Мешканку Миколаєва засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду, - Офіс Генпрокурора

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Прокурори в суді довели, що цю інформацію вона передавала своєму кураторові. Також жінка на завдання представників країни-агресора орендувала на власне ім'я квартиру для диверсійно-розвідувальної групи. Від замовника вона отримала на власну банківську картку 50 тисяч гривень, частина з яких призначалася їй особисто за надані нею послуги.

За публічним обвинуваченням Миколаївської обласної прокуратури її визнано винною у державній зраді. Наразі засуджена перебуває під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР повідомило про підозру експравоохоронцям з Вовчанська, які возили окупантам їжу та проводили обшуки