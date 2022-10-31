Україна до кінця року виконає рекомендації Єврокомісії щодо вступу в ЄС, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив переконання, що до кінця року Україна виконає рекомендації Європейської комісії щодо вступу в Європейський Союз.
Про це він сказав на спільній з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами Шмигаля, на сьогодні Україна поінформувала Чехію та країни-партнери у Європейському Союзі про виконання семи рекомендацій Єврокомісії щодо набуття членства у Європейському Союзі.
"По деяких із них прогрес суттєвий, по деяких ми очікуємо рекомендації Венеційської комісії, а також Європейської комісії, але я переконаний, що до кінця року ми їх виконаємо", - сказав глава уряду.
Він також зауважив, що найближчим часом український парламент ухвалить низку євроінтеграційних законопроєктів.
Шмигаль також повідомив, що під час міжурядових консультацій України та Чеської Республіки детально розглянули виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо подальших кроків на євроінтеграційному шляху Української держави.
"Під час сьогоднішніх міжурядових консультацій зробили дуже детальний огляд виконання семи рекомендацій Європейської комісії на нашому шляху до наступних кроків, процедур, перемовин", – сказав Шмигаль.
Водночас, прем‘єр-міністр Чехії Петр Фіала був приємно здивований кроками України у виконанні рекомендацій Єврокомісії, що мають найближчим часом відобразитися у її висновках і оцінках.
"Я був приємно здивований тим, як інтенсивно українські друзі працюють над виконанням вимог ЄС. Виконати ці вимоги непросто, це довгий і важкий процес, але Україна робить успішні кроки. Тому ми вважаємо, що це мають оцінити європейські органи, і найближчим часом має відобразитися у висновках і оцінках Європейської комісії", - заявив він.
Глава уряду підкреслив, що Чехія зробить все можливе, щоб Україна якнайшвидше долучилася до міжнародних організацій, і як країна, що головує в Євросоюзі, докладе багато зусиль для цього.
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Люди подивились тендери, які пропонує уряд, здається три мільйони на парковочні стовпчики в непрацюючому аеропорті Бориспіль, кавоварки на кілька мульйонів, щедра компенсація гральному бізнесу, тощо
Оттуда и скопировано.
У зеленобобиков кацапская методичка
«Нє вєрю!» - казав один драматург.
З ЗЄрмаками, Татаровими, Тимошенками, Гетьманцевими це не можливо.
Створити видимість - так.
Спробувати набрехати - так.
Створити систему справедливого правосуддя - ні.
Створити систему боротьби з корупцією - ні.
Не боротися з свободою слова - ні.
Не підміняти демократію плутократією - ні.
Не співпрацювати з ворогами наших союзників - ні.
Бо ЗЄ-влада - і є корупцією, плутократією, брехнею та зрадою.
А куди з пропав з радарів Сергій Сивохо, що провалив доручення президента з покращення услышивания Дамбаса?
Невже ця геніальна та незамінна людина без хлібної посади у теперішній складний час?!
Они что в ЕС на видосиках собираются?
https://telegra.ph/file/2b648583df79bda3335c2.jpg 🏛️Кстати, вы обратили внимание, как в последнее время разошлось Национальное антикорупционное бюро? Обыски у представителей правящей партии и заместителей министров. Объявление в розыск экс-главы Нацбанка. Обвинение против бывшего главы пограничного ведомства...
🇺🇸Причина такой активности проста. В США начался отчетный период по статьям расходования бюджета. В связи с этим американских чиновников сильно заинтересовал вопрос, а где поделись деньги выделенные Украине? И поскольку Офис президента и правительство спрашивать бессмысленно (в США об этом прекрасно знают), американцы действуют через антикоррупционные структуры, созданные в свое время при их же непосредственном участии.
😡Ряду руководителей НАБУ напомнили об их обязательствах. Причастным к НАБУ грантоедам по-доброму предложили заткнуться. И вуаля!
🤦🏼Теперь у окружения Зеленского дрожат поджилки. https://t.me/pecherhill/763 Еще летом к помощи Запада отношение было: "Бери! Лови! Хватай!" Мол Запад багатый, даст сколько нужно. Теперь приходит протрезвление. И страх.
😴Кстати, отчетный период начался пока только в США. Впереди отчетный период в странах ЕС. Грядет время удивительных историй.
Это Вовуся так мечтал-жить с чужого кармана и своим 73% это прививал