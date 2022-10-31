Спостерігається хвиля захворювань на ГРВІ та запалення легень у Маріуполі, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі спостерігається масове захворювання ГРВІ та запалень легень.
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі нова хвиля захворювань, що знов повернула кризовий стан у медицині. Масові захворювання на ГРВІ та запалення легень. Недостатність ліків до банальних жарознижувальних. Очікування "швидкої" від трьох годин", - написав Андрющенко.
В окупованому місті загарбники також продовжують зносити будинки.
"У Лівобережному районі міста обнесено парканом цілий квартал та знесення відбувається майже в цілодобовому режимі", - зазначив радник міського голови.
За його словами, поряд розташовані наступні в черзі будинки, де досі живуть люди.
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Не з'їм, то понадкусюю і в калюжі виваляю.