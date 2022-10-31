Російські військові обстріляли портову інфраструктуру на Очаківському напрямку. Є загиблі, - ОК "Південь"

Російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі на Очаківському напрямку, влучили по двох цивільних буксирах баржі із збіжжям, два члени екіпажів загинули, доля ще одного – невідома.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі зі збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома", - йдеться в повідомленні.

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