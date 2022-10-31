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Тимошенко про гуманітарний Chevrolet Tahoe: Використовував авто як службове. Ініціюю його передачу у прифронтовий регіон. ВIДЕО

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко використовував службовий автомобіль Chevrolet Tahoe для робочих поїздок по Україні.

Про це він зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо Chevrolet Tahoe. Автомобіль використовувався як службове авто. Без приховувань, перебуваючи на балансі Державного Управління Справами. За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 000 км в робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватись цим авто не буду", - зауважив він.

Він додає, що звернувся до ДУСу щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях.

"Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями... На цьому тижні передам ще три пікапи для потреб Збройних Сил і продовжуватиму підтримувати наших захисників", - додає Тимошенко. 

Також читайте: Лещенко про Тимошенка на гуманітарному Chevrolet Tahoe: Якби не він, їздив би якийсь інший чиновник

Раніше журналісти з’ясували, що заступник глави ОП Кирило Тимошенко їздить на Chevrolet Tahoe, який передали як гуманітарну допомогу. "Ці Шевроле Тахо неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка," - пояснює це Тимошенко.

Автор: 

авто (6169) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+71
аж прослезились все...
и этот отдам и еще три отдам...я ж такой белый пушистый (и честными газиками клип-клип...)
а если б не ткнули в нос...то шо? а ничё....ничё б и не шевельнулось...
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31.10.2022 17:05
+38
Не забудь дізельний генератор до нього присобачити, а не до свого маєтку
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31.10.2022 17:05
+37
Де зелені-виродки , там :
- асфальт під час бомбардувань ;
- розкрадання гуманітарки ;
- найбільше колаборантів серед політичних сил .
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31.10.2022 17:06
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А як взагалі це авто у ДУСі опинилося? Це що за фігня? Оце вже ж підставили такого ініціативного, патріотичного заступника Голови! То тре розібратися суворо - а хто ж там такий подонок?! І не дозволяти шмарклі по стінці розмазувати, а раз - і в лещата єйця!
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31.10.2022 19:20 Відповісти
Тебе, підара, самого треба у прифронтовий регіон передати разом із цим авто.
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31.10.2022 19:31 Відповісти
Навіть не хочеться слухати що ця скотина говорить. Хочеться щоб зразу здох.
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31.10.2022 20:03 Відповісти
а шо, у цього бідачки власного авто немає? мусить позичатися? може краще тоді іншу роботу собі підшукав, більш прибуткову?
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31.10.2022 20:04 Відповісти
нерадивых слуг надо пи#дить каждый день
по три раза
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31.10.2022 20:32 Відповісти
«я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", - мені то що треба.
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31.10.2022 20:33 Відповісти
********** !!!
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31.10.2022 20:38 Відповісти
Злодія зловили на гарячому, а де кримінальна справа? Те що злодій віддасть крадене суті справи не змінює. Злочин скоєно. Один він це не провернув, а в компанії з групою осіб, які допущені до розподілу. За груповуху терміни ув'язнення більші, а, якщо врахувати вартість авто, то напрошується додаток - в особливо великих розмірах. Прокат такого авто теж недешево коштує - як не як 40000км намотав. А ті пікапи, що для відмазки обіцяв, де взяв?
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31.10.2022 21:23 Відповісти
могу поспорить: этот зеленый ***** тоже тихо уйдет в лес.
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31.10.2022 21:46 Відповісти
А заяву на звільнення на капоті машини залишити, слабо?
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31.10.2022 22:00 Відповісти
1:23 обмовився, мало бути "як я мародерю"
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01.11.2022 07:55 Відповісти
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