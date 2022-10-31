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Новини
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Мешканку Миколаєва засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду, - Офіс Генпрокурора

державна,зрада

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Прокурори в суді довели, що цю інформацію вона передавала своєму кураторові. Також жінка на завдання представників країни-агресора орендувала на власне ім'я квартиру для диверсійно-розвідувальної групи. Від замовника вона отримала на власну банківську картку 50 тисяч гривень, частина з яких призначалася їй особисто за надані нею послуги.

За публічним обвинуваченням Миколаївської обласної прокуратури її визнано винною у державній зраді. Наразі засуджена перебуває під вартою.

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Автор: 

Миколаїв (1806) державна зрада (1686) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+16
оце ляпота! але рожу все одно не слід ховати, може не всі сусіди та знайомі знають яка паскуда поруч жила!
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31.10.2022 17:21
+11
По сравнению с другими приговорами, это просто супер. Только пожизненное все же лучше
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31.10.2022 17:23
+9
отож, з богуслаєвим нас чекають довготривалі танці с бубнами...
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31.10.2022 17:34
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оце ляпота! але рожу все одно не слід ховати, може не всі сусіди та знайомі знають яка паскуда поруч жила!
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31.10.2022 17:21 Відповісти
По сравнению с другими приговорами, это просто супер. Только пожизненное все же лучше
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31.10.2022 17:23 Відповісти
отож, з богуслаєвим нас чекають довготривалі танці с бубнами...
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31.10.2022 17:34 Відповісти
у військовий час потрібна смертна кара, годувати потвору дорого
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31.10.2022 17:27 Відповісти
Краще на державний кордон і копняка під жопу нехай шурує в лаптестан
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31.10.2022 18:51 Відповісти
Хорошо, прям борща захотел
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31.10.2022 17:30 Відповісти
Краще б захотів вивчити українську.
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31.10.2022 18:09 Відповісти
Знаю лучше тебя
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31.10.2022 22:44 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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01.11.2022 00:32 Відповісти
через таких ось колаборантів по суті війна ще досі продовжується.тому що ті дані які вони надають ворогу досить важливі і роблять багато погоди, без них кацапи уже би булт давно в чорних пакетах або втікли би додому,а так,маємо тье що маємо,є купа дирявих кацапських консерв з українськими паспортами які вдень корчать із себе мирних мешканців,а можливо і для ока допомагають нашим віськовим і підотимують Україну,а вночі чи коли там треба зливають всю побачену інформацію оркам, через таких і потім наших обстрілюють і є чималі жертви,тому ці падлюки повинні відповідати в повній мірі, повинен бути закон про колабораційну діяльність з пожиттєвим сроком
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31.10.2022 17:31 Відповісти
Знаю в Миколаїві двух судій, яки могли дати такий вирок - один з них на фронті, значить це другий.
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31.10.2022 17:34 Відповісти
Так, самий главний негідник знайшовся, я заспокоєна, далі све буде ок
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31.10.2022 17:41 Відповісти
Наука для других .
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31.10.2022 17:46 Відповісти
В кожному під'їзді знайдеться рускаізична бабулька-пенсіонерка з коронною фразою: - Как в савєцкам саюзє люді харашо жилі !
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31.10.2022 17:47 Відповісти
Оце збс термін
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31.10.2022 17:47 Відповісти
А ті хто чонгар злили і відвели артирелію не на часі?
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31.10.2022 19:36 Відповісти
**** 15раз зима\лето макарошки переварил и назад ..чебурду на плечи и дальше ....)))
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31.10.2022 20:17 Відповісти
 
 