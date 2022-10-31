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Кишинів висилає дипломата РФ після падіння уламків російської ракети на територію Молдови

молдова

Міністерство закордонних справ Молдови в понеділок оголосило одного співробітника посольства Росії персоною нон грата.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення про вислання молдовське МЗС довело до посла Росії Олега Васнецова, повідомило відомство.

"Було підтверджено, що ракетні обстріли сусідньої країни призводять до подальшої ескалації безпекових ризиків, а громадяни нашої держави дедалі більше відчувають на собі катастрофічні наслідки війни. Було відзначено, що атаки на енергетичну інфраструктуру України також створюють усе більші загрози енергетичній безпеці країни", – зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовує повітряний простір Молдови для обстрілів України, - Повітряні Сили

Як наслідок, співробітник посольства РФ у Кишиневі повинен буде залишити територію Молдови. Про кого саме йдеться, не уточнюється.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча. У будинках Наславчі вибило вікна. Постраждалих немає.

Пізніше у відомстві уточнили, що не зафіксували порушення повітряного простору Молдови ракетами, оскільки на території Молдови впали лише фрагменти ракети, збитої українськими ППО.

Також читайте: На півночі Молдови впала збита російська ракета, - МВС республіки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

При цьому, за інформацією прикордонників, гребля не постраждала і немає жодної загрози затоплення району.

Автор: 

Молдова (2071) ракети (4026) росія (65223) дипломати (566)


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Топ коментарі
+24
респект Молдові !
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31.10.2022 18:06
+18
Надо еще чтобы Молдова отключила электроэнергию в посольстве рашки для стабилизации своей энергосистемы.
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31.10.2022 18:25
+17
пєшком і в постолах...
бо лапті в дєфіцітє.
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31.10.2022 18:04
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31.10.2022 18:03 Відповісти
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31.10.2022 20:44 Відповісти
пєшком і в постолах...
бо лапті в дєфіцітє.
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31.10.2022 18:04 Відповісти


