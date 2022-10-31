Фінляндія не підтвердила інформацію ЗМІ про контрабанду зброї з України, - МЗС

Вкид новини про нібито контрабанду зброї з України до Фінляндії – чергова російська дезінформація.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер МЗС нагадав, що в неділю у фінських ЗМІ з'явилася інформація про нібито потрапляння зброї з України до рук криміналітету Фінляндії, згодом відбулися передруки в українських та міжнародних медіа. Він зазначив, що за дорученням МЗС України українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції для отримання деталей.

"У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що Росія продовжує докладати зусиль щодо дискредитації міжнародної військової допомоги Україні.

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"Мета такої російської інформаційної операції – викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають України для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів", - пояснив речник МЗС України.

Ніколенко запевнив, що Україна підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами у контексті передання зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання. Він наголосив, що критично важливо, щоб публічні коментарі також спиралися на офіційну інформацію, а не на припущення окремих осіб.

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