Спостерігається хвиля захворювань на ГРВІ та запалення легень у Маріуполі, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі спостерігається масове захворювання ГРВІ та запалень легень.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі нова хвиля захворювань, що знов повернула кризовий стан у медицині. Масові захворювання на ГРВІ та запалення легень. Недостатність ліків до банальних жарознижувальних. Очікування "швидкої" від трьох годин", - написав Андрющенко.

В окупованому місті загарбники також продовжують зносити будинки.

"У Лівобережному районі міста обнесено парканом цілий квартал та знесення відбувається майже в цілодобовому режимі", - зазначив радник міського голови.

За його словами, поряд розташовані наступні в черзі будинки, де досі живуть люди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Декілька сотень обігрівачів роздали в окупованому Маріуполі, проте електроенергії в місті немає, - Андрющенко. ФОТОрепортаж