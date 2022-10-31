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Фінляндія не підтвердила інформацію ЗМІ про контрабанду зброї з України, - МЗС

оружие,автомат

Вкид новини про нібито контрабанду зброї з України до Фінляндії – чергова російська дезінформація.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер МЗС нагадав, що в неділю у фінських ЗМІ з'явилася інформація про нібито потрапляння зброї з України до рук криміналітету Фінляндії, згодом відбулися передруки в українських та міжнародних медіа. Він зазначив, що за дорученням МЗС України українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції для отримання деталей.

"У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що Росія продовжує докладати зусиль щодо дискредитації міжнародної військової допомоги Україні.

Читайте також: Стрілецька зброя з України могла нелегально потрапити до злочинних груп, - поліція Фінляндії

"Мета такої російської інформаційної операції – викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають України для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів", - пояснив речник МЗС України.

Ніколенко запевнив, що Україна підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами у контексті передання зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання. Він наголосив, що критично важливо, щоб публічні коментарі також спиралися на офіційну інформацію, а не на припущення окремих осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВС спростувало фейк про контрабанду призначеної для України зброї до Фінляндії: "Інформаційна операція путінського режиму"

Автор: 

дезінформація (342) МЗС (4125) зброя (7466) Фінляндія (1305)


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Топ коментарі
+9
Надо же! Русня опять ******** наврала. Как неожиданно!
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31.10.2022 18:00
+4
кацапня ))) как всегда
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31.10.2022 17:59
+2
ой
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31.10.2022 17:56
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ой
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31.10.2022 17:56 Відповісти
а я що писав?? верить никому нельзя!!! МНЕ-МОЖНА
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31.10.2022 17:59 Відповісти
внаглую финны заборонылы жыдоугробурятам мычтать...
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31.10.2022 17:59 Відповісти
кацапня ))) как всегда
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31.10.2022 17:59 Відповісти
якісь фіно-кацапи розносили брехню по селу.
вот тепер знайти і випороти!
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31.10.2022 18:18 Відповісти
Надо же! Русня опять ******** наврала. Как неожиданно!
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31.10.2022 18:00 Відповісти
Чому самі фіни не настукали своїм змі і не примусили так само розігнати на весь світ заяву цих же змі ми ******* і велику образу таможні Фінляндії на наклеп своїх співгромадян, а скоріш ща все шпигунів
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31.10.2022 18:06 Відповісти
А для этого надо зебобикам, сидящим во власти, подать в суд на эти СМИ с оху@тьным штрафом, чтобы они пошли пОмиру просить милостыню.
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31.10.2022 20:43 Відповісти
схоже колись у нас з фінляндією будуть кордони...
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31.10.2022 18:09 Відповісти
То ж була відома банда фінських байкерів з бару "Голубая устрица"!
Ні?
Кацапня європейських лохів розводить....
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31.10.2022 18:12 Відповісти
в суд не ці жовті ЗМІ на суму , яка зробить їх банкротом .
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31.10.2022 18:13 Відповісти
поліцай комісар до цього часу похмеляється.
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31.10.2022 18:21 Відповісти
Оригинально

Если не учитывать, что об этом говорила финская полиция, видимо купленная москалями.
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31.10.2022 18:32 Відповісти
Про це написала журналістка Кірсі Хейкель,яка не така вже біла й пухната.Була помічена в не дуже чистій оборудці-через свою особисту компанію брала комісійні від деяких міністерств,що в публікації IIltalehti назвали конфліктом інтересів в критичній журналістиці.
Так що не факт,що слова комісара в статті достовірно передані
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31.10.2022 18:46 Відповісти
Мда. Никому нельзя верить.

Но - если ссылаясь на полицию она соврала, то это статья.
А - если статьи не будет, значит она не соврала, а полиция, в политических целях включила заднюю.
Всё элементарное просто !!!

А.С.:
Путин всех купил - ну, а эта шутка уже срабатывает не каждый раз, а будет ещё реже.
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31.10.2022 20:48 Відповісти
Хто би сумнівався?
Ні. Ну є звісно одна дюже "вумна" особа , яку тут на форумі деякі неадеквати в президенти висували.
Ім'я її Вікторія Спартц.
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31.10.2022 19:41 Відповісти
Хорошо работают шлюхи- журналисты в том числе медуза.
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31.10.2022 20:06 Відповісти
А скільки смердіння було...
І чому б тепер не взяти за сраку того старшого інспектора, що виявив зброю?
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31.10.2022 20:28 Відповісти
https://yle.fi/uutiset/3-12668870

Хтось там бреше. Чи комісар, чи медіа.
Хтось має відповідати за базар, а не робити безневинне обличчя - ми того не казали.

Ніхто з журналюг правильного посилання не навів - всі друг у друга тупо скопіпастили
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31.10.2022 22:37 Відповісти
 
 