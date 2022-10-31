Чехія виділить 20 мільйонів крон на дизельні генератори для Харківщини і Дніпропетровщини

Чехія виділить 20 мільйонів крон (817 тисяч євро) на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей України.

Про це заявив прем‘єр-міністр Чехії Петр Фіала під час спільного брифінгу з очільником українського уряду Денисом Шмигалем у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україні потрібно набагато більше, я це бачив сьогодні, коли Росія намагалася знищити енергетичну інфраструктуру України, тому ми швидко відреагували на невідкладні потреби України для того, щоб замістити ту електроенергію, якої зараз бракує у звʼязку з руйнуванням інфраструктури, і пропонуємо Україні 20 млн крон на дизельні генератори для Харківської і Дніпропетровської областей", - сказав глава чеського уряду.

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