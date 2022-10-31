УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9919 відвідувачів онлайн
Новини
12 770 59

Путін використовує принаймні трьох двійників, це вже звична практика для Кремля, - Буданов

путін

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив виданню "Daily Mail".

Керівник воєнної розвідки України розповів, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в "особливих випадках", але зараз це "звичайна практика".

"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини", – зазначив начальник ГУР МО України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки інфраструктуру Росія спланувала тижнями раніше, Кремль використовує зиму як зброю, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (492) двійники (6) путін володимир (23827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Яке це має значення?
Краще би Буданов вчасно побачив постачання двигунів з Мотор Січі на паРашу.
показати весь коментар
31.10.2022 17:47
+16
ненормально колы главшпыгун не слазит со страниц газет...
баллотироватысь надумав?
показати весь коментар
31.10.2022 17:52
+12
ясєнь пєнь, тому не треба будувати ілюзій шо якщо ***** вбити то все закінчиться, воно закінчиться коли будет знищена дуже багато кацапів і фашистську підерацію
показати весь коментар
31.10.2022 17:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як Буданов їх розрізняє ? Які прикмети в кожного ?
показати весь коментар
31.10.2022 17:46 Відповісти
От куда у Буданова эта информация? От того, кто сообщил ему, что у путина рак? Буданов, ты трепло.
показати весь коментар
31.10.2022 18:09 Відповісти
У него секретные источники в телеграмме
показати весь коментар
31.10.2022 18:15 Відповісти
сыкрет-сервис...швецкий.
показати весь коментар
31.10.2022 19:05 Відповісти
Від Гогілашвілі, сусіда євойного...
показати весь коментар
31.10.2022 19:12 Відповісти
про рак правда. і про двійників правда. щоправда правда тільки про двох двійників. про 3-4 двійників не факт, що то є правда. і про рак у патрушева теж правда. тільки ж зараз всім уже відомо, що багато форм раку лікуються. якщо не повністю, то принаймні сильно підліковуються. особливо ізраїльськими лікарями. так, пуйла і патрушева лікують ізраїльські лікарі ізраїльськими препаратами.
показати весь коментар
31.10.2022 22:08 Відповісти
Один ширяється, другий покурює, третього по запаху. бо ходить мимо валізки грязі. А оригінал продовжує нести ахінею.
показати весь коментар
31.10.2022 18:19 Відповісти
Курить здається Буданов. Або ширяється. З екрану не вгадаєш
показати весь коментар
01.11.2022 00:03 Відповісти
По інвентарному номеру валізи
показати весь коментар
31.10.2022 18:42 Відповісти
то , что у ***** тройники есть видно невооруженным глазом‼️Ну и дальше ,что Буданов ⁉️На русне 80% АГРЕССИВНЫХ МРАЗЕЙ ГОТОВЫХ УБИВАТЬ И ГРАБИТЬ‼️
показати весь коментар
31.10.2022 18:49 Відповісти
У кожного з них зайва хромосома
показати весь коментар
31.10.2022 22:28 Відповісти
ясєнь пєнь, тому не треба будувати ілюзій шо якщо ***** вбити то все закінчиться, воно закінчиться коли будет знищена дуже багато кацапів і фашистську підерацію
показати весь коментар
31.10.2022 17:47 Відповісти
Яке це має значення?
Краще би Буданов вчасно побачив постачання двигунів з Мотор Січі на паРашу.
показати весь коментар
31.10.2022 17:47 Відповісти
Коли усі зберуться на обговорення дій на дальнійше - ******* туди зразу , щоб клонів не залишилось
показати весь коментар
31.10.2022 18:38 Відповісти
Дякую, мені замість свіженької фотожаби на ніч виступи буданова, нового постійного члена марафона, а не професіонала
показати весь коментар
31.10.2022 17:48 Відповісти
Тільки не "марафона" , а "марафєта".
показати весь коментар
31.10.2022 22:05 Відповісти
пуйло з двійниками-це як три купи лайна які не можуть бути геть однакові...
показати весь коментар
31.10.2022 17:48 Відповісти
где тройное убийство,буданов?чы хоча бы тройное изнасилование?
со смертельным исходом..
показати весь коментар
31.10.2022 17:49 Відповісти
А як же так сталося, що такий проФФесіонал розвідки не зміг полічити двійників? А на якому з двійників буданов купився, що путін при смерті?
показати весь коментар
31.10.2022 17:50 Відповісти
Там сам чорт уже не розбереться хто є ху...