пєшком і в постолах...
бо лапті в дєфіцітє. Босо і пішки...гуцул і молдован постолів своїх москалеві не дадуть . Гуцул скоріш пригостить москаля кулею. Доведено..
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31.10.2022 19:29 Відповісти
на босо зітруть шкандибалки до колін..
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31.10.2022 19:46 Відповісти
Ребята, это только начало, проверка Молдовы на "вшивость".
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31.10.2022 18:05 Відповісти
Уже пришла угроза от рэфии " Молдова ответит за высылку посла". Кранты поставкам газа, видимо. Да и хрен с ним.
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31.10.2022 19:06 Відповісти
Ну, чтобы, как-то скрасить плохую новость для Молдовы посмотрим очередной жёсткий и кровавый зашквар орков в Украине. Это видео я назвал "Что с **#ом, Ванятка? Его нема?"
https://www.youtube.com/watch?v=iDgnyFvgtb4
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31.10.2022 19:27 Відповісти
Насколько помнится рф перманентно отключает газ Молдове. Или постояно держит под угрозой отключения.
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31.10.2022 20:39 Відповісти
Рычаг давления. Сейчас поставили в условия ежемесячного продления контракта. Не продлят, да и все. Но вроде румыны обещают помочь. Давно бы была решена эта проблема с шантажом, если бы наш, как говорят украинцы, мудрый народ не выбрал бы дандона, который свернул работу по альтернативным источникам поставок
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31.10.2022 21:10 Відповісти
Долдона
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31.10.2022 23:30 Відповісти
Несколько дней назад Молдову посетил болгарский президент
было подписано соглашение между Молдовой и Болгарией о поставках жиженого газа с болгарских терминалов а так же с азербайджанской ветке которая идёт в ЕС
помимо того и Румыния согласилась предоставить нам нужное количество кубов !!
Молдова без газа никак не останеться!!
что не скажешь о загоне Приднестровья и прочей серпарни
они уж точно останеться без газа а случае расторжения контракта с Газпромом!
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01.11.2022 13:19 Відповісти
респект Молдові !
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31.10.2022 18:06 Відповісти
А наші ППО-шники змушені мовчать, як "вели " ракету над територією Молдови - щоб не "світить" можливості наших РЛС От молдавани цим і користуються! Якби не знали, що ракети над їх територією літають - який сенс тоді було висилать диппрацівника?
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31.10.2022 18:07 Відповісти
Ну... Може Молдова нарешті таке роздуплиться і звернеться до нас за допомогою. В такому разі наші, думаю не відмовлять - нам треба знищити те непорозуміння на кордоні між Україною і Молдовою, щоб набрати кілька тисяч кацапів в обмінний фонд. А може ще й трохи *********** в Колбасній захопимо...
Якщо Молдова не скористається цим єдиним шансом, я тоді навіть не розумію, як це пояснити. Ну що їм загрожує в найгіршому випадку? - Ну кацапи побісяться, накидають сотню ракет, щось знищать, але все те обов'язково буде компенсовано. А от в результаті - Молдова стане єдиною, без прицепа і в такому разі автоматично попадає за наш рахунок в НАТО (причин не приймати не лишиться взагалі)
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31.10.2022 18:42 Відповісти
А яка нам з того користь? Ми отримаємо якісь матеріальні чи територіальні вигоди від того? Ні! Хай той "чиряк", створений руками молдовської влади три десятки років тому, залишається проблемою Молдови Ми що - зобов"язані для Молдови "каштани з вогню тягать"? Повернуть владу над ним вони самі не зможуть Найкращий варіант для них - відмовиться від цієї території на користь України (складовою частиною якої і була колись територія Придністров"я) Однак Молдова на це не піде А нам навіщо іти туди воювать? Класти людей, витрачать матеріальні ресурси І воювать з людьми, які з нами воювать ніякого бажання не мають! Сидять собі на землі - та й по тому Україна - не "мати Тереза" У нас є свої інтереси і саме їх ми повинні і дотримуваться А Молдова хай вирішує свої "Проблеми утопаючих - справа рук самих утопаючих!"
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31.10.2022 19:08 Відповісти
