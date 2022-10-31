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Новини Війна
29 021 137

Росія застосує іранські ракети з дальністю 700 км вже цього місяця, - ГУР

ракета

Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів вже цього місяця. Ці ракети на відміну від виготовлених в РФ мають більшу точність.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це заявив Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час телемарафону.

Юсов, спираючись на слова Кирила Буданова, очільника ГУР, заявив, що росіяни з ракетним озброєнням власного виробництва стикаються з проблемою кількості і будуть бити по тих самих цілях, тобто по цивільній енергетичній інфраструктурі.

"Це, безумовно, фактор, на який треба зважати. І Україна готується до відбиття цієї загрози", - прокоментував речник ГУР МО.

Він додав, що балістичні ракети і все інше, що може надати Іран, Путін буде намагатися отримати.

Також читайте: Питання блокування поставок іранської зброї РФ на особистому контролі у Зеленського, - Данілов

"Так само ми мали інформацію про Північну Корею... І щодо режиму Лукашенка в Білорусі. Є факти і підтверджена інформація про передачу танків, збройної техніки, боєзапасів для артилерії. Не лише це, часто використовуються і цивільні товари, цивільна техніка країн, які, наприклад, запровадили санкції проти Росії.

Юсов зазначив, що історія з розбиранням пральних машин, щоб використати мікросхеми для озброєння - це не жарт, а правда. Адже РФ має відставання у цих питаннях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликали Іран припинити надсилати Росії зброю для вбивств українців, - Білий дім

Автор: 

Іран (2032) розвідка (3862) ракети (4026) росія (65223)


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Топ коментарі
+32
А в чем проблема разбомбить Иран? Они же нарушили не просто пунктик ООН, а именно на Совете Безопасности ему запретили продавать (и покупать) вооружения. И международная коалиция может быть создана, даже не нужны наземные войска, просто впихать им 2000 томагавков стареньких и им хватит, даже 200 хватит может быть плюс побомбить.

Здесь все карты в руки. Страна не имеет союзников, есть решение СовБеза, есть большинство в ГенАссамблее ООН, есть военные базы поблизости. Просто бей ракетами по заводам и центрам управления, а также электростанциями, которых питают энергией эти заводы.
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31.10.2022 16:22
+29
вот последствия убогой многовекторной политики Кравчука-Кучмы. Вот итог разоружения Украины, под контролем США. И как ожидалось. "Гарантии" и "Меморандумы..." оказались просто макулатурой
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31.10.2022 16:26
+29
Тобто сраний Іран не боїться ескалації і продає кацам любі ракети, а великі могутні США ссяться?
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31.10.2022 16:26
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Просто треба замість "клубу стурбованих", тобто ООН створити таку структуру, щоб у разі витівок Ірану чи параші (наприклад) уся їх економіка вбита миттєвими "апокаліптичними" заходами, а якщо не дійде - уся військова машина була паралізована точковими хакерськими і ракетними ударами.
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31.10.2022 18:02 Відповісти
Уся проблема полягає у тому, що маленька така структура не буде мати сенсу, а велика одразу порине у дискусіі, узгоджування та спростовування того, що можна вважати "витівкою", а що є дрібницею.
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31.10.2022 18:05 Відповісти
можемо теж заявляти що іран стане стороною конфлікту у цій війні і таким чином буде законною ціллю для ракет
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31.10.2022 18:07 Відповісти
Для каких? Если бы у нас были бы такие ракеты, то война бы уже закончилась...
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31.10.2022 18:26 Відповісти
купить у.... ірана)) ну ілі на крайняк обменять у них на зерно
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31.10.2022 19:57 Відповісти
Гриша, ты дурак? Военная техника продается только союзникам, а не всем кто проявит заинтересованность.
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31.10.2022 23:35 Відповісти
А зерно? Як продавалось зерно ворогу? Чому не розірвані дип відносини?
І ще багато запитань. Як будувався завод котрий виготовляє дрони? Чому українські деталі на них?
Чому інженери навчались в Україні?
Чи може Україна не знала про санкції?
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01.11.2022 00:27 Відповісти
Умеете порадовать...
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31.10.2022 18:24 Відповісти
как показывает практика ракеты РФ не такие уж и косые, что пол Киева без света и воды сидят
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31.10.2022 18:38 Відповісти
А як же те розпіарене краще ппо на захисті Києва? Це оператори криві чи його там не було?
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31.10.2022 20:59 Відповісти
не существует пво с эффективностью в 100% тем более при массовых налетах. Защитой эту войну не выиграть. Нужно заставить перестать стрелять, например симметричными ударами по РФ.
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01.11.2022 00:14 Відповісти
Іди нах, кацапе !
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31.10.2022 23:59 Відповісти
Вобщем, чувствую зима будет холодной. Без света встанет все. Чем топиться в многоквартирных коробках зимой? Воды не будет, газа не будет, света не будет.
Просто капец. Да уж, загнали нас в такую жопу, просто жесть.
И ведь американцы ракет большой дальности нам не дадут.
Потому-что козлы, у которых яиц нет.
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31.10.2022 18:48 Відповісти
Кажеш американці винні - ракет нам не дадуть ? (( А як там той що із яйцями залізними боневтік ? (( ракет власних наробив коли у 2019 ракетну програму зарізав ? (( Нас у жопу не заганяли , ми самі туди бігли " лішь би нє барига на краві " Їжте тепер те що обрали і не верещіть !
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31.10.2022 20:09 Відповісти
Якщо іран передасть ракети, думаю Україна також отримає аналогічне озброєння поряд із ******** ппо.
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31.10.2022 21:01 Відповісти
Надо проявить Величайшее лидерство современности и Гигантскость стратегической мысли -

