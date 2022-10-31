УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10012 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 208 4

8 людей зазнали поранень під час ракетного удару по Чернівецькій області

ракета

Зранку 31 жовтня росіяни завдали удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури Чернівецької області. 8 людей зазнали незначні тілесні ушкодження.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відбулося загоряння. На місце події одразу виїхали всі відповідні служби. Наразі пожежу локалізовано. 8 людей отримали незначні тілесні ушкодження (порізи), медичної допомоги не потребують", - йдеться у повідомленні.

Запаранюк наголосив, що всі служби відпрацювали злагоджено та оперативно. Фахівці оцінюють збитки. Але вже зараз очевидно, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України. Є значні, навіть критичні пошкодження. При цьому життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атаки інфраструктуру Росія спланувала тижнями раніше, Кремль використовує зиму як зброю, - Буданов

Автор: 

обстріл (28523) Чернівці (561) Запаранюк Руслан (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не писали зразу, що Чернівці бомбили
показати весь коментар
31.10.2022 15:36 Відповісти
Не писали
показати весь коментар
31.10.2022 15:37 Відповісти
Ага, ещё утром 24.02. Это просто заговор рептилоидов-масонов, что б такая мочная страна скреп не захватила весь мир с разбегу.

Сарказм.

Мочная - не опечатка. От слова "моча".
показати весь коментар
31.10.2022 15:42 Відповісти
 
 