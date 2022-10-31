МВС спростувало фейк про контрабанду призначеної для України зброї до Фінляндії: "Інформаційна операція путінського режиму"

Інформація про канал контрабанди української зброї у Фінляндію є черговим фейком кремлівської пропаганди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

"Кремлівські пропагандисти охоче провокують створення небезпечних міфів та вигадок про процеси, які відбуваються в Україні. Зокрема, вони також охоче користаються плодами праці іноземних журналістів, які послуговуються неперевіреними джерелами, чутками з нетрів Інтернету, нелогічними припущеннями, думками афільованих з проросійськими силами експертів. Так відбуваються справжні інформаційні операції путінського режиму, аби спаплюжити імідж Української держави, передусім, в очах партнерів. Найсвіжіший приклад подібної інформаційної "багатоходівки" саме з таким очевидним прицілом з’явився у фінській пресі", — зазначили у відомстві.

За даними МВС, ідеться про інтерв’ю видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном.

Журналіст стверджує, що цей посадовець говорить про наявність у кримінальної поліції Фінляндії інформації про ймовірность потрапляння призначеної для українських військових зброї до злочинних угруповань у цій країні. У матеріалі вказано, нібито ця зброя вже у Фінляндії, а також що її буцімто знаходили в інших скандинавських країнах.

"Суть контенту в тім, що допомога зброєю Україні, хоч і є доброю справою, але вона змінює безпекову ситуацію і додає роботи правоохоронцям", — зауважили в МВС.

Повідомляється, що Міністерство внутрішніх справ України негайно розпочало офіційно з’ясовувати правдивість викладених у згаданому матеріалі даних у своїх фінських колег. Останні заперечили існування фактів вилучення такої зброї українського походження на території Фінляндії.

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За інформацією МВС, згадане фінське видання вже готує відповідне розлоге заперечення, адже є всі підстави вважати, що викладені в статті дані є "дещо додуманими журналістом і не відповідають словам представника поліції, у якого брали інтерв’ю".

Відсутність інформації про існування подібного каналу нелегального переміщення зброї з України також підтвердили представники правоохоронних органів інших країн.

Для перевірки наведених в інтерв’ю фактів МВС України надіслало запит до Фінляндії, Швеції, Данії через комунікаційну систему Європолу.