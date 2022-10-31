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Російські військові обстріляли портову інфраструктуру на Очаківському напрямку. Є загиблі, - ОК "Південь"
Російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі на Очаківському напрямку, влучили по двох цивільних буксирах баржі із збіжжям, два члени екіпажів загинули, доля ще одного – невідома.
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі зі збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Hanka Panyanka
показати весь коментар31.10.2022 17:32
+18 U A #508723
показати весь коментар31.10.2022 17:30
+16 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар31.10.2022 17:46
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була аналогічна організація перед Другою Світовою, "Ліга націй"
такі інституції норм працюють ПІСЛЯ війни, а під час війни працюють гармати, тому взагалі не раджу звертати на ООН увагу
кораблі не наші, застаховані, знищать - наживуть собі нових ворогів
А хто, де, коли, і що збив, мають право казати тільки військові, і то офіційно!
Єрдоган, Гутерріш і інші ...поки мовчать? а наш МІД ??? ОП, преЗЕ ? чекати вечірньоговідоськи?
Дурень, далі буде!