и ещё раз проголосовать в ООН против Израиля,

который единственный реально может атаковать иранские склады и заводы...
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31.10.2022 19:35 Відповісти
Так у власти не понятно кто. Диджей Арахамия наверное поставил пластинку которую оплатил клиент.
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31.10.2022 19:55 Відповісти
Власть - это люди(Согласно Конституции) , а не херы с рояля... "Непонятно кому" скоро Западу насто3.14ит помогать ...не понятно зачем...
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31.10.2022 20:45 Відповісти
непонятно
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01.11.2022 00:35 Відповісти
Спасибо, всё равно забуду.
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01.11.2022 23:35 Відповісти
Вы реально верите, что Израиль стал бы бомбить Иран из-за Украины? )Даже если бы она сто раз голосовала в оон за Израиль)
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31.10.2022 22:09 Відповісти
до конца этого месяца лстались считаные часы
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31.10.2022 19:53 Відповісти
В чём Украина и Россия объединились? - В голосовании в ООН 28/10/2022 против Израиля.
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31.10.2022 19:57 Відповісти
Про яке голосування йде мова?

Пам'ятаю як деякі зрадники від імені України голосували всупереч загальному рішенню союзників проти резолюції по уйгурам, геноцид над якими чинить Китайська партія влади
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31.10.2022 21:06 Відповісти
Ей США, где АТАКАМСы???
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31.10.2022 20:48 Відповісти
Там де і повинні бути, в Америці.
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31.10.2022 21:11 Відповісти
Эй Боневтик ,где Гром и Сапсан ?
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01.11.2022 08:22 Відповісти
"россияне с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой количества и будут избивать по тем же целям, то есть по гражданской энергетической инфраструктуре. " - и это родил спикер... господи сбереги нас грешных )
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31.10.2022 20:59 Відповісти
Мало того що Америка не запобігла оборутці Ірана з Кацапієй по продажу ракет середньої дальності, так ще навідріз відмовляється такіж ракети поставляти Україні. Іспанський сором Америці. Ось тобі і ціна комунякам Кучмі - Кравчуку.
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31.10.2022 21:01 Відповісти
Усю вартість переданої ядерної зброї кацапня зобов'язана буде відшкодувати Україні за порушення Будапештського Меморандуму, за яким Україна передала цю зброю капапії
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31.10.2022 21:09 Відповісти
Сказано - может применить. А может и НЕ применить. То есть либо так, либо этак. А применит - это совсем не то, что это.
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31.10.2022 21:02 Відповісти
Пока у нас есть Не ракеты а ракетки , и подмога по 5-литров в бак , дело куйня .
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31.10.2022 21:14 Відповісти
Україна зараз як мішень в тирі, рашка хірачить всією власною і доступною для придбання зброєю. Кацапів інфраструктура не доторкана для наших ЗСУ, а з такою тактикою до зими ми залишимось без електроенергії, води, опалення(
Ці передбачення ГУР порядком дістали, який зміст вони мають для громадян, просто ляпають, щоб попередити, що нам гарантовано буде капець чи що.
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31.10.2022 22:54 Відповісти
недоторкана
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01.11.2022 00:59 Відповісти
То есть Израиль не уничтожил завод по изготовлению, не уничтожил склады их хранения и инфраструктуру с помощью которой их экспортировалось из Ирана?

Правда интересно выглядит?

А они после испытаний в Украине будут точно применены против Израиля. Так может власти Израиля этого хотят?
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01.11.2022 02:37 Відповісти
Не вірю, що українська воєнна промисловість не може розробити і виготовити подібні ракети для ВСУ навіть у воєнний час. На що вони чекають---незрозуміло. Краще самим щось пробувати розробляти, чим надіятись на "дадуть/недадуть".
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01.11.2022 11:39 Відповісти
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