Пане Яр! А як Ви думаєте нам вигідно було б зняти з молдовського кордону енну кількість бригад..та перекинути їх на потрібні ділянки фронту? Та і зі згоди Молдови про ліквідацію ПМР ми б мали великий зиск. Та й не такі там вже й *каштани*.! і як трактувати ці Ваші слова? Класти людей, витрачать матеріальні ресурси І воювать з людьми, які з нами воювать ніякого бажання не мають! . Невже ПМР для нас вже ніякої загрози не представляє? То може як ЗеГундос виведемо звідти наші бригади? Тим більш у нас *великий досвід* .. у цьому плані... Не дай Бог Гундосня прочитає Ваші висновки...)))
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31.10.2022 21:27 Відповісти
Будемо виходить не з "мрій", а з того що маємо зараз:
1) Маємо "недружній (але й не "ворожий") кордон, де стоїть деяка кількість наших військ Не виключено що йде і ротація і туди відводяться війська на перепочинок, а ті що стояли там заміняють втомлених
2) При початку бойових дій там ми отримаємо чітко ворожий регіон з населенням, що сприйматиме нас як "окупантів", які прийшли їх убивать, допомагаючи молдаванам, яких вони вважають "ворогами"
3) Який саме ми "зиск" отримаємо від розгрому ПМР? Нам Молдова гроші заплатить? Ні! Нам Молдова почне постачать пальне, зброю та ********** Ні! (у них самих нема нічого Ковбасна не рахується, бо гарантію даю, що вона замінована і у випадку чого її підірвуть) ) Молдова нам віддасть частину території?Ні! То в чому тоді "зиск"?
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31.10.2022 23:03 Відповісти
.. а я тільки з точки зору *мрій* і розглядаю цю тему! Дуже добре розумію... що цього НІКОЛИ не буде... бо сьогодні Молдова не тільки буде проти такого дійства..але зробить все...щоб цього не відбулося! Ви дуже добре знаєте...що Молдова кормить..поїть і повністью ЗАБЕЗПЕЧУЄ утримання руснявого контингенту у Придністровьї. І НІЧОГО не хоче і не буде робити у цьому напрямку. А видавити їм русню звідти... достатньо повної блокади і через місяць там нічого не буде... АЛЕ!!!)))) А зиск у тому...що ліквідується гнійник .... Але це мрії. На сьогодні *дружня* Молдова не дозвояє транзит зброї навіть з тієї ж Румунії... (а це сотні зайвих кілометрів). Молдова ВІДМОВИЛА нам у використанні своїх аеропортів навіть для транзиту гуманітарних вантажів. Буду більш коректним. Не відмовилла у транзиті гуманітарки..а так виматує нерви ... розвантажуючи літак по ПЯТЬ -СІМ днів .. (при нормі 3-4 години) перевіряючі кожну коробку..що наші банально відмовилися використовувати іх порти. Слава Богу.. що дозвояють ще рух транспорту для транзиту палива... Це ЄДИНЕ...що безперешкодно транзитується Молдовою. Як на мене...то нічого дружнього я у Молдові не бачу.))) Дуже багато поспікувався з державними органами Молдови ..щоб зробити цей висновок!
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31.10.2022 23:46 Відповісти
Так чого ми повинні "рвать сраку" і губить своїх людей заради цього сумнівного задоволення?
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31.10.2022 23:50 Відповісти
..ну кажу ще раз! Задоволення має сенс..як мрія. Так і мрії буває збуваються!!))) От тільки не згодний..що *губити людей*. Зараз з ситуацією з Молдовою ми втрачаємо більш людей ..ніж без цього нариву.
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01.11.2022 00:42 Відповісти
Ну - і кого ми зараз "губимо" завдяки "нариву"? Хоч один наш солдат там загинув? Ні! Так - ми тримаємо там контингент! Як тримаємо і набагато більший контингент на кордоні з БРСР Однак ці контингенти в умовах небойової обстановки займаються навчанням і підготовкою техніки А також будівництвом оборонних ліній (я "в курсі" цього, бо сам там живу і мої колишні співслужбовці та знайомі цим займаються На днях син товариша повернувся з півдня Провоювали трохи Потім їх вивели для доукомплектації та відпочинку А друга частина в/ч їх замінила) І це не "мрії", а "реальний стан речей" Древні колись казали "Краще - ворог хорошого!" От уяви картину: ну Молдова дасть дозвіл на вступ наших військ на територію ПМР Питання в Радбезі ООН: "А які підстави? Які ворожі дії були вчинені ПМР проти України?" Сам вгадаєш чи підказать, ХТО це питання задасть і поставить? Наші хлопці парою бригад розріжуть на шмаття всю ПМР аж до Дністра (бо там "голий степ" і немає практично природних перепон) А молдовани, в кращому випадку, будуть топтаться коло гребель ГЕС і мостів через Дністер "Війська" ПМР капітулюють і розбіжаться - бо не бачитимуть сенсу в протистоянні Але там будуть воювать і гинуть НАШІ люди! Тоді, коли вони могли-б воювать на Донбасі чи під Херсоном І от "армія Молдови" урочисто вступає в Тирасполь Ми збираємо манатки і повертаємося додому, вручивши їм "перемогу" і відвойовану нами територію
