Про евакуацію із Київщини не йдеться. Електроенергія в області вже почала відновлюватися, - глава ОВА Кулеба

Жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та в найближчий час не планується.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація з енергетикою складна, проте під контролем.

"Усі працюють на своїх місцях. Електроенергія в області вже почала відновлюватися. Про всі плани дій жителі Київщини будуть знати завчасно. Тримаймо свій фронт. Довіряємо тільки офіційним джерелам. Працюємо", - зазначив він.

Зауважимо, що сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомили із посиланням на Кулебу про те, що нібито мешканців регіону можуть евакуювати у разі складної енергетичної кризи.

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