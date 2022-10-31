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Україна до кінця року виконає рекомендації Єврокомісії щодо вступу в ЄС, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив переконання, що до кінця року Україна виконає рекомендації Європейської комісії щодо вступу в Європейський Союз.

Про це він сказав на спільній з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Шмигаля, на сьогодні Україна поінформувала Чехію та країни-партнери у Європейському Союзі про виконання семи рекомендацій Єврокомісії щодо набуття членства у Європейському Союзі.

"По деяких із них прогрес суттєвий, по деяких ми очікуємо рекомендації Венеційської комісії, а також Європейської комісії, але я переконаний, що до кінця року ми їх виконаємо", - сказав глава уряду.

Він також зауважив, що найближчим часом український парламент ухвалить низку євроінтеграційних законопроєктів.

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Шмигаль також повідомив, що під час міжурядових консультацій України та Чеської Республіки детально розглянули виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо подальших кроків на євроінтеграційному шляху Української держави.

"Під час сьогоднішніх міжурядових консультацій зробили дуже детальний огляд виконання семи рекомендацій Європейської комісії на нашому шляху до наступних кроків, процедур, перемовин", – сказав Шмигаль.

Водночас, прем‘єр-міністр Чехії Петр Фіала був приємно здивований кроками України у виконанні рекомендацій Єврокомісії, що мають найближчим часом відобразитися у її висновках і оцінках.

"Я був приємно здивований тим, як інтенсивно українські друзі працюють над виконанням вимог ЄС. Виконати ці вимоги непросто, це довгий і важкий процес, але Україна робить успішні кроки. Тому ми вважаємо, що це мають оцінити європейські органи, і найближчим часом має відобразитися у висновках і оцінках Європейської комісії", - заявив він.

Глава уряду підкреслив, що Чехія зробить все можливе, щоб Україна якнайшвидше долучилася до міжнародних організацій, і як країна, що головує в Євросоюзі, докладе багато зусиль для цього.

Автор: 

членство в ЄС (1252) Євросоюз (13409) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+12
Шо,невже посадовці всіх рівнів припинять красти???
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31.10.2022 17:46
+10
План по мародерству у воюючій країні ви точно перевиконали.
Люди подивились тендери, які пропонує уряд, здається три мільйони на парковочні стовпчики в непрацюючому аеропорті Бориспіль, кавоварки на кілька мульйонів, щедра компенсація гральному бізнесу, тощо
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31.10.2022 17:49
+9
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31.10.2022 17:57
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як питав Гомер Сімпсон ТА НЕВЖЕ????
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31.10.2022 17:42 Відповісти
Может сейчас кабмину подумать как зиму пережить? Обеспокоется оборудованием для починки наших обьектов? Потому что таких обстрелов будет еще 3-4 точно
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31.10.2022 17:43 Відповісти
Зеленым мародерам обстрелы наруку и доказательство тому срач в информ пространстве шестерок о необходимости отобрать у плохих и отдать хорошим энергетику Украины
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31.10.2022 18:02 Відповісти
Ой, вітренко вже премії собі виписав.... Отже до зими готові. На днях боневтік розповість про опалювальний.
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31.10.2022 19:39 Відповісти
Шо,невже посадовці всіх рівнів припинять красти???
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31.10.2022 17:46 Відповісти
Выбрали маладую каманду регианалов, а теперь предлагаете им петестать воровать? Может надо просто престать себе и другим врать?
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31.10.2022 18:04 Відповісти
нє, по класиці - їх нарід буде менше їсти )
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31.10.2022 18:13 Відповісти
сегодня беняфис шмыголя с будановым. все их медийные оборонцы подняты по тревоге и снова как один готовы приступить к защите их кормящих ))
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31.10.2022 17:48 Відповісти
Буданов по Форбсу на 500 млн дол потянул, заказуху раз плюнуть разогнать может, а с использованием слудебки еще и с извлеченем прибыли может
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31.10.2022 18:07 Відповісти
Та да, понелілок, увесь кордебалет на місці, зарплата скоро
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31.10.2022 18:08 Відповісти
План по мародерству у воюючій країні ви точно перевиконали.
Люди подивились тендери, які пропонує уряд, здається три мільйони на парковочні стовпчики в непрацюючому аеропорті Бориспіль, кавоварки на кілька мульйонів, щедра компенсація гральному бізнесу, тощо
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31.10.2022 17:49 Відповісти
Не рахуючи того, що тихо і без тендерів, отам самий смак, смак лайна, а не европи
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31.10.2022 17:56 Відповісти
Это расплвта за пофигизи и слабоумие в 2019
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31.10.2022 18:08 Відповісти
зелений *******...виконають одразу як ОАСК ліквідують
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31.10.2022 17:50 Відповісти
невже виженете єрмака, агрохламідію, каломойського?
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31.10.2022 17:51 Відповісти
Опять все на потом
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31.10.2022 17:53 Відповісти
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31.10.2022 17:55 Відповісти
Кацапський вислів ''несеться аж яйця летять''
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31.10.2022 17:58 Відповісти
Рацеи нужен рывок!
Оттуда и скопировано.
У зеленобобиков кацапская методичка
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31.10.2022 18:17 Відповісти
Та ты шо!!!!це немжливо!!!якый ценс о цьму балакаты?????
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31.10.2022 17:55 Відповісти
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31.10.2022 17:57 Відповісти
Невже перестануть розкрадати кошти?
«Нє вєрю!» - казав один драматург.
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31.10.2022 17:57 Відповісти
І телеканали опозиції увімкнете?
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31.10.2022 18:01 Відповісти
Це мурло брехало прямо з зеленого телемарафону, ненажерні зелені суки зібралися до ЄС з одним єдинісіньким сраним замовним телеканалом для відмивання грошей і промивання мізків.
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31.10.2022 18:06 Відповісти
В ЄС це добре -- там життя друге .
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31.10.2022 18:07 Відповісти
Ой не *****...