І що ми отримаємо в результаті цього "визвольного" походу? Резолюцію Радбезу з засудженням наших дій? Загиблих солдат? Втрату *********** та інших матресурсів? А воно нам оце все треба?
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01.11.2022 05:33 Відповісти
..мені трохи дивно читати написане Вами. Самі собі протирічите))) То армія ПМР розбіжиться... і тут же загиблі наші воїни. То які підстави з ПМР? Там російська армія.... Ось і вся підстава... та плюс *згода* Молдови... (теоретично). Ви самі відповідаєте на своє ж питання..))) Тоді, коли вони могли-б воювать на Донбасі чи під Херсоном .. Ну і останне..))) Чому ми не тримаємо війська біля угорського...польського кордонів? Там тоже можна ротацію проводити та навчання з відпочинком? І чому ми ВИМУШЕНІ!!! тримати значну частину військ на білоруському кордоні? За Вашими словами Тоді, коли вони могли-б воювать на Донбасі чи під Херсоном .. А якщо ми вдаримо зараз по русні в Білорусі..ми отримаємо резоюцію ООН? Зрозумійте..Шановний..що в ПМР ЮРИДИЧНО!! стоять точно такі ж війська рашки..як і під Херсоном. З ОДНИМ командуванням..і одними цілями. І ситуація НІЧИМ від білорусів не відрізняється. Єдине..що білоруси відкриті союзники русні.. а Молдова ні риба ні мясо. І зовсім не ясно..що у разі перемоги русні.. ( не дай Бог).. Молдова не стане білорусью... Підтримка нашої країни там серед насеення майже відсутня..і у більшості таємно ворожа... Тому я не бачу сьогодні різниці між ситуацією на кордонах с Молдовою та Білорусью.. у частині тримання там наших військ...
І от "армія Молдови" урочисто вступає в Тирасполь Ми збираємо манатки і повертаємося додому, вручивши їм "перемогу" і відвойовану нами територію
І що ми отримаємо в результаті цього "визвольного" походу? Ми ЛІКВІДУЄМО ГНОЙНИК..і перекидаємо війська туди..де вони потрібні... А тепер уявіть собі знаходження військ русні у тій же Угорщині... От Вам і відповідь. Ви ж військовий... а мислите ..як пересічний громадянин..далекий від військової справи. І я з Вами НЕ СПЕРЕЧАЮСЬ. Повірте... Мої знайомі по армії займають дуже високі посади у ЗСУ, Я транслюю Вам їх роздуми...
А ще відреагуйте на таке... І от "бригада Кастуся Калиновського " урочисто вступає в Мінськ Ми збираємо манатки і повертаємося додому, вручивши їм "перемогу" і відвойовану нами територію
І що ми отримаємо в результаті цього "визвольного" походу? _))) МРІЇ)))
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01.11.2022 08:37 Відповісти
А хто сказав, що армія ПМР розбіжиться ВІДРАЗУ? Вони спочатку спробують повоювать (поки не загине командний склад) А це - втрати і з нашого боку! Ніякої "російської армії" там нема: росіяни - командний склад Решта - місцеві, що здебільшого служать не для "захисту Батьківщини", а заради хорошого грошового забезпечення Бойового досвіду не мають Тому при серйозних бойових втратах у них "різко пропаде бажання воювать" А війська коло угорського та польського кордону є Просто їх там менше І біля польського кордону - поняття "умовне" Волинь межує не тільки з Білоруссю, але й з Польщею І ті війська прикривають не тільки територію збоку Білорусі, але й логістичне плече доставки з Польщі зброї, ***********, пального та інших матзасобів
Ще раз кажу : ситуація на різних кордонах - різна І різні люди, які носять погони Вони дивляться на ситуацію лише "з окопу", а я дивлюся з точки зору міжнародного права ("права війни") Це тобі не "ручку на себя, колёса - в воздух!" І повторюю - якщо ми почнемо бойові дії в Білорусі - нас зрозуміють Бо сама держава Білорусь веде себе вороже і надає реальну допомогу у веденні бойових дій Росією з власної території! А поясни мені, З ЯКОЮ ДЕРЖАВОЮ ми воюватимемо в Молдові? Територія - ЇЇ Вона сама не воює там ні з ким, і не просить допомоги в цьому Більш того - Молдова не вважає ворогом Росію! Озброєні люди в ПМР ніяких ворожих дій проти України не вчиняють То як це виглядить з точки зору міжнародного права? Пояснюю: "неспровокована агресія проти суверенної держави Молдова" І сама Молдова поскаржиться на це до РБ ООН І буде правою! Тепер спробуй довести протилежне!
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01.11.2022 10:18 Відповісти
Навіть не буду сперечатися! Ви, Мій дорогий Друже..ЕТАЛОН притирічь!!
Наші хлопці парою бригад розріжуть на шмаття всю ПМР аж до Дністра .......
.....А хто сказав, що армія ПМР розбіжиться ВІДРАЗУ? ..........
....Вони спочатку спробують повоювать ........
...Бойового досвіду не мають Тому при серйозних бойових втратах у них "різко пропаде бажання воювать"

