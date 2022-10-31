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Чехія виділить 20 мільйонів крон на дизельні генератори для Харківщини і Дніпропетровщини

шмигаль,фіала

Чехія виділить 20 мільйонів крон (817 тисяч євро) на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей України.

Про це заявив прем‘єр-міністр Чехії Петр Фіала під час спільного брифінгу з очільником українського уряду Денисом Шмигалем у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україні потрібно набагато більше, я це бачив сьогодні, коли Росія намагалася знищити енергетичну інфраструктуру України, тому ми швидко відреагували на невідкладні потреби України для того, щоб замістити ту електроенергію, якої зараз бракує у звʼязку з руйнуванням інфраструктури, і пропонуємо Україні 20 млн крон на дизельні генератори для Харківської і Дніпропетровської областей", - сказав глава чеського уряду.

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Автор: 

Чехія (1612) енергетика (2597) Фіала Петр (97)


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дякуємо!
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31.10.2022 16:37 Відповісти
бардзо добже, дякуємо! але, що інші області їх не потребують?! наприклад, Запорізька!!!
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31.10.2022 16:49 Відповісти
Да ні в які області ці гроші не потраплять, шмигаль же там
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31.10.2022 17:03 Відповісти
 
 