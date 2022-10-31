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Новини Війна
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Про евакуацію із Київщини не йдеться. Електроенергія в області вже почала відновлюватися, - глава ОВА Кулеба

світло

Жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та в найближчий час не планується.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація з енергетикою складна, проте під контролем.

"Усі працюють на своїх місцях. Електроенергія в області вже почала відновлюватися. Про всі плани дій жителі Київщини будуть знати завчасно. Тримаймо свій фронт. Довіряємо тільки офіційним джерелам. Працюємо", - зазначив він.

Зауважимо, що сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомили із посиланням на Кулебу про те, що нібито мешканців регіону можуть евакуювати у разі складної енергетичної кризи. 

Також читайте: Сили ППО збили щонайменше 10 російських ракет на Київщині, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4026) обстріл (28523) евакуація (2312) електроенергія (6198) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+7
Откровенно говоря, все эти т.н. "телеграмм каналы", зачастую только вредят, публикуя различную информацию в погоне за сенсациями и первенством. В начале полномасштабного вторжения они, явно или по незнанию, даже подыгрывали оккупантам.
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31.10.2022 15:28
+5
Не реагируйте, это кацапский многостаночник.
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31.10.2022 15:39
+4
Треба готуватись вже зараз до того що взимку вижити можна буде тільки в приватному секторі з опаленням яке не залежить від електрики
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31.10.2022 15:39
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Откровенно говоря, все эти т.н. "телеграмм каналы", зачастую только вредят, публикуя различную информацию в погоне за сенсациями и первенством. В начале полномасштабного вторжения они, явно или по незнанию, даже подыгрывали оккупантам.
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31.10.2022 15:28 Відповісти
наш невеличний район з приватних будинків на межі Гостомеля і Бучі регулярно відключають від світла, і це при тому, що у нас виключно електрика!!!
я ще розумію вимикати будинке де централізоване опалення буде працювати, централізоване водопостачання буде працювати, буде газ працювати без електрики - можна жити!
а що робити людям, в яких ЕДИНИЙ елемент живлення будинку, води, опалення, кухні - електрика?!
тупість дтекʼа - зашкалює
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31.10.2022 17:22 Відповісти
Это московские тролли ,скорее всего
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31.10.2022 15:34 Відповісти
Ну, переключатся они на ту область, куда вы эвакуируетесь.
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31.10.2022 15:39 Відповісти
Не реагируйте, это кацапский многостаночник.
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31.10.2022 15:39 Відповісти
Это свинособака.
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31.10.2022 15:40 Відповісти
Не очкуйте!
Якщо побачите іранські мопеди з західної строни від Києва - пишіть у цю гілку.
Спробую з калаша трасерами *******. По ракетам вранці не встиг, дуже швидко і низько над землею...
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31.10.2022 15:38 Відповісти
Треба готуватись вже зараз до того що взимку вижити можна буде тільки в приватному секторі з опаленням яке не залежить від електрики
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31.10.2022 15:39 Відповісти
Украине нужно больше ПРО и ПВО и самолёты нужны для перехвата ракет!!! Русские оставляют зимой украинцев без света, воды и тепла. И нужны ракеты, которые смогут потопить все места запусков ракет по Украине. Нужны ракеты, которые потопят корабли РФ в Каспийском море.
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31.10.2022 15:39 Відповісти
Vladyslav Heraskevych OLY
@heraskevych
Коментар топового українського стронгмена Олексія Новікова після перемоги на елітних змаганнях:

(з цим дуже важко не погодитись🤝)
https://twitter.com/heraskevych/status/1586787221302018051
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31.10.2022 15:43 Відповісти
 
 