Ви себе чуєте?
Вам для інформації!! Щоб взяти ручку на себе і колеса у повітря..треба бути спеціаістом. Це не виконувати команду..Заряжай.та Вогонь... Це я до того..що будьте толерантні і поважайте людей..які здатні і роблять значно більше..ніж Ви рахуєте! А ті люди..про яких я Вам писав бачать ситуацію дійсно не з окопу.. Вони бачать її з карт ..які не у паншеті командира взводу...і навіть не командира бригади. І повірте..їм придністровський нарив нічим не краще білоруського. І якщо Ви не в курсі..то *місцеві*ПМР ..це військовосужбовці руснявої армії. Озброєні люди в ПМР..це російська армія...ворог наш. І як це виглядає з точки зору міжнарожного права? Озброєні люди в ПМР ніяких ворожих дій проти України не вчиняють.... Осінью 2021 та до 24 .02.2022 озброєні люди на кордоні з Білорусью теж ніяких ворожих дій проти України не вчиняли!! А потім вчинили!!
Пояснюю: "неспровокована агресія проти суверенної держави Молдова" ..ну а це вже я не знаю як трактувати!? Мова про ЗВЕРНЕННЯ до Молдови та надання згоди Молдови на такі дії Вами вже забуті!? Давайте закінчимо цей безгуздий діалог. Бо у Вас все звалено у один мішок...
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01.11.2022 14:34 Відповісти
Я тебе літать учу? Ні! Бо я -не спеціаліст А ситуацію пояснюю не з суто військового боку, а з міжнародно-правового Бо СПЕЦІАЛІСТ Так що дійсно не те виходить: наче на одному боці, а говоримо різними мовами!
До речі - сьогоні на півдні Гомельщини "гупнуло" так, що у прикордонних селах вибуховою хвилею двері в будинках повідкривало (люди з Горностаївки телефонували) Найбличе звідти - "Зябровка" (28 км)
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01.11.2022 15:09 Відповісти
А где вы были три десятки років тому,когда приднестровье пылало,кого Украина плддержала,напомнить?
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01.11.2022 01:27 Відповісти
Де МИ були три десятки років? Своєю державою займалися! А не про "Велику Україну" кричали, як це робили молдовани, кричучи про "Велику Молдову" з половиною Одещини та переважно немолдовським населенням у її складі Саме тому Україна не підтримувала офіційно ні Молдову, ні сепаратистів Обмежилася лише визнанням офіційно існуючих кордонів Молдови в кордонах МРСР Крім того - нагадать, хто реально займався блокадою ПМР? Коли через Україну не пускали ні військової техніки, ні людей, ні матеріальних ресурсів у ПМР, чим займалася Молдова? Вона дозволила ротацію військ Росії через свій аеропорт в Кишиневі Скажи мені - чи було хоч одне прохання Молдови про зміни маршрутів залізничних (щоб паливо і вантажі з Росії не йшли через ПМР)? Адже прекрасно відомо, що все це розвантажувалося в Тирасполі, а не йшло в Кишинів Чому Україна повинна була більше переживать за інтереси Молдови, ніж самі молдовани?
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01.11.2022 05:09 Відповісти
Oфицийно звертаюсь до Пана за вийськовой допомогою Молдове встановити конституцийну владу на Транснистрии
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01.11.2022 05:44 Відповісти
Ракеты всю войну в этом районе пускали по руслу Днестра. Считать ли это "территорией Молдовы"? Только раз было сообщение, что 10.10 ракеты на Бурштын пролетели в воздушном пространстве Молдовы. По видимому этот и сегодняшний эпизод привел к высылке дипломата.
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31.10.2022 20:44 Відповісти
"Русло Дністра" -територія України (у гирлі та верхів"ї) Основна частина ріки - територія Молдови та її повітряний простір "Відмазки" на ПМР - не приймаються Юридично то теж територія Молдови І якби на цей раз уламки не впали на їх території - ці польоти так і продовжилися-б
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31.10.2022 21:01 Відповісти
Польоти та чи інакше будуть продовжуватися. Юридично територія Молдови-це дуже добре. Фізично у Молдові е застарілі системи ППО у незрозумілому стані боєздатності. Так, що ракети руслом пускати будуть.
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31.10.2022 21:14 Відповісти
они и так продолжатся. Хоть кацапы и по ним напрямую начнут пулять. Что сделает молдова? а ничего
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31.10.2022 21:16 Відповісти
Ну - хоч на дипломатичному фронті трохи "прижухнуть", вважаючи, що проблема війни в Україні - "чисто українська проблема"
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31.10.2022 23:08 Відповісти
Я бы спросил по другому
почему украинские ПВО которые имеют самые современные ПВО от НАТО не сбили ракеты котрые шли на Молдову ещё на подступах одещины???
то есть ещё на подступах в Чёрном море !!
или не обнаружили???
если Украина с современным ПВО не обнаружила и не сбила - то как могла Молдова обнаружить или сбить у которой нет этих современных ПВО от НАТО
