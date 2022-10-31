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В Україні можуть з’явитися публічні "залізобетонні місця" з інтернетом від Starlink, - Федоров

starlink

В Україні можуть з’явитися місця, де зв’язок буде забезпечений за будь-якої ситуації. У Мінцифри сподіваються на Tesla Powerwall і Starlink.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в інтервʼю Forbes перший віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, наразі спеціалісти думають, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком.

"Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми", – зазначив він.

Також читайте: У 6 містах суттєві складнощі з інтернетом, у 8 областях частково зник і погіршився зв’язок, - Федоров

За словами Федорова, у Мінцифри хочуть забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. Зокрема, для цього розглядається використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні та працювали незалежно від роботи енергомережі.

"Я не знаю, скільки буде таких точок доступу. Зараз робимо кілька тестових спотів, подивимось на їх роботу і будемо масштабувати. Частина партії з 1570 терміналів піде на цей напрям. Вони ще в дорозі", – зазначив Федоров.

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Частину терміналів планується використати для створення публічних точок Wi-Fi, частину – на залізниці, частину – на обʼєкти соціальної інфраструктури та для потреб військових. "Ми отримуємо потреби від ключових стейкхолдерів та згідно з цими потребами розподіляємо Starlink", – пояснив віцепремʼєр.

Автор: 

інтернет (1997) Федоров Михайло (878) Мінцифри (1187) Starlink (264)


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В Киеве полно бюветов.
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31.10.2022 15:31 Відповісти
Какие стеклянные? О чем ты? Это колонки и все. Ничего больше не нужно. Их достаточно. Нужно просто запас воды дома держать и не нужно будет в очередях стоять.
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31.10.2022 15:46 Відповісти
Друзі! Хто, ще не підписав петицію, до Президента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://biz.censor.net/%D0%A6%D0%B5

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31.10.2022 15:37 Відповісти
Очень хорошо. Но не забывайте, что можно сделать wi-fi мост на десятки километров расстояния, раздавая интернет уже с точек доступа, подключенных по кабелю к этому мосту. Энергопотребление тоже весьма скромное, 1-2Вт мощности хватит (на передатчик, сама точка доступа конечно 10-15Вт будет кушать), главное тут узконаправленная антенна, высота и хорошая видимость. Пускай латыши помогут с Микротиком, у них все это отлично работает, питание PoE тоже удобно с одного аккумулятора раздавать. Один роутер на мост, в другие порты свитчи, а из свитчей уже точки доступа для людей с разделением по каналам и снижением мощности ради экономии энергии плюс шейпинг есть какой-никакой. Такой Интернет куда меньше жрет, чем сотовая связь и спутник. Сотовые вышки вообще не будут нужны, если везде будет wi-fi. Реально запросто сделать 200-300 мегабит в секунду на 30-40км расстоянии всего за 1 мост, а такого трафика хватит на 150-200 человек хотя бы новости читать, оповещения и удаленно работать, на фильмы конечно не хватит, но можно скачать 1 фильм и его раздать всем вокруг как в обычной локальной сети.
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31.10.2022 16:20 Відповісти
Місця будуть непублічні, близько якихось закритих забудов під Києвом
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31.10.2022 16:59 Відповісти
 
 