво. NASAMS вже от-от має бути в Україні... але треба більше. Україна дуже велика, треба захищатися", – заявив він.
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Що стосується С-300, навряд чи вони коригуються. Іскандер (балістичний) - так.
На що вказує статистика? Як на мене, лише на те, що балістична ракета - надзвичайно важка ціль, особливо в умовах відсутності повноцінної ПРО. Складність с С-300 ще і в тому, що вона запускається з близької відстані. Наскільки мені відомо, стандартна дальність - 75 км. Багато кацапи збили (не по сводках канашенкова) ракет gmrls?
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Международный гроссмейстер был найден без сознания у Госдумы в эту субботу. Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.