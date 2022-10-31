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Спостерігається хвиля захворювань на ГРВІ та запалення легень у Маріуполі, - Андрющенко

маріуполь

В окупованому Маріуполі спостерігається масове захворювання ГРВІ та запалень легень.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі нова хвиля захворювань, що знов повернула кризовий стан у медицині. Масові захворювання на ГРВІ та запалення легень. Недостатність ліків до банальних жарознижувальних. Очікування "швидкої" від трьох годин", - написав Андрющенко.

В окупованому місті загарбники також продовжують зносити будинки. 

"У Лівобережному районі міста обнесено парканом цілий квартал та знесення відбувається майже в цілодобовому режимі", - зазначив радник міського голови.

За його словами, поряд розташовані наступні в черзі будинки, де досі живуть люди.

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Автор: 

хвороба (304) Маріуполь (3231) окупація (6697) ГРВІ (144)


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А куди ковід подівся?
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31.10.2022 16:21 Відповісти
Накидали какой-то дряни.
Не з'їм, то понадкусюю і в калюжі виваляю.
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31.10.2022 16:41 Відповісти
 
 