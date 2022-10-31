Тимошенко про гуманітарний Chevrolet Tahoe: Використовував авто як службове. Ініціюю його передачу у прифронтовий регіон. ВIДЕО
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко використовував службовий автомобіль Chevrolet Tahoe для робочих поїздок по Україні.
Про це він зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо Chevrolet Tahoe. Автомобіль використовувався як службове авто. Без приховувань, перебуваючи на балансі Державного Управління Справами. За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 000 км в робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватись цим авто не буду", - зауважив він.
Він додає, що звернувся до ДУСу щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях.
"Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями... На цьому тижні передам ще три пікапи для потреб Збройних Сил і продовжуватиму підтримувати наших захисників", - додає Тимошенко.
Раніше журналісти з’ясували, що заступник глави ОП Кирило Тимошенко їздить на Chevrolet Tahoe, який передали як гуманітарну допомогу. "Ці Шевроле Тахо неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка," - пояснює це Тимошенко.
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