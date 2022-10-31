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Новини Агресія Росії проти України
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Російські військові обстріляли портову інфраструктуру на Очаківському напрямку. Є загиблі, - ОК "Південь"

порт

Російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі на Очаківському напрямку, влучили по двох цивільних буксирах баржі із збіжжям, два члени екіпажів загинули, доля ще одного – невідома.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ

"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі зі збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти гатили по Очакову з метою пошкодження портової інфраструктури, - Кім

Автор: 

обстріл (28523) порт (2045) Очаків (204)


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Топ коментарі
+32
і що тепер? ООН буде дискутувати навколо бойових комах та й далі дивитись у рота недоторканному "члену радбезу", якась суцільна хєрня...
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31.10.2022 17:32
+18
чим що є треба рівняти ***************
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31.10.2022 17:30
+16
Я б двома руками підтримав бомбардування Севастополя до його повного знищення. Це місто після деокупації Криму не має права на існування. Бо це російський фетиш, прапор, символ, скрєпа. Там має бути тільки музей присвячений загибелі російського фашизму та розгрому московської держави. А адреса музею-Україна, Крим, Ахтіар. Все. Севастополь має вмерти.
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31.10.2022 17:46
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чим що є треба рівняти ***************
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31.10.2022 17:30 Відповісти
кароче требуют,шоб до тла севастопольскую бухту...чы то в щебень?
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31.10.2022 17:30 Відповісти
і що тепер? ООН буде дискутувати навколо бойових комах та й далі дивитись у рота недоторканному "члену радбезу", якась суцільна хєрня...
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31.10.2022 17:32 Відповісти
ну так кацапи вето накладуть, тому тільки про комах

була аналогічна організація перед Другою Світовою, "Ліга націй"

такі інституції норм працюють ПІСЛЯ війни, а під час війни працюють гармати, тому взагалі не раджу звертати на ООН увагу
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31.10.2022 18:11 Відповісти
Ну а захід буде примусовувати Україну до зернового капітолування перед свинороссами замість того щоб надіслати кораблі нато на захіст цивільного мореплавства...весь світ одні лицеміри
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31.10.2022 17:33 Відповісти
та ні, єдиним результатом "виходу" кацапів є те що їм більше не дають перевіряти кораблі, а так все працює

кораблі не наші, застаховані, знищать - наживуть собі нових ворогів
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31.10.2022 18:13 Відповісти
Но убили выродки🇷🇺💩кацапские , наших моряков Сдохните Рашисты🪃🪃🪃🪃🪃
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31.10.2022 19:18 Відповісти
нажаль це так
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31.10.2022 19:42 Відповісти
Захищати не будуть, будуть гинути прості люди, а не ''озабочениє'' і бажаючі заробити на зерні агрохолдинги україни
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31.10.2022 17:38 Відповісти
Небензе уже может хотя бы Албания даст по его *балу и вышвырнет за шкирку из ООН?!
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31.10.2022 17:38 Відповісти
Что мешает ООН инициировать закрытие всех портов для кацапских корыт.Моментально бы разблокировались коридоры и кацап стал бы ручным.
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31.10.2022 17:39 Відповісти
після того як кацапи потоплять пару кораблів різних країн, тобто вже скоро
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31.10.2022 18:15 Відповісти
За сьогодні ЗСУ вже 2 кацапських гвинтокрили збили: 1 - на донецькому, 1 - на південно-бузькому напрямку. На цензорі нічого про це! Правда, 1 наш десь на донецькому впав...
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31.10.2022 17:41 Відповісти
А це що?



А хто, де, коли, і що збив, мають право казати тільки військові, і то офіційно!
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31.10.2022 17:51 Відповісти
не військові, а террористы!!
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31.10.2022 17:43 Відповісти
вже 55-й терористичний акт за день , а ви все пишите "расіськіє віськовіє" ...(((
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31.10.2022 17:46 Відповісти
Я б двома руками підтримав бомбардування Севастополя до його повного знищення. Це місто після деокупації Криму не має права на існування. Бо це російський фетиш, прапор, символ, скрєпа. Там має бути тільки музей присвячений загибелі російського фашизму та розгрому московської держави. А адреса музею-Україна, Крим, Ахтіар. Все. Севастополь має вмерти.
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31.10.2022 17:46 Відповісти
А мысль весьма интересная...
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31.10.2022 18:12 Відповісти
якась реакція від світових лідерів, зацікавлених в українському збіжжі буде???
Єрдоган, Гутерріш і інші ...поки мовчать? а наш МІД ??? ОП, преЗЕ ? чекати вечірньоговідоськи?
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31.10.2022 17:47 Відповісти
Ну це прогнозована реакція, тут друге що хочу сказати, на заяву Песка во треба відповісти патрулюванням конвоя натівським мореманам, за це море відповіда Туречина Єр гану вже хвате з ******* балакати а то ще не дай бог....
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31.10.2022 17:48 Відповісти
Ну и где там Турция и ООН? Или они только корабли защищают? Разве портовая инфраструктура не является частью "зернового корридора"?
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31.10.2022 18:11 Відповісти
А что можно ожидать от гной нации?
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31.10.2022 18:33 Відповісти
Від своєї злоби ***** рашистів, сам себе за причинне місце покусав!!!
Дурень, далі буде!
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31.10.2022 19:31 Відповісти
 
 