Фінляндія не підтвердила інформацію ЗМІ про контрабанду зброї з України, - МЗС
Вкид новини про нібито контрабанду зброї з України до Фінляндії – чергова російська дезінформація.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
Спікер МЗС нагадав, що в неділю у фінських ЗМІ з'явилася інформація про нібито потрапляння зброї з України до рук криміналітету Фінляндії, згодом відбулися передруки в українських та міжнародних медіа. Він зазначив, що за дорученням МЗС України українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції для отримання деталей.
"У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що Росія продовжує докладати зусиль щодо дискредитації міжнародної військової допомоги Україні.
"Мета такої російської інформаційної операції – викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають України для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів", - пояснив речник МЗС України.
Ніколенко запевнив, що Україна підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами у контексті передання зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання. Він наголосив, що критично важливо, щоб публічні коментарі також спиралися на офіційну інформацію, а не на припущення окремих осіб.
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вот тепер знайти і випороти!
********наврала. Как неожиданно!
Ні?
Кацапня європейських лохів розводить....
Если не учитывать, что об этом говорила финская полиция, видимо купленная москалями.
Так що не факт,що слова комісара в статті достовірно передані
Но - если ссылаясь на полицию она соврала, то это статья.
А - если статьи не будет, значит она не соврала, а полиция, в политических целях включила заднюю.
Всё элементарное просто !!!
А.С.:
Путин всех купил - ну, а эта шутка уже срабатывает не каждый раз, а будет ещё реже.
Ні. Ну є звісно одна дюже "вумна" особа , яку тут на форумі деякі неадеквати в президенти висували.
Ім'я її Вікторія Спартц.
І чому б тепер не взяти за сраку того старшого інспектора, що виявив зброю?
Хтось там бреше. Чи комісар, чи медіа.
Хтось має відповідати за базар, а не робити безневинне обличчя - ми того не казали.
Ніхто з журналюг правильного посилання не навів - всі друг у друга тупо скопіпастили