Україна до кінця року виконає рекомендації Єврокомісії щодо вступу в ЄС, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив переконання, що до кінця року Україна виконає рекомендації Європейської комісії щодо вступу в Європейський Союз.

Про це він сказав на спільній з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Шмигаля, на сьогодні Україна поінформувала Чехію та країни-партнери у Європейському Союзі про виконання семи рекомендацій Єврокомісії щодо набуття членства у Європейському Союзі.

"По деяких із них прогрес суттєвий, по деяких ми очікуємо рекомендації Венеційської комісії, а також Європейської комісії, але я переконаний, що до кінця року ми їх виконаємо", - сказав глава уряду.

Він також зауважив, що найближчим часом український парламент ухвалить низку євроінтеграційних законопроєктів.

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Шмигаль також повідомив, що під час міжурядових консультацій України та Чеської Республіки детально розглянули виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо подальших кроків на євроінтеграційному шляху Української держави.

"Під час сьогоднішніх міжурядових консультацій зробили дуже детальний огляд виконання семи рекомендацій Європейської комісії на нашому шляху до наступних кроків, процедур, перемовин", – сказав Шмигаль.

Водночас, прем‘єр-міністр Чехії Петр Фіала був приємно здивований кроками України у виконанні рекомендацій Єврокомісії, що мають найближчим часом відобразитися у її висновках і оцінках.

"Я був приємно здивований тим, як інтенсивно українські друзі працюють над виконанням вимог ЄС. Виконати ці вимоги непросто, це довгий і важкий процес, але Україна робить успішні кроки. Тому ми вважаємо, що це мають оцінити європейські органи, і найближчим часом має відобразитися у висновках і оцінках Європейської комісії", - заявив він.

Глава уряду підкреслив, що Чехія зробить все можливе, щоб Україна якнайшвидше долучилася до міжнародних організацій, і як країна, що головує в Євросоюзі, докладе багато зусиль для цього.