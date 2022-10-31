Путін використовує принаймні трьох двійників, це вже звична практика для Кремля, - Буданов
Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив виданню "Daily Mail".
Керівник воєнної розвідки України розповів, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в "особливих випадках", але зараз це "звичайна практика".
"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини", – зазначив начальник ГУР МО України.
Топ коментарі
+26 Алла Новосад #194524
показати весь коментар31.10.2022 17:47
+16 Don Bessam #359417
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+12 Alex Bylim #199631
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Краще би Буданов вчасно побачив постачання двигунів з Мотор Січі на паРашу.
со смертельным исходом..
баллотироватысь надумав?
Всем без разницы когда оно сдохнет.
Никто Украине никогда ничего назад добровольно не вернёт
Да похер нам скільки їх там двійників!!! Да похер скільки в них ракет в нас жодної що по москві запустити!!! 24.02.22- всі дружно спали до 3.30 ночі і похер що хтось там щось знав - людей навіщо попереджати!!!??
Якщо покидьок виглядає як *****, рухається, як *****, і говорить, як ***** - то це і є справжнє *****.
Двійники, звісно, є. Для третьорядних зустрічей. Але з Ердоганом та Сі зустрічається *****, Макрону локшину вішає *****, погрожує по ящику ядеркою теж він, а не двійник.
Такий уродлівий їблєт, як у пукіна, складно підробити, а ще має бути відповідним, вік, рухи і голос.
А те, що каже Буданов - це домисли рівня дитсадка
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
А что Буданов живет в доме у расейского наркодилера Гогишвили, бывшего помощника Госдуры Валуева, это ведь не так интересно, правда?
Тому зекоманда працює особисто без двійників та дублерів!
Працьовити як саранча
Яка деградація...