или нас Украина ещё больше хочет втянуть в войну чем сама паРаша????
в очередной раз напоминаю что в семьях молдаван с начало войны живут более 500 тыс беженцев с Украины
это при 2 млн общего числа граждан которые сеголня живут в Молдове
это самый большей процент беженцев на душу населения по всей европе
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01.11.2022 13:26 Відповісти
А чого ж Кишинів "дуру включав" до цього? Треба було нам жахнуть ракету прямо в прикордонній зоні (щоб уламки на голову жителям Молдови посипалися) щоб ваше МЗС "роздуплилося" Вам же Залужний телефонував про ці прольоти не раз! У відповідь: "МИ не бачимо і не знаємо!" Тепер побачили? Та жителі прибережних сіл вже звикли до гуркоту раетних двигунів над Дністром А Санду з усім МО - "не бачить" і "не чує"!!!
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01.11.2022 15:21 Відповісти
хотя бы отпи"дили перед высылкой, или шмурдяком облили ?
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31.10.2022 18:07 Відповісти
По пиці обісцяними штанами.
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31.10.2022 18:13 Відповісти
Хоть трохи заворушилися
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31.10.2022 18:09 Відповісти
Молодці що не спустили на гальма
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31.10.2022 18:09 Відповісти
Як неспустили,вже раніше літали ракети кацапськи,тоді мовчали.😪
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31.10.2022 18:56 Відповісти
Грёбаный стыд. Молдаване, вам не стыдно? Одна ракета - один служащий посольства? А сколько их сейчас? Ещё достаточно?
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31.10.2022 18:15 Відповісти
А ну, раскажи как ты уже отказался от росийского Киевстара и Водофона? Или как перестал заправлять топливо в бак автомобиля, приобретенное у трейдера в Европе, который до этого закупил эти нефтепродукты в рф? Или топишь газовую плиту, работающую на 50 процентов на российско метане? Когда все это отключишь, будешь призывать "высылать дипломатов".
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31.10.2022 20:49 Відповісти
Фесенко
а чтотдолдны были ещё делать молдаване
идти на штурм Москвы???
или как
на это и есть дипломатия что бы максимально решить по возможности все ещё мирным путем
понятно что нас хотят росияне внянуть в войну!!
по этому пока что на нас официально никто не напал других действий не может быть!!
мы уже имели опыт войны с русней в Приднестроьве
если что никто дома сидеть не собираеться!!
моллаване веками отстаивал свои земли
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01.11.2022 13:30 Відповісти
путин - попонар!
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31.10.2022 18:19 Відповісти
він не полонар,а ПУЛА МАРЕ!!!
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31.10.2022 19:58 Відповісти
Так Росія напевно знала що за такі дії Молдова вижене дипломата РФ але треба розуміти
що путін тільки і чекає щоб напасти ще й на Молдову захопити йому н вдається а от обстрілювати може
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31.10.2022 18:24 Відповісти
Та за Молдову Румунія мабуть впишеться
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31.10.2022 18:26 Відповісти
Молдову від нападу рашистів може захистити краща дивізія США з території Румунії.
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31.10.2022 19:07 Відповісти
Не может и не станет. Сказки.
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31.10.2022 20:50 Відповісти
..як у Вас з географїєю...Шановний? Зкурили підручник у школі?
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31.10.2022 21:30 Відповісти
Ти про що дядьку? Переплутав 5-ту статтю угоди НАТО із глобусом? Чи ти просто тролль?
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31.10.2022 23:32 Відповісти
..ні..це Ви ..крім п*ятої статті.. винайшли глобус Молдови! Яка рашкіна армія нападе на Молдову? Перш ніж напасти ..треба рашці пройти Україну... Тому ВСІ дурнуваті ідеї та припущення ..що рашка нападе на Молдову...сьогодні відверто недолугі. Тому і Ваш допис про пяту статтю нічого не вартий! А й ще тому..що банальне звернення Молдови до Румунії і румунські війська будуть у Кишиньові через 2 години. І можуть бути СЬОГОДНІ.... Згадайте 2008 рік..і дайте собі відповідь... чому русня війшовши на околиці Тбілісі розвернулася і пішла нахер? Поцікавтеся..що відбувалося у тей момент у аеропорту Тбілісі. От Вам і п*ята стаття..)))
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01.11.2022 00:04 Відповісти
Мундела Нельсон, ты шо куришь или пьешь? Где я писал, что "рашка нападет на Молдову"? Совсем упился болезный?
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01.11.2022 00:26 Відповісти
..о..так Ви... вмієте читати...відповідати..а яка тема... так і не дійшло!?.. Відвертий тупизм!! Допоможу!!!
Написав:

