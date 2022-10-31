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Росія звинуватила Британію у підриві "Північних потоків", щоб мати привід для атаки на європейську енергетичну інфраструктуру, - екскомандувач силами Королівства Берронс

північний

Колишній командувач Об’єднаними силами Сполученого Королівства генерал Річард Берронс вважає, що Росія могла звинуватити ВМС Великої Британії у підриві газопроводів Nord Stream, щоб мати привід для атаки на британську або ж європейську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Yahoo!News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ці звинувачення є нонсенсом. Британський флот непричетний до атаки на трубопроводи – звісно, ми цього не робили. Але коли Росія робить заяви на кшталт цієї, це зазвичай відбувається не просто для звинувачень, а з метою "виправдати" свої майбутні дії. Це може бути, наприклад, кібервтручання в нашу енергетичну систему або ж підрив газопроводів, що йдуть з Норвегії. Тому ми повинні звертати увагу не на те, чи правдиві такі заяви, а на те, до чого вони можуть призвести", - зазначив Берронс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Британії очікують на "помсту" росіян після фейкових звинувачень у підриві "Північних потоків": "РФ почала операцію під "чужим прапором"

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили витік газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. 29 жовтня російське Міноборони заявило, що нібито фахівці військово-Морських сил Великобританії причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, і нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" і "Північний потік-2". Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію про нібито причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також до атаки на кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня: "Брехня епічного масштабу".

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Велика Британія (5590) енергетика (2597) Євросоюз (13409)


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давайте ***********? вдарьте по європейській інфраструктурі! вам все одно за це нічого не буде (але це неточно)
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31.10.2022 17:27 Відповісти
це прозріння, або ще ні....
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31.10.2022 17:35 Відповісти
андрофаги знову не відгадали. Це були вісьмоноги та риба-пила. Призова гра - знищення балтійського флоту.
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31.10.2022 17:51 Відповісти
Не сцитесь, ніхто країни НАТО не троне(сьогодні було від ISW). А світ і надалі буде спостерігати, як у 21ст 8 місяців терорист знищує суверенну країну, хоч і має всі ресусри, щоб його зупинити. ******* не тільки раша, а й ті, хто виражає глибоку стурбованість.
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31.10.2022 18:15 Відповісти
Вы вспомните как до второй мировой Франция И Британия облизывали Гитлера, шли ему на уступки, отдали чехословакию, австрию, польшу итд.
Они и сейчас такие же козлы, как и раньше.
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31.10.2022 19:04 Відповісти
Цих довбойобів світ не тільки не слухає, а вже і дратується з їх патякання. Це добре, пожежа йде за планом!
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31.10.2022 19:11 Відповісти
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31.10.2022 20:28 Відповісти
 
 