З ЗЄрмаками, Татаровими, Тимошенками, Гетьманцевими це не можливо.

Створити видимість - так.
Спробувати набрехати - так.
Створити систему справедливого правосуддя - ні.
Створити систему боротьби з корупцією - ні.
Не боротися з свободою слова - ні.
Не підміняти демократію плутократією - ні.
Не співпрацювати з ворогами наших союзників - ні.

Бо ЗЄ-влада - і є корупцією, плутократією, брехнею та зрадою.
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31.10.2022 18:09 Відповісти
Oleksii



А куди з пропав з радарів Сергій Сивохо, що провалив доручення президента з покращення услышивания Дамбаса?
Невже ця геніальна та незамінна людина без хлібної посади у теперішній складний час?!
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31.10.2022 18:13 Відповісти
Лікується. напевно.від туги за дамбасом.
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31.10.2022 18:27 Відповісти
Украина до сих пор не выполнила условия для кандидата в ЕС,ее взяли авансом,из-за нытья,вытья и кучи обещаний некоторых.
Они что в ЕС на видосиках собираются?
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31.10.2022 18:15 Відповісти
Власне Україна вже виконала і перевиконала, це не стосується космополітів всіляких заробітчан з тучей різних паспортів
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31.10.2022 18:17 Відповісти
ця публіка нічого не буде виконувати і робити.А все це тріскотня. Альхени від старсобеса відчувають себе з шикарним обіднім столом.
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31.10.2022 18:29 Відповісти
Та не вже? Шо прям всі ОПою кроком-руш в тюрму?
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31.10.2022 18:35 Відповісти
До кінця 2030 року. Бо вже буде інший президент.
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31.10.2022 19:03 Відповісти
Печерский холм

https://telegra.ph/file/2b648583df79bda3335c2.jpg ​​ 🏛️Кстати, вы обратили внимание, как в последнее время разошлось Национальное антикорупционное бюро? Обыски у представителей правящей партии и заместителей министров. Объявление в розыск экс-главы Нацбанка. Обвинение против бывшего главы пограничного ведомства...

🇺🇸Причина такой активности проста. В США начался отчетный период по статьям расходования бюджета. В связи с этим американских чиновников сильно заинтересовал вопрос, а где поделись деньги выделенные Украине? И поскольку Офис президента и правительство спрашивать бессмысленно (в США об этом прекрасно знают), американцы действуют через антикоррупционные структуры, созданные в свое время при их же непосредственном участии.

😡Ряду руководителей НАБУ напомнили об их обязательствах. Причастным к НАБУ грантоедам по-доброму предложили заткнуться. И вуаля!

🤦🏼Теперь у окружения Зеленского дрожат поджилки. https://t.me/pecherhill/763 Еще летом к помощи Запада отношение было: "Бери! Лови! Хватай!" Мол Запад багатый, даст сколько нужно. Теперь приходит протрезвление. И страх.

😴Кстати, отчетный период начался пока только в США. Впереди отчетный период в странах ЕС. Грядет время удивительных историй.
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31.10.2022 19:05 Відповісти
Англия сократила помощь вооружением Украине,так уже потратила 4 Миллиарда на украинских беженцев.
Это Вовуся так мечтал-жить с чужого кармана и своим 73% это прививал
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31.10.2022 19:14 Відповісти
 
 