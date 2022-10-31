Росія звинуватила Британію у підриві "Північних потоків", щоб мати привід для атаки на європейську енергетичну інфраструктуру, - екскомандувач силами Королівства Берронс

Колишній командувач Об’єднаними силами Сполученого Королівства генерал Річард Берронс вважає, що Росія могла звинуватити ВМС Великої Британії у підриві газопроводів Nord Stream, щоб мати привід для атаки на британську або ж європейську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Yahoo!News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ці звинувачення є нонсенсом. Британський флот непричетний до атаки на трубопроводи – звісно, ми цього не робили. Але коли Росія робить заяви на кшталт цієї, це зазвичай відбувається не просто для звинувачень, а з метою "виправдати" свої майбутні дії. Це може бути, наприклад, кібервтручання в нашу енергетичну систему або ж підрив газопроводів, що йдуть з Норвегії. Тому ми повинні звертати увагу не на те, чи правдиві такі заяви, а на те, до чого вони можуть призвести", - зазначив Берронс.

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Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили витік газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. 29 жовтня російське Міноборони заявило, що нібито фахівці військово-Морських сил Великобританії причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, і нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" і "Північний потік-2". Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію про нібито причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також до атаки на кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня: "Брехня епічного масштабу".