Про евакуацію із Київщини не йдеться. Електроенергія в області вже почала відновлюватися, - глава ОВА Кулеба
Жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та в найближчий час не планується.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ситуація з енергетикою складна, проте під контролем.
"Усі працюють на своїх місцях. Електроенергія в області вже почала відновлюватися. Про всі плани дій жителі Київщини будуть знати завчасно. Тримаймо свій фронт. Довіряємо тільки офіційним джерелам. Працюємо", - зазначив він.
Зауважимо, що сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомили із посиланням на Кулебу про те, що нібито мешканців регіону можуть евакуювати у разі складної енергетичної кризи.
Топ коментарі
+7 Vasya Kirpych #484960
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+5 Vasya Kirpych #484960
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+4 Василий Воробец
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я ще розумію вимикати будинке де централізоване опалення буде працювати, централізоване водопостачання буде працювати, буде газ працювати без електрики - можна жити!
а що робити людям, в яких ЕДИНИЙ елемент живлення будинку, води, опалення, кухні - електрика?!
тупість дтекʼа - зашкалює
Якщо побачите іранські мопеди з західної строни від Києва - пишіть у цю гілку.
Спробую з калаша трасерами *******. По ракетам вранці не встиг, дуже швидко і низько над землею...
@heraskevych
Коментар топового українського стронгмена Олексія Новікова після перемоги на елітних змаганнях:
(з цим дуже важко не погодитись🤝)
https://twitter.com/heraskevych/status/1586787221302018051