показати весь коментар
31.10.2022 17:50 Відповісти
.
показати весь коментар
31.10.2022 19:11 Відповісти
А як же так сталося, що такий проФФесіонал розвідки не зміг полічити двійників? А на якому з двійників буданов купився, що путін при смерті?
показати весь коментар
31.10.2022 17:51 Відповісти
ненормально колы главшпыгун не слазит со страниц газет...
баллотироватысь надумав?
показати весь коментар
31.10.2022 17:52 Відповісти
А як же так сталося, що такий проФФесіонал розвідки не зміг полічити двійників? А на якому з двійників буданов купився, що путін при смерті?
показати весь коментар
31.10.2022 17:53 Відповісти
Удмурт, кріса та пєдофіл.
показати весь коментар
31.10.2022 18:06 Відповісти
Від справжнього смердить лайном )))
показати весь коментар
31.10.2022 18:08 Відповісти
Ну своє призначання буданов виправдовує на 120% - і за здоров'ям ху#ла слідкує, і його двійників рахує. Більше завдань у розвідки немає!
показати весь коментар
31.10.2022 18:10 Відповісти
А що йому заважає так себе поводити?
показати весь коментар
31.10.2022 18:12 Відповісти
Так на всякий случай! Двойники это когда два, когда три, то это тройники
показати весь коментар
31.10.2022 18:10 Відповісти
А когда 4 или 5?
показати весь коментар
31.10.2022 18:22 Відповісти
це фейк ні одна спецслужба цього не підтвердила ..Цікава робота у Буданова за пристойну зарплатню
показати весь коментар
31.10.2022 18:11 Відповісти
Он в телеграм каналах разведку под чужим именем ведет.
показати весь коментар
31.10.2022 18:13 Відповісти
Абсолютно. У ***** специфічна, надзвичайно огидна зовнішність, специфічні ужимки, які притаманні саме цьому маразматику. Підерастичний голос. І шизофренія. Все це в одному флаконі. Як зліпити хоча б одного такого двійника?
показати весь коментар
31.10.2022 18:42 Відповісти
Ху.лище на танке в Украине не горсает,на самолёте не летает .Это делают русосвины
Всем без разницы когда оно сдохнет.
Никто Украине никогда ничего назад добровольно не вернёт
показати весь коментар
31.10.2022 18:21 Відповісти
Всі в штабі про все знають: про двійників, скільки ракет в орків, про напад 24.02.22 - а толку ???
Да похер нам скільки їх там двійників!!! Да похер скільки в них ракет в нас жодної що по москві запустити!!! 24.02.22- всі дружно спали до 3.30 ночі і похер що хтось там щось знав - людей навіщо попереджати!!!??
показати весь коментар
31.10.2022 18:21 Відповісти
Якщо їх три, то це вже не двійники, а трійники, така собі threesome...
показати весь коментар
31.10.2022 18:22 Відповісти
путина нет с 2006 года , его грохнули люди патрушева , все остальное это куклы , озвучивающие политику кгб .
показати весь коментар
31.10.2022 18:25 Відповісти
опять сожитель Гогиашвили вылез со своими глупостями=) Иди домой, - борщ вари!
показати весь коментар
31.10.2022 18:33 Відповісти
Мене прям розпирає від гордощів, шо у нас є такий супєррозвідник. Він все-всенєчки знає. Шо, коли, скільки и по чому. І все це Буданов висмоктує з кавової гущі. А де дівся ще один супєрпрофі Баканов? Шось потєрялся бідолаха, не можу знайти
показати весь коментар
31.10.2022 18:36 Відповісти
Два двойника, три тройника и один удлиннитель.
показати весь коментар
31.10.2022 18:39 Відповісти
Поймать любого из них, отодрать в очко, снять всё на видео и разместить в интернете.
показати весь коментар
31.10.2022 18:39 Відповісти
Це рівень керівника ГУР?

Якщо покидьок виглядає як *****, рухається, як *****, і говорить, як ***** - то це і є справжнє *****.

Двійники, звісно, є. Для третьорядних зустрічей. Але з Ердоганом та Сі зустрічається *****, Макрону локшину вішає *****, погрожує по ящику ядеркою теж він, а не двійник.

Такий уродлівий їблєт, як у пукіна, складно підробити, а ще має бути відповідним, вік, рухи і голос.

А те, що каже Буданов - це домисли рівня дитсадка
показати весь коментар
31.10.2022 18:39 Відповісти
Може час нашій розвідці створити теж двійника і почати діяти від імені Рашки?
показати весь коментар
31.10.2022 18:43 Відповісти
It's a kind of magic It's magic

показати весь коментар
31.10.2022 18:46 Відповісти
Двійники можливі, тільки якщо з далеку дивитися. А так це все одна його пика, просто робить собі косметичні процедури, щоб бути молодим і все. Про таке, немає говорити начальник розвідки.
показати весь коментар
31.10.2022 18:48 Відповісти
шо объдиняет любого двойника с муйлушей...

Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
показати весь коментар
31.10.2022 18:58 Відповісти
У ***** три двойника и два тройника - нахер кому это интересно вообще?

А что Буданов живет в доме у расейского наркодилера Гогишвили, бывшего помощника Госдуры Валуева, это ведь не так интересно, правда?
показати весь коментар
31.10.2022 19:00 Відповісти
Дык, об этом во время вагнергейта наговорились, мама не горюй. И ули толку?
показати весь коментар
31.10.2022 19:08 Відповісти
Єта другоє !!!!
показати весь коментар
31.10.2022 19:15 Відповісти
как не крути - ***** кремлевский *****...
показати весь коментар
31.10.2022 19:15 Відповісти
В Україні вже не залишилось таких тупих покидьків як безугли арахамії чи зеленські подоляки.
Тому зекоманда працює особисто без двійників та дублерів!
Працьовити як саранча
показати весь коментар
31.10.2022 19:17 Відповісти
Значит валить троих *************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
31.10.2022 19:46 Відповісти
Людина,чиє прізвище пересічний громадянин не мав би й знати ,розказує про раків,двійників,і московські змови...
Яка деградація...
показати весь коментар
31.10.2022 19:57 Відповісти
мля, да там 140 млн путіноїдів
показати весь коментар
31.10.2022 20:12 Відповісти
Тобто,ліквідувати треба кожного))
показати весь коментар
31.10.2022 20:14 Відповісти
І при наймі в 4-х з них рак, зазначив він
показати весь коментар
31.10.2022 20:22 Відповісти
Баба с косою знає вірну відповідь
показати весь коментар
31.10.2022 20:24 Відповісти
У Штирлица были три двойника, один тройник, и удлиннитель...
показати весь коментар
31.10.2022 21:07 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2022 21:24 Відповісти
 
 