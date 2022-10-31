8 людей зазнали поранень під час ракетного удару по Чернівецькій області

Зранку 31 жовтня росіяни завдали удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури Чернівецької області. 8 людей зазнали незначні тілесні ушкодження.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відбулося загоряння. На місце події одразу виїхали всі відповідні служби. Наразі пожежу локалізовано. 8 людей отримали незначні тілесні ушкодження (порізи), медичної допомоги не потребують", - йдеться у повідомленні.

Запаранюк наголосив, що всі служби відпрацювали злагоджено та оперативно. Фахівці оцінюють збитки. Але вже зараз очевидно, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України. Є значні, навіть критичні пошкодження. При цьому життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.

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