Молдову від нападу рашистів може захистити краща дивізія США з території Румунії.
Відповів:

Не может и не станет. Сказки.

Я розумію..що може це і не лікується...але будьте обережні..демонструючи свою тупість!)))

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01.11.2022 00:38 Відповісти
Надо еще чтобы Молдова отключила электроэнергию в посольстве рашки для стабилизации своей энергосистемы.
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31.10.2022 18:25 Відповісти
И попросить нас помочь с Приднестровьем. А то , шо для них, шо для нас та ПМП - ни то , ни сьо.
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31.10.2022 18:39 Відповісти
пмп=пмр
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31.10.2022 18:41 Відповісти
Замість того, щоб мовчазно спостерігати, як ракети рашистів летять у небі Молдови над територією Молдови і знищують об'єкти інфрастраструктури України, чому б Молдові не укласти договір з Румунією і закрити небо Молдови румунською ППО? Чи Молдова і далі діятиме як Білорусь, надаючи своє небо рашистам для знищення України?
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31.10.2022 18:45 Відповісти
Молдова давным-давно подает заявки о воссоединении с Румынией. Румыны тормозят.
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31.10.2022 19:25 Відповісти
Это все домыслы. В Молдове нет коесенсуса по Румынии, если бы он был-все было бы Румынией. Сейчас Санду переживает серьезнейший удар со стороны кремля. В Кишиневе десятитысячные манифестации, в том числе и против обьединения с Румынией.
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31.10.2022 20:54 Відповісти
А ведь в свое время до вступления Румынии в ЕС и в НАТО, они предлагали молдаванам широкую автономию в составе Румынии! Был шанс давний у Молдовы. Но не сработало тогда в 90гг. Факторов конечно много для этого было.
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31.10.2022 22:06 Відповісти
мо молдовы отвергает факт незаконного перелета ракеты . получается сбили пво украины . но санду высылает русского . странно
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31.10.2022 19:44 Відповісти
пво Украины не сбило б, если бы нечего было сбивать
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31.10.2022 21:19 Відповісти
Странно? Вы, наверное, русский?
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01.11.2022 00:16 Відповісти
бян ак тюркум
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02.11.2022 02:09 Відповісти
Oleg Rusica
страно что??
еще 10 октября когда над Молдовой пролетели 3 ракеты надо была выслать не одного а всех дипломатов
и сейчас повторили ещё раз
Это вся канитель кончиться тем что молдаванам надоест эти провокации русин и в один день соберутся и попросят убрать границу с Оумвнией и воссоединиться с своими братьсями с которыми нам разъединило большевики ещё 1940 после пакта Рибентроп Молотов !!!
и таким образом станем мгновенно частью и ЕС и НАТО
и это произойдёт очень быстро учитывая что более половины молдаван имею румынское гражданство и остальная половина ждёт !!
и на этом закончиться все полеты росийских ракет
а пока что думаю Молдова уже ведёт переговоры с Румынией о закрытия неба
у румын есть чем закрыть и хорошо
а Молдавской вате пора собираться за росийским дипломатом!!
не пора ли в путь дорогу пока ещё есть возможность выехать???
что скажешь??
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01.11.2022 13:39 Відповісти
с 500.000 граждан России в Молдове что делать будете стратег ?
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02.11.2022 02:11 Відповісти
Если не лохи то должны попросить у братьев румын ПРО. А то крысенышу этот маршрут может понравиться.
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31.10.2022 20:08 Відповісти
Нагадаємо, що вранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча. У будинках Наславчі вибило вікна. Постраждалих немає. Джерело:
Незрозуміло. Ракету збили чи безпілотник? Чи безпілотник випустив ракету??? Чи це уламки нашої ракети, яка збила безпілотник?
Дуже дивно, як туди міг долетіти ворожий безпілотник.
Словом, текст написаний так, щоб заплутати всіх.
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31.10.2022 20:33 Відповісти
 
 