Росія застосує іранські ракети з дальністю 700 км вже цього місяця, - ГУР
Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів вже цього місяця. Ці ракети на відміну від виготовлених в РФ мають більшу точність.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це заявив Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час телемарафону.
Юсов, спираючись на слова Кирила Буданова, очільника ГУР, заявив, що росіяни з ракетним озброєнням власного виробництва стикаються з проблемою кількості і будуть бити по тих самих цілях, тобто по цивільній енергетичній інфраструктурі.
"Це, безумовно, фактор, на який треба зважати. І Україна готується до відбиття цієї загрози", - прокоментував речник ГУР МО.
Він додав, що балістичні ракети і все інше, що може надати Іран, Путін буде намагатися отримати.
"Так само ми мали інформацію про Північну Корею... І щодо режиму Лукашенка в Білорусі. Є факти і підтверджена інформація про передачу танків, збройної техніки, боєзапасів для артилерії. Не лише це, часто використовуються і цивільні товари, цивільна техніка країн, які, наприклад, запровадили санкції проти Росії.
Юсов зазначив, що історія з розбиранням пральних машин, щоб використати мікросхеми для озброєння - це не жарт, а правда. Адже РФ має відставання у цих питаннях.
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І ще багато запитань. Як будувався завод котрий виготовляє дрони? Чому українські деталі на них?
Чому інженери навчались в Україні?
Чи може Україна не знала про санкції?
Просто капец. Да уж, загнали нас в такую жопу, просто жесть.
И ведь американцы ракет большой дальности нам не дадут.
Потому-что козлы, у которых яиц нет.
и ещё раз проголосовать в ООН против Израиля,
который единственный реально может атаковать иранские склады и заводы...
Пам'ятаю як деякі зрадники від імені України голосували всупереч загальному рішенню союзників проти резолюції по уйгурам, геноцид над якими чинить Китайська партія влади
Ці передбачення ГУР порядком дістали, який зміст вони мають для громадян, просто ляпають, щоб попередити, що нам гарантовано буде капець чи що.
Правда интересно выглядит?
А они после испытаний в Украине будут точно применены против Израиля. Так может власти Израиля этого хотят?